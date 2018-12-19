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На пути Основного закона встало общество
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Газета
На пути Основного закона встало общество
Газета № 224 (2948) (1912) Политика, 18 дек, 19:05
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На пути Основного закона встало общество
Что тормозит конституционный процесс в Сирии
Дипломатам России, Ирана и Турции вместе со спецпосланником ООН по Сирии не удалось за год создать сирийский Конституционный комитет. Однако министерская «тройка» рассчитывает, что он все же сможет заработать в начале 2019 года
Джавад Зариф, Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу (слева направо) (Фото: Денис Балибаус / Reuters)

Шаг к комитету

Попытка министров иностранных дел России, Турции, Ирана Сергея Лаврова, Джавада Зарифа и Мевлюта Чавушоглу и спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры поставить во вторник точку в процессе формирования Конституционного комитета Сирии не привела к прорыву. «Спецпосланник, поддерживая тесные консультации с генсеком ООН, полагает, что нужны дополнительные усилия, чтобы гарантировать необходимые условия для создания заслуживающего доверия, сбалансированного и инклюзивного Конституционного комитета», — говорится в заявлении де Мистуры по итогам переговоров (цитата по сайту представительства ООН в Женеве).

Накануне прошедшей в Женеве встречи министров и де Мистуры один из российских дипломатов говорил РБК, что ее цель — согласование списка представителей сирийского гражданского общества. Однако в принятом по итогам переговоров в Женеве заявлении трех министров не говорится, что список участников Конституционного комитета окончательно сформирован. Официальный представитель МИД России Мария Захарова по итогам переговоров подтвердила РБК только, что во вторник страны передали список кандидатов ООН. При этом участники встречи договорились «прилагать усилия, чтобы провести первое заседание Конституционного комитета в начале 2019 года в Женеве», говорится в совместном заявлении министров.

Иранский министр Зариф положительно оценил итоги вторничных переговоров. «Вместе с российскими и турецкими партнерами в Женеве продвинулись вперед в создании Конституционного комитета, чтобы разрешить сирийский кризис», — написал он в Twitter. Министр иностранных дел Сергей Лавров также назвал переговоры продуктивными.

Работа на год

Переговоры о создании Конституционного комитета продолжаются почти год. Решение о его создании было принято на Конгрессе сирийского национального диалога, который прошел в Сочи 30 января. Создание подобного органа под эгидой ООН вытекает из необходимости конституционной реформы в Сирии — одного из главных условий мирного процесса в стране, предписанных резолюцией Совета Безопасности ООН №2254, принятой в 2015 году. Де Мистура ранее говорил, что комитет будет состоять из трех групп по 50 человек — представителей от правительства, оппозиции и гражданского общества (всего 150 человек).

В сентябре были согласованы списки участников комитета от правительства Сирии и оппозиции. Однако состав третьей группы, представителей от гражданского общества, согласовать не удалось — стороны опасались, что какая-либо из сил получит численное преимущество в составе комитета. 14 декабря Лавров заявил, что список «в общих чертах готов» и в ближайшее время Россия, Турция и Иран передадут его де Мистуре. Накануне женевской встречи Чавушоглу подтвердил, что странам удалось согласовать список, несмотря на то что Дамаск настаивал на том, чтобы гражданское общество представляли лояльные ему силы.​

Если сторонам все-таки удастся согласовать состав Конституционного комитета, это можно будет назвать прорывом, однако вопросы к этой инициативе по-прежнему останутся, говорит руководитель отдела исследования ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Антон Мардасов. Несмотря на то что этот комитет формируется под эгидой ООН, по-прежнему неясно, как он встроится в работу женевского формата, пояснил РБК эксперт. Помимо этого, добавил он, Дамаск продолжает выступать против кардинальной реформы Конституции и настаивает на косметических изменениях. «Критики создания комитета на Западе и из арабских стран высказывают опасения, что весь этот проект направлен на легитимацию режима действующего президента Сирии Башара Асада и ослабление оппозиции в стране», — говорит Мардасов.

Конституция Сирии последний раз менялась в 2012 году — после начала в стране массовых беспорядков. Для ее принятия был проведен референдум — более 90% высказались за отмену Конституции 1973 года. Новый документ установил ограничение на два семилетних срока подряд для президентов; из Основного закона также была исключена статья, в которой говорилось о руководящей роли партии БААС (Партия арабского социалистического возрождения). О том, что Сирии нужна новая Конституция, Россия и другие страны говорят последние три года. В начале 2017 года Москва подготовила и передала сирийцам вариант Основного закона страны, который предполагал ограничение на занятие президентского поста одним человеком двумя сроками по семь лет и создание курдской автономии. Однако обсуждение документа так и не началось.

Автор: Александр Атасунцев.
Теги: Стеффан де Мистура , Астана , Сергей Лавров
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