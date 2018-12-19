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108 лет между мужчиной и женщиной
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Газета
108 лет между мужчиной и женщиной
Газета № 224 (2948) (1912) Экономика, 18 дек, 18:24
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108 лет между мужчиной и женщиной
Аналитики Всемирного экономического форума оценили гендерный разрыв
Для наступления равноправия в мире между мужчинами и женщинами потребуется больше века, оценили эксперты ВЭФ. Позиции России в рейтинге гендерного равенства ухудшились: положение женщин в России хуже, чем в Таиланде и Гондурасе
Фото: Mohammed Al-Nemer / Bloomberg

Гендерный разрыв, то есть неравенство прав мужчин и женщин, в мире может быть преодолен только через 108 лет, исходя из текущих трендов, причем сложнее всего будет добиться полного экономического и политического равноправия — этого можно ожидать только через 202 года и 107 лет соответственно, сообщили аналитики Всемирного экономического форума (ВЭФ) в ежегодном докладе Global Gender Gap 2018 (.pdf).

При составлении рейтинга этого года эксперты оценивали 149 стран по четырем главным критериям:

  • участие мужчин и женщин в экономике и их положение на рынке труда (в том числе разрыв в оплате труда, доступ к карьерному продвижению);
  • доступ к образованию;
  • уровень здоровья (показатель продолжительности жизни и младенческой смертности);
  • вовлеченность в политику.

Если у женщин меньше возможностей, чем у мужчин, в любой из этих категорий, это свидетельствует о наличии гендерного разрыва — иными словами, женщины не обладают равными с мужчинами правами в обществе.

  • Бессменным лидером рейтинга гендерного равенства с 2009 года остается Исландия, ей удалось закрыть 85% гендерного разрыва.
  • На втором, третьем и четвертом местах расположились Норвегия, Швеция и Финляндия.
  • В первую десятку входит Никарагуа (пятое место), две африканские страны — Руанда и Намибия (шестое и десятое места), а также Филиппины (восьмое место), Новая Зеландия и Ирландия (седьмое и девятое места).
  • Сильнее всего права женщин ущемлены в исламских странах — Йемене, Пакистане, Ираке и Сирии.
  • Йемен удерживает статус страны с худшим положением женщин по сравнению с мужчинами на протяжении всего срока подготовки доклада ВЭФ — с 2006 года.

Аналитики отмечают, что более половины стран — 89 государств — улучшили свои показатели за последний год, но общий индекс в сравнении с 2017 годом остался неизменным — 68%, то есть 32% гендерного разрыва в мировом масштабе остается непреодоленным. В целом равноправие мужчин и женщин переносится во все более далекое будущее: в прошлом году эксперты ожидали, что его удастся достигнуть через 100 лет, в 2016 году — через 83 года.

Главной мировой проблемой остается непредставленность женщин во власти. По критерию участия в политической деятельности гендерный разрыв остается самым большим — 77,1%. В экономической сфере, в том числе по уровню зарплат, остается разрыв 41,9%. По медицинским показателям и доступу к образованию ситуация намного лучше — гендерный разрыв по этим критериям закрыт на 95,6 и 95,4%.

Гендерное неравенство в России

Россия опустилась на четыре позиции и вернулась на 75-е место в общем рейтинге, которое занимала в 2014 году. Ее соседями в нем стали Доминиканская Республика (74-е место) и Кения (76-е), а выше в рейтинге оказались Таиланд (73-е), Кабо-Верде (72-е), Гондурас (68-е), Венесуэла (64-е) и др.

Наиболее сложная ситуация у России с участием женщин в политике. Оценивая страны по критерию вовлеченности женщин во власть, экономисты ВЭФ оценивают гендерный состав парламента страны и правительства, а также учитывают, в течение какого срока за последние 50 лет государство возглавляла женщина. По политическому критерию гендерного равенства Россия находится на 123-м месте между Египтом (122-е место) и Сьерра-Леоне (124-е).

В обновленном в 2018 году российском правительстве число женщин увеличилось до четырех: это вице-премьер Татьяна Голикова (ранее занимала пост председателя Счетной палаты), вице-премьер Ольга Голодец, министр здравоохранения Вероника Скворцова и министр просвещения Ольга Васильева.

С экономической точки зрения женщины в России улучшили свое положение и поднялись на 31-е место в рейтинге (в 2017 году были на 41-м месте). Главным образом это произошло за счет сокращения неравенства зарплат между мужчинами и женщинами, выполняющими одну и ту же работу. Глава Минтруда Максим Топилин подчеркивал, что гендерный разрыв в оплате труда в 2017 году опустился до 28,3%, в то время как в 2001 году он составлял 36,8%.

В России практически отсутствует гендерный разрыв в области знаний. Российские женщины имеют равный с мужчинами доступ к образованию. Впрочем, в межстрановом рейтинге по критерию образования Россия занимает 28-е место, пропустив вперед Мальдивы (27-е место), Украину (26-е) и Словакию (25-е). Это связано с тем, что по уровню грамотности российские женщины, согласно оценке экономистов, проигрывают мужчинам. По медицинским показателям — уровню продолжительности жизни и младенческой смертности — Россия занимает лидирующие позиции, то есть в этих аспектах положение российских женщин и мужчин относительно равное. Хотя, по данным Росстата, женщины в России живут на десять лет дольше, чем мужчины.

Автор: Юлия Старостина.
Теги: гендерное равенство , мужчины , женщины
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