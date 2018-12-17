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Всероссийский ЗОЖ потянул на 3,7 млрд
Газета № 222 (2946) (1712) Общество, 11:23
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Всероссийский ЗОЖ потянул на 3,7 млрд
Минздрав подготовил программу борьбы с вредными привычками
Минздрав предлагает потратить почти 4 млрд руб. на привлечение россиян к правильному питанию, занятиям спортом и стимулирование отказа от вредных привычек. В результате должно упасть потребление табака, алкоголя, сахара и соли
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Учет самогонщиков и борьба с курением

Министерство здравоохранения разработало программу «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» — часть национального проекта «Демография». РБК ознакомился с этим документом, датированным 29 ноября 2018 года и содержащим план по привлечению россиян к занятиям спортом и правильному питанию в 2019–2024 годах. Его стоимость — 3,7 млрд руб.

По итогам реализации плана россияне должны курить почти на 30% меньше (потребление сигарет должно снизиться с 1,5 тыс. штук на одного человека в год до 1,15 тыс.), почти на 10% меньше пить алкоголя (потребление должно снизиться с 6,6 л в пересчете на этиловый спирт на человека в год до 6 л).

Отдельным пунктом Минздрав предлагает разработать и утвердить методику оценки среднедушевого потребления алкоголя, чтобы иметь на руках максимально приближенные к реальности данные о том, сколько пьют люди в России. Она будет утверждена 31 мая 2019 года. Помогать Минздраву будет Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины, а утвердят методику совместным приказом Минздрава и Росстата. Она должна будет учитывать и «незарегистрированное потребление алкоголя».

С 2010 года россияне уже стали пить почти на 26% меньше — тогда потребление алкоголя на душу населения составляло 8,9 л. Но сейчас подсчитываются только продажи, пояснили РБК в Минздраве. «В новой же методике мы учтем более широкий спектр данных для анализа, включая смертность из-за причин, наиболее тесно ассоциированных с потреблением алкоголя. Это позволит оценить в том числе и потребление нелегального алкоголя», — сообщили в ведомстве.

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз считает, что разработать близкую к действительности методику оценки среднедушевого потребления алкоголя невозможно из-за очень большого объема нелегальной продукции.

Кроме того, нельзя, считает эксперт, сравнивать потребление 2008 и 2018 годов, потому что кардинально изменилась структура населения. «Сегодня молодежи в возрасте от 18 до 28 лет в два раза меньше, чем десять лет назад, и пьет она столько же, но из-за увеличения пожилого населения по официальной статистике потребление сократилось», — поясняет Дробиз. По его данным, потребление алкоголя в России на душу населения в последние годы оставалось неизменным — на уровне 12,5 л на физически активное население (в возрасте 18–60 лет). Инициативы Минздрава последних лет не привели к реальному сокращению потребления алкоголя, а повлияли на сокращение легальных продаж и объем теневого рынка, уверен Вадим Дробиз.

Пока же Минздрав готовит проект закона об увеличении возраста продажи алкоголя до 21 года. В ведомстве обещали разместить его для публичного обсуждения в конце декабря.

Специалисты по общественному здоровью

Для того чтобы граждане перестали пить, курить и есть вредную пищу, Минздрав предлагает помимо прочего заняться подготовкой специалистов по общественному здоровью. Для них должны быть разработаны образовательные и профессиональные стандарты, а в медицинских вузах созданы факультеты общественного здоровья.

Кроме того, Минздрав откроет центры общественного здоровья. Изначально они будут запущены в восьми регионах, но к 2024 году появятся по всей стране.

Муниципалитеты обяжут внедрять местные программы по укреплению здоровья граждан. В этих программах акцентировать внимание предлагается на профилактике заболеваний репродуктивной системы у мужчин и заболеваний полости рта.

Рекомендации по питанию и контроль за БАДами

Еще одно предложение Минздрава из программы — мониторинг питания различных групп населения в регионах. По мнению ведомства, он необходим, чтобы разработать рекомендации по коррекции рационов питания. На это министерство просит выделить по 44,6 млн руб. на каждый год действия программы — всего 178,4 млн руб.

РБК попросил уточнить, о каких именно категориях идет речь, но в Минздраве переадресовали вопрос в Роспотребнадзор. РБК направил запрос в Роспотребнадзор.

Фото: Сергей Карпов / ТАСС

Минздрав также предлагает создать на базе Роспотребнадзора центры для определения показателей качества пищевой продукции, «идентификации биологически активных веществ, пищевых добавок». На это в проекте отводится около 677,4 млн руб.

Минздрав планирует создать и свой информационный ресурс, который будет направлен на защиту потребителей от недостоверной информации о пище. На нем должны будут публиковаться данные по итогам оценки качества различных продуктов Роспотребнадзором. На эту задачу Минздрав отвел 54,2 млн руб.

Производители продуктов инициативу поддерживают. Эффективная федеральная система мониторинга питания позволит избежать «безосновательной дискриминации» отдельных продуктовых категорий и создать аргументированную причинно-следственную связь между потреблением продукта и неинфекционными заболеваниями, например ожирением, уверен президент Союза производителей безалкогольных напитков Максим Новиков.

В ноябре стало известно, что экспертный совет правительства одобрил введение акциза 20% на сладкие газированные напитки, что должно способствовать переходу россиян к здоровому питанию. В результате этой меры средняя стоимость литра газировки возрастет с 65 до 75 руб.

В основе здорового рациона, согласно документу Минздрава, должны быть овощи, фрукты, продукты переработки зерна, бобовые, орехи, растительные масла, рыба и морепродукты, яйца, птица, молочные продукты с низким содержанием жира и нежирное мясо. Потребление сахара и соли, по мнению Минздрава, следует сокращать. Россияне едят слишком много сахара и соли, ранее говорила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Так, в 2017 году потребление сахара и кондитерских изделий на 30% превысило рекомендованные нормы. Эксперты для сокращения потребления сахара и соли предлагают в том числе вводить акцизы, отмечала министр.

Среди предлагаемых Минздравом мер — принятие правительством специальных нормативных актов, основанных на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения. Население в результате реализации проекта получит «квалифицированную научно-обоснованную информацию о здоровом питании», а также информацию о качестве продуктов и их потенциальном «вреде» с точки зрения содержания трансжиров, сахара и соли, надеются в министерстве.

Большой раздел проекта Минздрава отведен под информационную кампанию по привлечению граждан к ЗОЖ. Каждый год ею должны быть охвачены не менее 75% россиян старше 12 лет. Доносить информацию о преимуществах ЗОЖ Минздрав планирует с помощью телевидения, радио, интернета, через профильные мероприятия и форумы. На это за пять лет Минздрав предлагает потратить почти 2 млрд руб.

Авторы: Полина Звездина, Ольга Дубравицкая, Елена Сухорукова.
Теги: Минздрав , ЗОЖ , алкоголь , курение , табак , здоровое питание
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