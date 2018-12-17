На экосистеме поставили Х

Как Сбербанк будет продвигать новый бренд

Структуру, которая будет координировать развитие экосистемы Сбербанка с другими бизнес-блоками, возглавит Марк Завадский. Источники РБК говорят, что SberX может стать основой для брендинга нефинансовых элементов экосистемы

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Сбербанке создана дирекция по развитию экосистемы SberX, рассказал РБК первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис. По его словам, новое подразделение сформировано вместо ранее существовавшей дирекции по развитию цифрового бизнеса.

SberX возглавит вице-президент Сбербанка Марк Завадский, сообщил Хасис: «Мы строим экосистему, ядром которой является Сбербанк. Основной задачей SberX станет координация комплексного развития экосистемы Сбербанка совместно с другими бизнес- и функциональными блоками банка, компаниями, входящими в группу Сбербанка, а также другими компаниями — партнерами банка».

В Сбербанке не прокомментировали, чем функционал новой дирекции по развитию экосистемы SberX будет отличаться от обязанностей дирекции по развитию цифрового бизнеса.

Марк Завадский до прихода в Сбербанк весной 2018 года руководил представительством компании Alibaba в России.

Три источника РБК, знакомых с разработкой концепции SberX, говорят, что она может стать основой для брендинга элементов экосистемы Сбербанка. «В рамках этой концепции Х может означать отдельные направления, например Sbercloud, SberData и т.д.», — описал эту концепцию один из источников РБК, отметив, что она уже реализуется на практике.

По словам источников РБК, концепция нового бренда подготовлена, но еще не утверждены объемы инвестиций в ее реализацию и продвижение.

Другой источник РБК в банке уточняет, что сейчас идут обсуждения, как Сбербанк будет брендировать нефинансовые сервисы, которые развиваются в рамках экосистемы. «Sber как бренд для экосистемы — это один из вариантов. То есть речь идет не о ребрендинге банка, а о создании бренда более высокого уровня, под которым будут развиваться новые проекты», — пояснил он.

В экосистему Сбербанка входит более 20 компаний по основным направлениям: электронная коммерция («Яндекс.Маркет»), медицина (DocDoc), телекоммуникации («Сбербанк Телеком»), облачные технологии (SberCloud), коммуникации (Dialog), идентификация (VisionLabs), лайфстайл («Фудплекс»), сервисы для оптимизации бизнес-процессов («Эвотор», «Интеркомп») и другие.

Все дальше от банка

11 декабря глава Сбербанка Герман Греф говорил, что Сбербанк все больше становится технологической компанией, поэтому из названия экосистемы может пропасть слово «банк», однако в финансовой части в соответствии с законодательством бренд сохранится. Год назад крупнейший госбанк утвердил новую стратегию, согласно которой он к 2020 году должен трансформироваться в универсальную технологическую компанию, конкурентами которой могут стать Google, Amazon и Alibaba.

Сбербанк через свою «дочку» Bi.Zone купил доменное имя sber.ru, писал ранее портал banki.ru со ссылкой на доменного инвестора Павла Гросса. В Сбербанке покупку домена подтвердили, а Гросс уточнил РБК, что банк купил домен еще полгода назад. За последний год Сбербанк зарегистрировал около 80 доменных страниц со словом sber — 20 из них были зарегистрированы в ноябре—декабре, свидетельствуют данные statonline.ru. «Все домены, приобретаемые банком, планируется использовать для развития деятельности банка и экосистемы», — пояснили РБК в банке.

Построение экосистемы — это диджитализация и повышение технологичности банковских услуг, а также заход с помощью новых технологий на рынок смежных нефинансовых услуг, говорит аналитик Moody's Ольга Ульянова. «Развивать экосистему в том или ином виде — абсолютно важно сегодня для любого банка, особенно розничного, просто чтобы через несколько лет не остаться за бортом финансовой индустрии вообще», — утверждает она.

Для Сбербанка развитие экосистемы — чуть ли не единственный путь дальнейшего развития, уверена Ульянова. Простое расширение доли рынка для банка, уже и без того занимающего больше трети банковской системы по активам и около половины на большинстве розничных направлений, — это прежде всего нерационально экономически. Такое развитие ведет и к увеличению дисбалансов конкурентной среды в банковском секторе России. Развитие же экосистемы позволит Сбербанку не только захватывать не освоенные другими игроками небанковские ниши, но и придумывать и создавать новые. «Так что и экономика, и рынок, и, что важнее всего, потребитель только выигрывают от этой инициативы», — резюмирует она.

Сбербанк может реализовывать совместные проекты с разработчиками программного обеспечения и розничными гигантами, описывает возможные перспективы член экспертного совета по развитию экономики нового технологического поколения при комитете по экономической политике Госдумы Ани Асланян. Например, в России есть стартапы, которые могут на том же SberCloud предоставлять программное обеспечение для клиентов Сбербанка. Банк также мог бы начать открывать магазины без продавцов и касс в мини-формате в своем офисе совместно с крупнейшими ретейлерами — Х5 или «Метро Кэш энд Керри», предполагает Асланян.

С учетом объемов данных, развития цифровых технологий и компетенций в Сбербанке он может создавать коллаборации и проекты с кем угодно и в каких угодно отраслях, утверждает эксперт, добавляя, что по факту Сбербанк уже давно технологическая компания с банковской лицензией, а не банк.