«Цифра» бьет по кнопкам

Cisco представила прогноз мирового развития сетевых технологий

По прогнозу Cisco, к 2022 году кнопочные мобильные телефоны в России почти исчезнут. Каждый россиянин будет использовать в среднем по шесть подключенных к мобильной сети устройств — смартфонов, планшетов и «умных» телевизоров

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

К 2022 году пользователями интернета станут 69% россиян, а на каждого пользователя будет приходиться по шесть устройств, подключенных к Сети, говорится в исследовании Cisco «Индекс развития сетевых технологий: прогноз роста мирового трафика на 2017–2022 годы» (есть у РБК). К этому же моменту аналитики прогнозируют восьмикратный рост мобильного трафика и практически полный отказ от кнопочных телефонов в России.

Какими устройствами будут пользоваться россияне и сколько будут потреблять трафика — в обзоре РБК.

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«Звонилки» исчезнут к 2022 году Через четыре года доля кнопочных телефонов (сотовые телефоны без операционной системы) в России составит всего 0,4% ​от общего количества подключенных к сети мобильной связи устройств. По итогам 2017-го, их было 10%. В целом по миру доля таких аппаратов к 2022 году снизится до 4% (в 2017-м — 16%). «Доля кнопочных телефонов сокращается, по мере того как уходит поколение людей, которые не пользуются интернетом, то есть в основном старшего поколения», — пояснил РБК директор по технологиям в России и СНГ Cisco Андрей Кузьмич. Тренд на снижение количества старых аппаратов видят и их продавцы. Так, по данным «Связной-Евросеть», одного из крупнейших продавцов телефонов, за 11 месяцев 2018-го было продано 8,5 млн кнопочных телефонов на сумму 11,9 млрд руб. — это на 3% меньше в штучном выражении и на 13% в денежном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но в такой стремительный «уход» кнопочных моделей с рынка, который предсказал Cisco, верят не все. Партнер AC&M Consulting Антон Погребинский считает, что доля кнопочных телефонов в России выше оценки Cisco в несколько раз. «Ими пользуются дети и пожилые люди, а также те, кто использует подобные телефоны как дополнение к своему смартфону. Например, для долгих разговоров по работе», — говорит аналитик. Константин Анкилов, гендиректор аналитической компании «ТМТ Консалтинг», думает, что прогноз Cisco сбудется, но не к 2022 году — это произойдет гораздо позже. «Такие модели все еще востребованы у покупателей, и вряд ли интерес к ним резко пропадет», — рассуждает Анкилов. По его словам, «умные» функции смартфонов нужны только половине их владельцев, остальные же не испытывают потребности в таких сложных устройствах. Моду на кнопочные аппараты пытаются восстановить и крупнейшие производители телефонов. ​ В феврале 2017 года на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне компания HMD Global (выпускает устройства под брендом Nokia) представила ремейк знаменитой кнопочной модели Nokia 3310. Легендарный телефон начала 2000-х был одним из самых продаваемых в мире: всего Nokia реализовала 126 млн устройств этой модели на €31 млрд. В России продажи стартовали в мае прошлого года. В начале 2018 года была перезапущено еще одна «легенда» бренда — Nokia 8110 («банан»), а в ноябре компания представила кнопочную Nokia 106 со сроком автономной работы до трех недель. «Для Африки, Ближнего Востока и некоторых азиатских стран кнопочные телефоны — это до сих пор основные устройства. Там до сих пор пользуются «звонилками», и они расходятся десятками миллионов аппаратов», — рассказывал в интервью РБК президент HMD Global Флориан Зайхе.​ В России же компания делала ставку не только на тех, кто купит этот телефон из чувства ностальгии, но и молодое поколение.

У каждого будет по шесть устройств с выходом в Сеть К 2022 году на каждого пользователя в России будет приходиться по шесть подключенных к Сети устройств, включая смартфоны, персональные компьютеры, «умные» телевизоры и другие «умные» вещи. Сейчас на одного россиянина приходится почти вдвое меньше — 3,6 устройства. Общее количество используемых гаджетов составит 867,2 млн штук против 523,4 млн на конец 2017-го. Драйвером роста станут M2M (machine to machine, межмашинные коммуникации, например разного рода счетчики), в частности датчики для интернета вещей (IoT). Сегодня на них приходится 37% всех подключенных к Сети устройств, а к 2022 году эта доля возрастет до 58%. Однако, как пояснил Андрей Кузьмич, несмотря на прорывной рост количества M2M, доля трафика, которую они производят, останется относительно невысокой — 6%, что в три раза ниже объема, производимого ими сегодня. Смартфоны и планшеты в 2022 году будут занимать 25 и 3% в общем количестве подключенных к Сети устройств соответственно против 32 и 4% на сегодняшний день. Но трафик, который они будут генерировать, вырастет. Совокупно на смартфоны и планшеты будет приходиться 66% трафика (сейчас 30%). Популярность персональных компьютеров будет падать более активно. Если сейчас на них приходится 8% всех подключенных к Сети устройств, то к 2022 году этот показатель опустится до 3%. Сегодня подобные устройства генерируют 53% пользовательского интернет-трафика, через четыре года эта доля упадет до 17%.