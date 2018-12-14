Цены в тепличных условиях

Отечественные томаты впервые стали дешевле импортных

Отечественные помидоры в 2018 году впервые за шесть лет стоили дешевле импортных, а цены на огурцы практически сравнялись. Помогли девальвация рубля, хороший урожай и инвестиционный бум в овощеводстве

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

По итогам девяти месяцев 2018 года оптовые цены на российские томаты впервые оказались ниже, чем на импортные, — на 8,6 руб. К такому выводу пришли аналитики консалтинговой группы «НЭО Центр», собирающие такие данные с 2013 года. А отечественные огурцы, по информации «НЭО Центра», также впервые вплотную приблизились по оптовой цене к импортным.

Отечественные помидоры впервые стали дешевле импортных, подтвердил РБК исполнительный директор Национального плодоовощного союза Александр Горкин. С чем связана такая динамика, разбирался РБК.

Томатная революция

До сих пор отечественные помидоры были дороже импортных из-за больших затрат на производство, объясняет Горкин. По его словам, затраты на электроэнергию составляют до половины себестоимости тепличных овощей. Союз даже просил Минсельхоз установить для сельхозпроизводителей льготный тариф на электроэнергию в зависимости от региона.

В 2013 году 1 кг импортных томатов стоил в опте 41,2 руб., а отечественных — 51,6 руб., указывает «НЭО Центр». Эмбарго на ввоз овощей из стран ЕС и США в 2014 году привело к дальнейшему росту цен как на собственные, так и на поставляемые в Россию овощи. В 2017 году импортные томаты подешевели до 63,1 руб. за килограмм, тогда как российские, напротив, немного прибавили в цене — до 72,6 руб. Аналогичная динамика была и по огурцам.

Революция произошла по итогам девяти месяцев 2018 года. Стоимость импортных томатов резко выросла на 30%, до 82,6 руб. за килограмм. У отечественных производителей томаты подорожали менее чем на 2 руб., до 74 руб. за килограмм.

Российские огурцы в опте подешевели в январе—сентябре 2018 года до 70 руб. за килограмм, а импортные, напротив, подорожали до 68,1 руб. — цены почти сравнялись.

Подешевели помидоры и огурцы и в рознице, свидетельствуют данные Росстата, которые учитывают как российские, так и импортные овощи. По итогам января—ноября 2018 года средняя розничная цена на помидоры и огурцы была примерно на 8% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. В ноябре 1 кг помидоров в магазине стоил в среднем 102,4 руб. против 118,6 руб. годом ранее. Для огурцов этот показатель составил 104,4 против 117,5 руб. за килограмм.

Почему дешевеют помидоры

Необычная динамика цен на помидоры и огурцы в этом году связана с падением курса рубля и снижением темпов роста внутренних цен, указывают аналитики «НЭО Центра». Они отмечают, что последние три года цены на импортные томаты в долларовом исчислении стабильны. Поэтому при девальвации рубля цены на импортные овощи растут, что делает отечественную продукцию более конкурентоспособной.

На нетипичное снижение цен на овощи и фрукты этой осенью уже обращали внимание аналитики «ВТБ Капитала». Они указывали: удешевление плодоовощной продукции не вписывается в картину сезона — последний раз эти продукты в октябре дешевели в 2012 году. Снижение цен аналитики объяснили хорошим урожаем тепличных овощей.

В этом году сбор тепличных овощей уже к концу октября вырос на 25,7% по сравнению с прошлым годом и составил 820,1 тыс. т, сообщал ранее Минсельхоз.

Увеличение производства ведет к снижению стоимости томатов, объясняет Горкин. Производство, по его словам, растет благодаря эффективным мерам господдержки. С 2015 года в России реализуется госпрограмма по развитию сельского хозяйства, которая предусматривает возмещение 20% капитальных затрат на создание и модернизацию теплиц.

Активность инвесторов в тепличном овощеводстве резко выросла, указывает Горкин. С 2015 по 2017 год в ​России было построено более 576 га современных теплиц, а объем инвестиций превысил 121 млрд руб. В строительство теплиц инвестировал, в частности, сын миллиардера Романа Абрамовича Аркадий: у него уже есть тепличный проект в Белгородской области и он планирует построить еще один на Дальнем Востоке.

Фото: Артур Лебедев / ТАСС

Инвестиционный бум позволил увеличить производство тепличных овощей за три года почти в два раза, констатируют в Национальном плодоовощном союзе. Если в 2015 году в России было произведено 600 тыс. т овощей, то по итогам этого года производство вырастет до 1,1 млн т. К началу декабря было собрано 344,5 тыс. т томатов — на 48% больше, чем в прошлом году. Аналогичная динамика по огурцам — 18%, до 537,8 тыс. т.

Производство отечественных томатов в этом году впервые превзойдет импорт, отмечает Горкин. По итогам 2018 года российских томатов на рынке будет не менее 51% (более 400 тыс. т), а огурцов — 85% (свыше 650 тыс. т).

Откуда Россия ввозит овощи

Основной поставщик томатов для России — Азербайджан, следует из материалов «НЭО Центра». На долю этой страны по итогам девяти месяцев 2018 года приходится около 30% всех поставок томатов. Среди других крупных импортеров томатов — Китай, Марокко, Иран и Белоруссия.

Турция, которая долгие года была крупнейшим поставщиком, ввезла всего 6% от общего объема импортированных в Россию томатов. В прошлом году правительство отменило запрет на ввоз томатов из Турции, но ограничило разрешенный объем ввоза квотой 50 тыс. т в год. Рост импорта из Азербайджана, по мнению аналитиков «НЭО Центра», может объясняться скрытыми поставками из Турции.

В 2017 году Россия завезла 516 тыс. т помидоров на $650 млн и 134 тыс. т огурцов на $146,06 млн.

Будет ли расти производство овощей дальше

В течение ближайших четырех лет ожидается насыщение российского рынка овощей за счет внутреннего производства, прогнозируют аналитики «НЭО Центра». На 2018–2021 годы в России запланировано строительство 1,1 га новых тепличных комплексов. Эти проекты компенсируют выбытие старых теплиц и обеспечат прирост производства.

В 2017 году российский рынок был обеспечен отечественными помидорами, выращенными в закрытом грунте, на 58%, а огурцами — на 87%. К 2021 году эти показатели, по расчетам «НЭО Центра», вырастут для томатов до 73%, для огурцов — до 95%.

До 2020 года тепличная отрасль будет развиваться высокими темпами, прогнозируют в Национальном плодоовощном союзе. Строительство 400 га теплиц, заложенных в последние два-три года, продолжается — это позволит довести долю отечественных тепличных овощей до 80–85%. После 2020 года темпы развития отрасли снизятся, но динамика все равно будет положительной, рассчитывают в союзе.