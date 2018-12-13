На руку детям и церквям

Эксперты подсчитали затраты россиян на благотворительность

Эксперты оценили расходы на благотворительность в России в 340–460 млрд руб. в год, из них половина — личные пожертвования населения и предпринимателей. Средний чек состоятельных россиян — 76 тыс. руб., у остальных — 8 тыс. руб.

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Совокупные рас­ходы на благотворительные проекты в Рос­сии составляют примерно 340–460 млрд руб. в год, оценили эксперты бизнес-школы «Сколково» совместно с банком UBS в рамках исследования «Российский филантроп» (есть у РБК). Эта сумма сравнима с расходами федерального бюджета на здравоохранение (примерно 400 млрд руб. в 2017 году) или расходы на культуру и спорт (около 200 млрд руб. в совокупности), пишут авторы исследования. В то же время относительно ВВП сумма не такая большая — 0,4–0,5%. Так, например, бюджетные расходы на социальную политику на порядок выше — около 5 трлн руб. в год, а расходы Пенсионного фонда на пенсии и иные выплаты превышают 8 трлн руб.

Общая сумма складывается из расходов следующих благотворителей:

массовые пожертвования населения — от 140 млрд до 160 млрд руб. в год (примерно треть от общей суммы);

пожертвования отдельных состоятельных лиц — 40–80 млрд руб.;

крупнейшие нефтегазовые компании — 100–120 млрд руб. (около четверти);

остальные российские компании (топ-30 крупнейших, за исключением нефтегазовых) — от 60 млрд до 100 млрд руб. в год.

Видео: РБК

Центр управления благосостоянием и филантропии бизнес-школы «Сколково» проводил оценку с учетом данных Фонда поддержки и развития филантропии CAF, в течение нескольких лет опрашивающего население России о степени участия в различных благотворительных активностях, а также с учетом данных исследования Knight Frank и отчетности компаний. Кроме того, в сентябре—октябре 2017 года исследователи проинтервьюировали почти 100 респондентов — состоятельных россиян с капиталом свыше $1 млн и топ-менеджеров компаний федерально­го уровня — и провели телефонный опрос 307 владельцев и руководителей компаний малого и среднего бизнеса (МСБ), имеющих полномочия принимать финансовые решения.​

Сравнимо с Великобританией Объем ВВП Великобритании, рассчитанный по паритету покупательной способности, сравним с ВВП России. ​Объем британских частных пожертвований в последние годы, согласно опросам, колеблется вокруг отметки £10 млрд (примерно $13 млрд). С одной стороны, это почти в шесть раз больше оценки размера частных пожертвований в России по текущему курсу доллара — около $2,2–2,5 млрд. С другой стороны, в силу разницы в покупательной способности валют, то есть с точки зрения реальной пользы, которую могут принести эти деньги, российские частные пожертвования эквивалентны примерно $5,5–6,5 млрд, или примерно половине от уровня Великобритании, подсчитали авторы исследования.

Средний чек от населения и предпринимателей

Средний размер массового пожертвования в России составлял в 2017 году около 8 тыс. руб., а медианное значение (наиболее типичное) — 2 тыс. руб., следует из данных фонда Charities Aid Foundation (CAF). Топ-менеджеры компаний МСБ в среднем тратят в десятки раз больше — 76 тыс. руб. в год, медианное значение же их пожертвований составляет 8,5 тыс. руб., следует из опроса. Среди владельцев бизнеса средний размер поддержки благотворительных проектов превысил 3 млн руб. при медиане 230 тыс. руб.

Большой разрыв между средним и наиболее типичным значением (медианой) свидетельствует о том, что «основную часть пожертвований обеспечивает небольшое число филантропов», пишут авторы исследования. Согласно опросам бизнес-школы «Сколково», 80% совокупного объема пожертвований обеспечили 11,7% опрошенных топ-менеджеров и владельцев МСБ и 6,9% владельцев капитала от $1 млн.

Исследование показало, что вовлеченность состоятельных россиян в благотворительность в полтора раза выше, чем в массовом сегменте. Более 90% респондентов принимали участие в благо­творительных акциях или благотворительной деятельности за предшествующий год, для населения в целом этот показатель составляет 67%. Российские состоятельные филантропы стабильно жертвуют на благотворительность: почти у половины (45%) владельцев капитала более 60% их пожертвований носят запланированный характер. Для сравнения: среди топ-менеджеров и владельцев компаний МСБ такой же уровень системности пожертвований отметил только каждый восьмой (12,2%) респондент.

Наличие большого размера финансовых активов (финансовой подушки) позволяет владельцам капитала меньше беспокоиться о финансовом обеспечении текущих расходов и более планомерно и системно подходить к реализации своих проектов и потребностей, в том числе и в филантропической сфере, поясняет один из авторов исследования, эксперт по вопросам управления благосостоянием и филантропии бизнес-школы «Сколково» Андрей Шпак.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Адресно детям

Безусловный лидер по популярности среди направлений благотворительности состоятельных россиян — помощь детям. Проектам этой тематики оказывали поддержку три четверти (73,9%) опрошенных. Следующие по популярности темы:

помощь малоимущим (47,8%);

церковь и религия (28,3%);

высшее образование и наука (17,4%).

Но уровень поддержки церковных и религиозных проектов у сверхсостоятельных россиян (с состоянием более $30 млн) гораздо выше среднего: 56 против 25–30% в среднем.​

Состоятельные россияне предпочитают отправлять средства или напрямую конкретным людям, или через собственные фонды, специально организованные для этих нужд. Независимым некоммерческим организациям (НКО) не удалось стать основным каналом получения пожертвований, свидетельствует исследование. НКО получили только треть от совокупных средств, потраченных респондентами в течение года на благотворительные проекты: из 228 млн руб. менее 80 млн руб., или 35%. Схожий расклад наблюдался и в рамках вспомогательного опроса топ-менеджеров малого и среднего бизнеса — там на независимые НКО пришлось только 39,2% средств, потраченных на благотворительность.

Причина такого сдвига — в непрозрачности работы НКО, говорят эксперты. «Для российских владельцев капитала важно чувство доверия, адресный характер помощи и наличие видимых результатов от своего вклада», — говорит Андрей Шпак. При финансировании через независимые НКО многие владельцы капитала не получают в достаточном объеме информацию об эффективности и адресности оказанной помощи. Коммуникационные практики многих фондов в области раскрытия информации об их деятельности оставляют желать лучшего, указывает эксперт.

Проблемы НКО и законодательства

Проблема недостаточной прозрачности НКО существует: к сожалению, остается довольно много организаций, которые не делают публичные отчеты, отмечает председатель комиссии Общественной палаты по социальной политике Елена Тополева-Солдунова. «Они могут давать обязательный отчет в Минюст, но не публикуют его на сайте​, например, или имеют плохо обновляемый сайт», — добавила она.

Кроме того, как для владельцев крупного бизнеса, топ-менеджеров, так и для всего общества в целом характерен низкий уровень доверия к институтам, сказала Тополева-Солдунова, отметив, что «за последние годы уровень доверия в обществе к некоммерческим организациям, в том числе благотворительным, значительно вырос».

Институциональная благотворительность отличается от частной тем, что у частного благотворителя есть желание помочь адресно и увидеть конкретный результат своей помощи, полагает исполнительный директор «Форума доноров» Александра Болдырева (ассоциация объединяет фонды и компании, системно занимающиеся благотворительностью). «Когда речь идет о филантропии и системных изменениях, чаще помощь оказывается через благотворительные фонды», — отметила она.

Основными негативными факторами, влияющими на размер благотворительных пожертвований состоятельных россиян, стали ужесточение законодательства в части налогового регулирования — как законодательства об иностранных агентах, так и антиофшорного законодательства, а также ужесточение регулирования НКО. Исследование показало, что каждый пятый респондент не исключил его негативного влияния на размер пожертвований.

Исторически часть владельцев капитала держала свои ликвидные активы за рубежом с использованием иностранных юридических структур, которые позволяют более гибко по сравнению с российским правом решать вопрос наследования, корпоративного управления и так далее, поясняет Андрей Шпак. Эти иностранные структуры нередко использовались в качестве источника финансирования для российских филантропических проектов. «Законодательство об иностранных агентах и контролируемых иностранных компаниях сделали содержание и администрирование финансирования российских филантропических проектов через иностранные структуры более обременительным и затратным», — заключает автор исследования.