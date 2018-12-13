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«Транснефть» хотят потеснить в трубе
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Газета
«Транснефть» хотят потеснить в трубе
Газета № 220 (2944) (1312) Бизнес, 12 дек, 19:24
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«Транснефть» хотят потеснить в трубе
«Роснефть» предложила реформу системы транспортировки топлива
«Роснефть» попросила разрешить нефтяникам владеть частными магистральными нефтепроводами, чтобы сэкономить на налогах. Достичь компромисса с выступающей против этой инициативы «Транснефтью» в правительстве пока не удалось
Фото: Илья Наймушин / Reuters

Трубы для нефтяников

«Роснефть» предложила наделить нефтяников правом владеть магистральными нефтепроводами и нефтепродуктопроводами, которые сейчас есть только у «Транснефти». Соответствующая поправка прописана в новой редакции законопроекта «О магистральном трубопроводном транспорте нефти и нефтепродуктов» (у РБК есть его копия, ее подлинность подтвердил федеральный чиновник).

Представитель «Транснефти» Игорь Демин сказал РБК, что эта поправка внесена при участии экспертов «Роснефти», но без согласования с другими участниками рынка. По его словам, это и другие положения законопроекта обсуждались на совещании, которое в среду провел вице-премьер Дмитрий Козак с участием чиновников профильных ведомств, «Транснефти» и нефтяных компаний.

Факт проведения совещания РБК подтвердил представитель Козака Илья Джус. По его итогам «пока не удалось достичь компромисса по ключевым разногласиям, в том числе по вопросу дефиниции магистральных нефтепроводов общего и необщего пользования, по параметрам инвестиций в строительство таких объектов и структуре владения ими», — ​сказал Джус. Обсуждение законопроекта «О магистральном трубопроводном транспорте нефти и нефтепродуктов» продолжится в январе 2019 года.

Участники совещания пытались договориться, кто получит право владеть магистральными нефте- и нефтепродуктопроводами и на каких условиях нефтяники смогут прокачивать по ним сырье. В законопроекте предложено ввести два вида магистральных нефтепроводов — общего и необщего пользования.​ Главное — принципиально договориться о параметрах и определиться, что считать магистральным трубопроводом, особенно в том случае, если он идет к одному частному НПЗ, уточнил Джус. «Транснефть» признает, что есть дисбаланс, вопрос в том, как и за какие деньги строить и проектировать «отростки» от магистральных нефтепроводов и чьей собственностью они будут являться, добавил он.

Ключевые ведомства документ в нынешнем виде не поддержали, рассказал РБК источник, близкий к одному из участников совещания. По его словам, было принято решение «в принципе рассмотреть целесообразность принятия данного законопроекта».

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сообщил РБК, что компания внесла поправки в закон о магистральном трубопроводном транспорте нефти, но отказался комментировать их суть и отвечать на претензии «Транснефти». Представители других крупнейших нефтяных компаний — ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза» — не ответили на запросы РБК. Представитель Минэнерго (участвует в разработке законопроекта) на запрос не ответил.

Согласно тексту документа, нефтепроводами общего пользования сможет владеть государство или «Транснефть», а необщего пользования — лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации, включая нефтяные компании.

При этом в законопроекте предлагается ввести запрет для «Транснефти» прокачивать по магистральным нефтепроводам общего пользования нефть и нефтепродукты в качестве грузоотправителя. В случае одобрения этого предложения «Транснефть» сможет транспортировать по трубопроводам только сырье нефтяников, а свою нефть и нефтепродукты, которые ей нужны для технических нужд, — нет.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

«К сожалению, несмотря на прямое поручение президента, продолжаются попытки, в первую очередь со стороны «Роснефти», «снести» этот закон («О магистральном трубопроводном транспорте нефти и нефтепродуктов». — РБК)», — говорил президент «Транснефти» Николай Токарев 6 декабря. По словам Токарева, документ до такой степени видоизменили, что компания будет против его внесения в Госдуму.

Без закона труба

Минэнерго подготовило законопроект «О магистральном трубопроводном транспорте нефти и нефтепродуктов» по поручению президента Владимира Путина от 30 июля 2015 года. Его должны были внести в правительство до 1 июня 2017 года, а в Госдуму — до 1 октября, но сроки сдвинулись. В мае 2018 года сменилось правительство, включая профильного вице-премьера по ТЭК Аркадия Дворковича, и документ так и не был принят. Он определяет правила подключения компаний к трубопроводам, принципы формирования тарифов прокачки нефти и нефтепродуктов, инвестиционную политику при строительстве новых мощностей и т.д.

Предоставление нефтяникам права владеть магистральными нефтепроводами противоречит закону «О естественных монополиях», согласно которому транспортировка по магистральным нефтепроводам должна быть обеспечена на условиях недискриминационного доступа по регулируемым государством тарифам, утверждает Демин. ​

В законопроекте также предлагается лишить «Транснефть» права отказывать в заключении договора транспортировки из-за нефти низкого качества, а также обязать ее возмещать убытки нефтяникам в случае отсутствия технической возможности прокачивать нефть. По мнению Демина, «это повлечет нарушение интересов всех потребителей услуг по транспортировке нефти, невозможность обеспечить эффективное функционирование магистральной системы».

Меньше налогов

«Мы обсуждаем законопроект, потому что Токарев высказался о том, что в текущем виде принимать его нельзя. Обсуждение идет по новой, хотя до вступления в должность вице-премьера Дмитрия Козака документ был подписан его предшественником, Аркадием Дворковичем», — сказал РБК Илья Джус.

Сейчас у нефтяников есть право владения промысловыми нефтепроводами и нефтепродуктопроводами, но на их эксплуатацию не распространяются льготы по налогу на имущество, которые действуют только для магистральных трубопроводов «Транснефти» и газопроводов «Газпрома». В июне 2018 года «Роснефть» проиграла спор с Федеральной налоговой службой, которая доначислила ей 2,46 млрд руб. налогов и пеней за 2012–2013 годы за применение льготы по налогу на имущество для нефтепровода «Ванкорское месторождение — нефтеперекачивающая станция Пурпе». Однако по итогам мирового соглашения компания получила право применять льготу к этой трубе постфактум начиная с 2014 года. На другие промысловые трубопроводы такие льготы не действуют.

«Если нефтяники добьются признания их нефтепроводов магистральными, то получат возможность пользоваться льготами по налогу на имущество для всех своих дочерних структур, владеющих такими трубопроводами. Бюджет, в свою очередь, получит на десятки миллиардов рублей меньше налоговых поступлений, чем сейчас», — сказал РБК партнер юридической компании «Шаповалов и Петров» Сергей Шаповалов. «Владелец магистральных нефтепроводов обязан обеспечивать к ним равный доступ всем участникам рынка на прокачку сырья», — добавляет глава ассоциации независимых нефтедобытчиков «Ассонефть» Елена Корзун.

Трубопроводы за общий счет

По инициативе «Роснефти» из законопроекта о трубопроводном транспорте исключены нормы о финансировании строительства магистральной инфраструктуры за счет согласованных надбавок к тарифу, утверждает Демин. По его словам, если такую редакцию документа примут, то все нефтяные компании будут оплачивать в составе тарифа по всей системе магистральных трубопроводов проекты по расширению существующих или строительству новых мощностей, реализуемые в интересах одной или нескольких нефтяных компаний.

Сейчас «Транснефть» имеет право договариваться с нефтяными компаниями о том, что они полностью или частично оплачивают расширение или строительство трубопроводов для своих нужд либо компенсируют «Транснефти» затраченные средства за счет повышенного тарифа. На прошлой неделе Токарев потребовал от «Роснефти» возместить 1,5 млрд руб. убытков от простоя отвода от ВСТО на Комсомольский НПЗ «Роснефти», который построила «Траснефть».

Автор: Людмила Подобедова.
Теги: НК «Роснефть» , «Транснефть» , Николай Токарев , трубопроводы , законопроект , Дмитрий Козак ...
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