Кадровиков оцифруют досрочно

Минтруд сократил переходный период при введении электронных трудовых книжек

Работодателям не придется шесть лет дублировать сведения о трудовой деятельности сотрудников в бумажном виде после перехода на электронные трудовые книжки с 2020 года, следует из доработанной версии законопроекта Минтруда

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Министерство труда и социальной защиты отказалось от идеи обязать работодателей дублировать сведения о трудовой деятельности сотрудников в электронном и бумажном виде. Из доработанной версии законопроекта (есть у РБК) исключили положение о переходном периоде до 2027 года.

Минтруд внес в правительство соответствующий пакет поправок в Трудовой кодекс 10 декабря, сообщил министр труда Максим Топилин. В распоряжении РБК есть версия законопроекта, направленная на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (координационный орган, в работе которого участвуют представители правительства, работодателей и профсоюзов) 7 декабря.

Согласно документу, работодатели с 2020 года должны хранить информацию о деятельности сотрудников в электронном виде и передавать ее в Пенсионный фонд (ПФР). Это данные о приеме на работу, должности, специальности, профессии сотрудника. Система позволит сократить траты на документооборот, избежать подделки документов и защитить трудовые права работников, следует из пояснительной записки к законопроекту.

Как будет вводиться электронная трудовая книжка

С 1 января 2020 года сведения будут передаваться в информационную систему ПФР.

Работодатели будут обязаны продолжать вести бумажную трудовую книжку для сотрудников, которые изъявили такое желание (через письменное заявление) до 2021 года.

После 2021 года только электронная трудовая книжка будет у тех, кто впервые в жизни устроился на работу.

При увольнении работодатель будет обязан выдать сотруднику сведения о трудовой деятельности в бумажном виде, заверенные надлежащим образом.

С 2021 года у работодателя можно будет получить информацию только о последнем месте работы. За справкой обо всей трудовой деятельности нужно будет обращаться в многофункциональные центры (МФЦ) или ПФР.

РБК направил запрос в Минтруд с просьбой подтвердить содержание законопроекта, направленного в правительство.

Почему необходим ускоренный переход

Изначально Минтруд выступал за шестилетний период адаптации. Предыдущая версия законопроекта предлагала дублировать информацию о трудовой деятельности как на бумаге, так и в цифровом виде вплоть до 2027 года. Позицию министерства Топилин обосновывал тем, что отказ от традиционной трудовой книжки может быть болезненным для старшего поколения, которое относится к ней как к паспорту. Как показал опрос Минтруда, 57% россиян не готовы отказаться от традиционного документа.

За ускоренный переход выступают Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и представители АНО «Цифровая экономика» (от имени бизнеса реализует программу развития цифровой экономики в России). Пенсионный фонд уже технически готов обрабатывать необходимую для перехода на новую систему информацию, отмечал заместитель предправления ПФР Алексей Иванов.

Двойной документооборот в течение шести лет существенно увеличил бы издержки работодателей. Бизнес и так несет гигантские расходы на бумажный документооборот, отмечал глава Сбербанка Герман Греф. Ускоренный переход позволит работодателям экономить 62 млрд руб. в год, подсчитали специалисты ​Сбербанка, который участвует в пилотном проекте.

РСПП в целом поддержал новую версию, но предложил ряд изменений, отмечается в материалах к законопроекту: освободить работодателя от обязанности вести бумажную трудовую книжку, если работник с 2021 года меняет работу (даже если в 2020 году такой работник попросил продолжить ведение его трудовой книжки в бумажном виде); убрать из законопроекта положение об обязанности работодателя выдавать сотруднику трудовые сведения на бумажном носителе при увольнении. Как следует из документа, Минтруд не учел эти предложения. За год в России меняют работу 28% трудящихся, и они в таком случае могут лишиться права сохранить бумажную трудовую книжку на новом месте работы, поясняется в документе. За информацией им придется обращаться в МФЦ или ПФР и тратить время и деньги, что особенно затруднительно для жителей удаленных районов. При этом Минтруд учел предложение РСПП ввести административную ответственность в виде предупреждения для работодателей за передачу в ПФР искаженных или неполных данных и нарушение сроков.

Что думает бизнес

Отказ от продолжительного переходного периода позволит сократить издержки работодателей на дополнительную занятость кадровой службы и затраты на бумагу, прокомментировал РБК гендиректор компании HeadHunter Михаил Жуков. «Конечно, первое время кадровикам придется тратить больше времени, ведя электронный учет параллельно с бумажным, но цель оправдывает средства. Проблема шестилетнего переходного периода решена, и это хорошо», — считает Жуков.

Бизнесу не придется содержать отдельных делопроизводителей, которые ведут учет трудовых книжек, отметил президент рекрутингового портала SuperJob Алексей Захаров. «Эта работа не имеет абсолютно никакого смысла. Нет процессов, для которых бумажные трудовые книжки все еще нужны», — уверен он.

«Бумажные трудовые книжки — это атавизм. Они изжили себя много лет назад, когда появились СНИЛС и индивидуальный пенсионный учет. Когда они исчезнут, уйдут лишние издержки, административный бардак, штрафы за неправильное оформление и хранение трудовых книжек — все вздохнут с облегчением», — уверен Захаров.