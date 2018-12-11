ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,01 66,13 EUR Нал. 76,16 75,24 USD Бирж. 66,56 -0,08 EUR Бирж. 75,64 -0,03 USD ЦБ. 66,24 -0,68 EUR ЦБ. 75,71 -0,37 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 3503,90 -98,50 IMOEX 2385,06 -0,49% RTSI 1128,82 -0,68% Brent 59,71 -2,39% DJIA 24423,26 +0,14% Nasdaq 7020,52 +0,74%
Россия тратит хуже Эстонии и Кипра
Лента новостей
Когда подорожает биткоин: курс опустился ниже $3,5 тыс. 10:51, Крипто Цивилев вылетел с продуктами к отшельнице Агафье Лыковой 10:38, Общество Как прошла церемония вручения нобелевских премий 10:27, Фотогалерея  Имитация тунца: как искусственная рыба вытесняет натуральную 10:19, Потребрынок  АвтоВАЗ отозвал более 41 тыс. автомобилей Lada Vesta 10:13, Общество Турция начала строительство базы военного флота на Черном море 10:09, Политика Продолжение следует: что показало решение КС по делу о границе 09:57, Мнение Рада опубликовала закон о прекращении договора о дружбе с Россией 09:54, Политика Ставка на приставку: как 2 москвича сделали привод для инвалидных колясок 09:50, Свое дело 9 способов навести порядок в мыслях и на рабочем месте 09:44, РБК, Jardin и Greenfield Скидки, бонусы и новые цены: когда выгоднее всего покупать машину 09:41, Авто Сбой произошел на двух линиях московского метро 09:33, Общество CNN сообщил об опасениях Трампа по поводу импичмента 09:28, Политика Компания миллиардера Клячина купила производителя сырков «Дружба» 09:21, Бизнес FT сообщила о переговорах по продаже Альфа-банка 09:13, Финансы Экстренное торможение: как легально обналичить криптовалюту 08:57, РБК и EXMO Восходящий тренд: кто застраивает Москву небоскребами 08:52, Недвижимость Муж финдиректора Huawei предложил за нее залог в $11 млн 08:37, Общество Абдулатипов написал письма в защиту арестованных чиновников и Магомедова 08:30, Политика «ИрАэро» пообещала вывезти всех застрявших в Китае туристов до 15 декабря 08:18, Общество ЕС определил главных распространителей пиратского контента в России 08:05, Общество Битва дизайнеров: как совместить в одном интерьере прошлое и настоящее 08:00, РБК и Whirlpool В Москве из-за гололеда посоветовали пользоваться городским транспортом 07:46, Общество МЧС закроет свой институт во главе с актером Бурляевым 07:31, Общество Помпео назвал отправку Ту-160 в Венесуэлу «разбазариванием госсредств» 07:02, Политика Газовый гигант EQT разделился надвое: что будет с акциями обеих компаний 07:01, Quote Эксперты оценили шансы на второе за год повышение ключевой ставки ЦБ 07:00, Финансы Смартфон Huawei P20 Pro: как сделать хит, опередивший время 06:55, РБК и Huawei
Газета
Россия тратит хуже Эстонии и Кипра
Газета № 218 (2942) (1112) Экономика, 10 дек, 11:00
0
Россия тратит хуже Эстонии и Кипра
ВШЭ проанализировала эффективность госрасходов в 25 странах
Россия заняла 19-е из 25 мест в рейтинге эффективности государственных расходов, который составили эксперты ВШЭ. Низкие позиции стали отражением результативности расходов на госуправление и здравоохранение
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Россия заняла 19-е из 25 мест в рейтинге эффективности бюджетных расходов, который подготовили эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ). Помимо России авторы проанализировали траты государств ОЭСР и других стран, сопоставимых по уровню развития с российской экономикой. Рейтинг разработали директор Центра развития ВШЭ Наталья Акиндинова и эксперты центра Алена Чепель и Андрей Чернявский. Результаты их расчетов приведены в работе «Межстрановой анализ структуры и эффективности бюджетных расходов» (есть у РБК), которая будет опубликована в новом выпуске журнала «Вопросы экономики».

Для построения рейтинга эксперты использовали макроэкономические данные за шестилетний​ период после глобального кризиса — с 2010 по 2015 год. Помимо России в него вошли 14 стран Евросоюза (Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Греция), восемь развивающихся стран (Бразилия, Мексика, Чили, Индия, Индонезия, Таиланд, Турция, Уругвай) и две республики бывшего СССР (Азербайджан и Казахстан). При составлении выборки в ВШЭ ориентировались на уровень ВВП по паритету покупательной способности: для стран из рейтинга он составил от $5 тыс. до $31 тыс. со средним значением $21,4 тыс.

Для оценки эффективности бюджетных расходов авторы анализировали траты на образование, здравоохранение и госуправление (по ним наиболее доступны данные для анализа). Они использовали сведения Всемирного банка, Всемирного экономического форума и результаты Международной программы по оценке образовательных достижений (PISA, ее проводит ОЭСР). Среди рассматриваемых показателей:

  • размер расходов по направлениям относительно ВВП;
  • детская смертность;
  • продолжительность жизни;
  • уровень коррупции;
  • избыточность государственного регулирования;
  • качество судебной системы;
  • защита прав собственности;
  • качество образовательной системы;
  • результаты тестирования учеников по PISA.

В результате подсчетов Россия со Словакией делят 19–20-е места. Интегральный показатель результативности, который учитывает эффективность трат и на образование, и на здравоохранение, и на госуправление, составил 0,88. Лидерами рейтинга стали Эстония (1,41), Кипр (1,32), Словения (1,29), Португалия (1,23) и Чехия (1,18). В аутсайдерах рейтинга — Бразилия, Азербайджан, Мексика, Болгария и Индия. Казахстан и Турция, крупные российские партнеры, заняли 14-е и 18-е места соответственно.

Низкое место России авторы объясняют невысокими оценками по результативности госуправления, показателям детской смертности и низкой продолжительности жизни. Позиции России ниже среднего и по индикаторам коррупции, независимости судебной системы, соблюдению прав собственности. Эффективность в образовании, наоборот, выше среднего.

Бюджет как фактор стабильности

Чтобы оценить еще один показатель — макроэкономическую результативность бюджетов разных стран, экономисты в своей модели учитывали следующие факторы:

  • инфляция;
  • темпы роста экономики и их стабильность;
  • индекс Джини (наиболее распространенный индикатор неравенства);
  • уровень безработицы.

Первое место в рейтинге занимает Индонезия — индикатор результативности расходов бюджета у нее составил 1,76. У Таиланда и Индии, также вошедших в топ-3, он составил 1,7 и 1,45 соответственно. Результат России, занявшей 22-е место, — 0,71. Более низкие позиции — у Хорватии (0,67), Бразилии (0,62) и Греции (0,54). Казахстан и Азербайджан занимают пятую и 16-ю строчку соответственно, Турция находится на 15-м месте.

Низким результатам России поспособствовали ускорение инфляции (в 2014–2015 годах она увеличилась до 11–13%) и нестабильность темпов роста (в 2015–2016 годах Россия столкнулась с рецессией). Кроме того, в России высокий коэффициент Джини в сравнении с другими участниками рейтинга.

Пока без изменений

Российские эксперты неоднократно говорили о необходимости наращивать государственные расходы в производительные отрасли. Под производительными государственными расходами понимаются траты на человеческий капитал (образование, здравоохранение), инфраструктуру, исследования и разработки. Такого рода расходы способствуют долгосрочному ускорению экономики. К непроизводительным расходам традиционно относят траты на оборону, безопасность, социальную политику, обслуживание госдолга, госуправление — они не обеспечивают позитивного вклада в ВВП.

«При относительно высоких результатах в сфере образования Россия демонстрирует низкую результативность и эффективность в области здравоохранения. Кроме того, и уровень производительных расходов на человеческий капитал в России находится несколько ниже, чем в странах с сопоставимым уровнем жизни и в странах ОЭСР, что может негативно повлиять на экономический рост в России в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — констатируют авторы рейтинга ВШЭ.

Пока, как следует из федерального бюджета на следующую трехлетку, резкого перераспределения расходов не ожидается. Траты на здравоохранение составят 0,6–0,8% ВВП, на образование — 0,7–0,8% ВВП. Расходы на оборону, безопасность и национальную экономику также останутся примерно на старом уровне (при сопоставлении с объемом ВВП).

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: ВШЭ , расходы бюджета
Материалы по теме
Антон Табах Спрос с государства: как рост доходов граждан может помочь экономике Мнение
Кудрин предложил считать уровень счастья показателем экономики Общество
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter