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Врио на атомном ходу
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Газета
Врио на атомном ходу
Газета № 217 (2941) (1012) 07 дек, 18:26
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Врио на атомном ходу
Главой Сахалинской области назначен Валерий Лимаренко
После просьб региональных элит поскорее назначить губернатора его пост получил не имевший ранее никакого отношения к Сахалину топ-менеджер «Росатома» из команды Сергея Кириенко
Владимир Путин и Валерий Лимаренко (слева направо) (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Через два месяца после ухода с поста губернатора Сахалинской области президент Владимир Путин назначил врио главы региона руководителя инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом» 58-летнего Валерия Лимаренко.

До 26 сентября 2018 года пост занимал Олег Кожемяко, назначенный врио главы Приморского края после отмены результатов губернаторских выборов. Новые выборы в Приморье запланированы на 16 декабря 2018 года, и Кожемяко является одним из пяти допущенных к ним кандидатов.

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Политика

Кто такой Лимаренко

Валерий Лимаренко окончил Харьковский авиационный институт по специальности «жидкостные реактивные двигатели». Работал инженером-конструктором ВНИИ экспериментальной физики в атомграде Арзамас-16 (Саров).

В 1996–2001 годах был депутатом городской думы Сарова. С 2003 по 2005 год — федеральный инспектор по Нижегородской области в аппарате полпреда в Приволжском федеральном округе Сергея Кириенко.

В 2007 году перешел в Росатом с поста вице-​​губернатора Нижегородской области по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному хозяйству и информационным технологиям. Возглавлявший тогда область Валерий Шанцев говорил, что отпустить Лимаренко просил глава Росатома Сергей Кириенко. «Сергей Кириенко своих людей не забывает», — комментировал переход бывший губернатор Нижегородской области Геннадий Ходырев.

Лимаренко более десяти лет возглавлял инжиниринговое подразделение «Росатома» (сейчас оно называется Атомстройэкспорт (АСЭ) и отвечает за строительство атомных электростанций, у АСЭ самый большой в мире портфель зарубежных заказов). Исполняющим обязанности гендиректора АСЭ станет Николай Подоров (сейчас — старший вице-президент по корпоративным функциям), сообщили в «Росатоме».

В сентябре 2018 года телеканал «Дождь» называл Лимаренко в числе обсуждаемых в администрации президента кандидатов на пост губернатора Нижегородской области. Но на должность врио губернатора был назначен Глеб Никитин.

Долгое назначение

Процесс подбора губернатора в Сахалинскую область неприлично затянулся, констатирует политолог Александр Пожалов. Пост главы Сахалинской области оставался вакантным более двух месяцев — с 26 сентября, когда президент назначил Олега Кожемяко исполняющим обязанности главы Приморья.

Задержка с назначением вызвала дополнительные проблемы в регионе. В конце ноября депутаты Сахалинского заксобрания направили обращение к президенту с просьбой поскорее назначить главу региона, так как без него невозможно принять региональный бюджет на следующий год. Федеральный чиновник, знакомый с обсуждением назначения, объяснял пробуксовку опасениями в администрации президента, что назначенный врио не сможет успешно провести кампанию и победить на выборах 2019 года в первом туре.

Близкий к Кириенко

Лимаренко знаком с заместителем главы администрации президента Сергеем Кириенко с 1990-х годов, напоминает политолог Евгений Минченко. Он обращает внимание, что Лимаренко имеет опыт избирательных кампаний — избирался в городскую думу города ядерных физиков Сарова, которую впоследствии и возглавил.

Среди потенциальных кандидатов называлось также большое количество местных политиков, в том числе из команды Кожемяко, вспоминает Пожалов, а местные элиты начали оказывать публичное давление на Кремль с призывами поскорее назначить губернатора. «В российском сверхцентрализованном федерализме такое поведение является нонсенсом и определенным вызовом центру. В этих обстоятельствах назначение человека из команды Кириенко, который не имел раньше отношения к региону и публично не фигурировал в качестве возможного кандидата, выглядит попыткой разрубить этот гордиев узел так, чтобы это ни в коем случае не выглядело уступкой центра региональным элитам», — считает он.

Новый врио не является ставленником и двух ведущих федеральных бизнес-групп в регионе — «Роснефти» и структур Аркадия Ротенберга, уточняет Пожалов.

По мнению эксперта, близость врио губернатора к Кириенко может оказаться полезной, чтобы отстоять интересы Сахалинской области в сфере межбюджетных отношений. Год назад по инициативе федерального Минфина регион лишился части налогов от проекта «Сахалин-2», которые были перераспределены в пользу федерального бюджета и выделены на развитие Дальнего Востока.

Статус варяга и отсутствие у врио губернатора опыта публичной политики в последнее десятилетие политолог называет потенциальными электоральными рисками для Лимаренко.

​Выборы нового губернатора Сахалинской области должны состояться 8 сентября 2019 года.

Авторы: Елизавета Антонова, Евгений Калюков, Светлана Бурмистрова.
Теги: Сахалинская область , «Росатом»
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