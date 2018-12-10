Врио на атомном ходу

Главой Сахалинской области назначен Валерий Лимаренко

После просьб региональных элит поскорее назначить губернатора его пост получил не имевший ранее никакого отношения к Сахалину топ-менеджер «Росатома» из команды Сергея Кириенко

Через два месяца после ухода с поста губернатора Сахалинской области президент Владимир Путин назначил врио главы региона руководителя инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом» 58-летнего Валерия Лимаренко.

До 26 сентября 2018 года пост занимал Олег Кожемяко, назначенный врио главы Приморского края после отмены результатов губернаторских выборов. Новые выборы в Приморье запланированы на 16 декабря 2018 года, и Кожемяко является одним из пяти допущенных к ним кандидатов.

Кто такой Лимаренко

Валерий Лимаренко окончил Харьковский авиационный институт по специальности «жидкостные реактивные двигатели». Работал инженером-конструктором ВНИИ экспериментальной физики в атомграде Арзамас-16 (Саров).

В 1996–2001 годах был депутатом городской думы Сарова. С 2003 по 2005 год — федеральный инспектор по Нижегородской области в аппарате полпреда в Приволжском федеральном округе Сергея Кириенко.

В 2007 году перешел в Росатом с поста вице-​​губернатора Нижегородской области по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному хозяйству и информационным технологиям. Возглавлявший тогда область Валерий Шанцев говорил, что отпустить Лимаренко просил глава Росатома Сергей Кириенко. «Сергей Кириенко своих людей не забывает», — комментировал переход бывший губернатор Нижегородской области Геннадий Ходырев.

Лимаренко более десяти лет возглавлял инжиниринговое подразделение «Росатома» (сейчас оно называется Атомстройэкспорт (АСЭ) и отвечает за строительство атомных электростанций, у АСЭ самый большой в мире портфель зарубежных заказов). Исполняющим обязанности гендиректора АСЭ станет Николай Подоров (сейчас — старший вице-президент по корпоративным функциям), сообщили в «Росатоме».

В сентябре 2018 года телеканал «Дождь» называл Лимаренко в числе обсуждаемых в администрации президента кандидатов на пост губернатора Нижегородской области. Но на должность врио губернатора был назначен Глеб Никитин.