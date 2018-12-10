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Сбербанк проведет кредитную линию по точкам
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Газета
Сбербанк проведет кредитную линию по точкам
Газета № 217 (2941) (1012) Бизнес, 07 дек, 15:34
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Сбербанк проведет кредитную линию по точкам
Крупнейший российский банк выходит в новый сегмент рынка
Сбербанк выходит на рынок POS-кредитования и начинает под своим брендом выдавать потребительские кредиты — пока онлайн. Это вряд ли быстро изменит расклад сил в сегменте, но заставит другие банки активизировать борьбу за клиента
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Сбербанк выходит на рынок POS-кредитования (выдачи кредитов в точках продаж товаров), говорится в сообщении банка. Кредиты будут предоставляться через Сеть, процесс не подразумевает участия в нем ни сотрудников банка, ни сотрудников интернет-магазинов — партнеров банка, в которых потенциальный заемщик намерен осуществить покупку.

Первоначально займы будут предлагаться через кредитный маркетплейс «Покупай со Сбербанком» на товары сотрудничающих с ним торговых площадок, но уже в 2019 году Сбербанк может начать предлагать кредиты и в традиционной рознице. В настоящее время оформить заявку на кредит могут держатели дебетовых карт Сбербанка, которые пользуются СМС-сервисом «Мобильный банк».

Функционал пока доступен только в web-версии «Сбербанк Онлайн», в мобильном приложении он появится в следующем году, пояснили РБК в пресс-службе Сбербанка. Информации о том, скольким клиентам будет доступна новая услуга, в банке не предоставили. По итогам 2017 года Сбербанк отчитывался о 29,4 млн пользователей СМС-сервиса «Мобильный банк» и 32,6 млн пользователей «Сбербанк Онлайн».

Задача Сбербанка — максимально закрыть потребности клиентов, как физических лиц, так и юридических, банковскими продуктами, одним из таких недостающих сервисов был до недавнего времени POS-кредит, прокомментировали в банке выход на новый рынок, не обозначив планы на целевую долю.

До этого Сбербанк под своим брендом POS-кредиты не предоставлял — с 2012 года этим занимался его дочерний банк Cetelem. Планировалось, что Cetelem займет на рынке долю в 25%, но по итогам 2016 года она составляла 7,5% (шестое место на рынке). В октябре 2017 года источники «Коммерсанта» допускали отказ Cetelem от выдачи кредитов в торговых сетях.

Ставка на удобство

На кредитных ставках в этом сегменте рынка запуск проекта Сбербанка сильно не скажется, считает директор по развитию бизнеса «БКС Премьер» Антон Граборов. В настоящее время, по его словам, уровень ставок Сбербанка по кредитным продуктам не сильно отличается от условий других игроков.

По данным ЦБ, среднерыночные ставки по POS-кредитам варьируются в диапазоне от 13,2 до 18,5% в зависимости от суммы и срока.

Сбербанк далеко не всегда предлагает самые выгодные с точки зрения стоимости продукты, соглашается управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев. Скорее всего, в новом проекте упор будет сделан именно на удобстве сервиса и интерактивности в принятии решения, чтобы пользователь мог осуществить покупку в кредит в несколько кликов, предполагает он. «Удобство и скорость могут стать более привлекательными для потребителей даже при условии более высоких ставок, чем у остальных», — отмечает аналитик.

В то же время появление еще одного крупного игрока в сегменте POS-кредитования усилит конкуренцию и будет стимулировать участников рынка активно развиваться и внедрять новые технологические решения, от чего в конечном счете выиграет потребитель, полагает вице-президент, директор по развитию партнерской сети Почта Банка Андрей Павлов.

Перспективный онлайн

Запуск кредитного маркетплейса и POS-кредитования онлайн не требуют от Сбербанка больших инвестиций, так как не подразумевают физического присутствия банка в точках продаж, говорит аналитик Moody’s Ольга Ульянова. Нацеленность именно на онлайн-нишу, по ее словам, позволит Сбербанку не конкурировать с лидерами POS-кредитования, присутствующими в магазинах.

В настоящее время у маркетплейса «Покупай со Сбербанком» 15 магазинов-партнеров, но все они за исключением одного — туроператора Unicorn — указаны на сайте со статусом «скоро».

Интернет-кредитование на рынке POS-кредитования сейчас занимает около 10%, говорит зампред ОТП-банка Александр Васильев. По его словам, это самое перспективное направление для рынка. Еще несколько лет назад доля онлайн-кредитов в общем числе POS-кредитов не превышала 2%, а сейчас, например, кредиты онлайн в крупных торговых сетях составляют 20%, указывает Александр Антоненко, зампред правления Хоум Кредит Банка, лидирующего на рынке POS-кредитования.

В онлайн-кредитовании немало своих нюансов; важно, чтобы заявка на такой кредит не требовала заполнения множества полей, а была компактной для тех, кто уже является клиентом банка, иначе они попросту уйдут с сайта заполнения, отмечает Антоненко.

Риски в сегменте POS-кредитования повышенные, но для госбанка они будут приемлемыми, если учитывать огромную клиентскую базу Сбербанка и, соответственно, накопленные знания о клиенте, включая кредитные истории, а также возможность использования прогрессивных технологий, говорит Антон Граборов.

Революции не будет

Основные сильные стороны Сбербанка — технологии и финансовая привлекательность предложения, считает Ольга Ульянова из Moody’s. В связи с этим Сбербанк выглядит как перспективный игрок, отмечает она, но рынок POS-кредитования достаточно ги​бкий и конкурентный, поэтому вряд ли приход Сбербанка быстро его перекроит, хотя борьба за клиента обострится.

Дела​ть конкретные прогнозы об изменении расстановки сил на рынке можно будет после того, как будут понятны стратегия и планы развития нового игрока в этом сегменте, замечает вице-президент Почта Банка Андрей Павлов.

Доля рынка некоторых игроков в сегменте POS-кредитования после прихода Сбербанка может существенно снизиться, допускает Антон Граборов. Но революции от запуска подобного проекта не произойдет, учитывая, что у Сбербанка уже был опыт запуска POS-кредитования на базе банка Cetelem и он оказался неудачным, отмечает эксперт. «В целом этот рынок [POS-кредитования] сужается в связи с замещением кредитными картами и картами рассрочки; ряд игроков, в том числе крупнейших, либо уже ушли с этого рынка, либо задумываются об этом», — заключает эксперт.

Сбербанк объявил о выходе на рынок POS-кредитования под своим брендом спустя два месяца после того, как от выдачи займов в магазинах отказался Альфа-банк.

За январь—октябрь 2018 года российские банки выдали POS-кредитов на 248 млрд руб. (на 20 млрд руб. больше, чем годом ранее), следует из данных исследовательской компании Frank RG. Последние три месяца рынок растет темпами 1,1–1,5%. Первое место по размеру кредитного портфеля в сегменте по состоянию на 1 ноября занимает Хоум Кредит Банк с 55 млрд руб. (18,2% рынка), второе — ОТП Банк с 32,9 млрд руб. (13,2%), почти наравне с ОТП идет Почта Банк с 32,1 млрд руб. (13%).

Автор: Екатерина Литова.
При участии: Григорий Дубов.
Теги: Сбербанк , POS-кредитование , потребительские кредиты
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