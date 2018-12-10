Никол Пашинян прошел проверку выборами

В Армении сформирован новый парламент

В воскресенье в Армении прошли внеочередные парламентские выборы, завершившие переход власти в стране к прежней оппозиции. На какое число депутатских мандатов может рассчитывать блок Никола Пашиняна, разбирался РБК

Никол Пашинян (Фото: Ваграм Багдасарян / Photolure / ТАСС)

Первые в истории Армении досрочные выборы в Национальное собрание состоялись при относительно низкой явке. По данным ЦИК республики, в воскресенье, 9 декабря, на участки пришли 48,63% избирателей, при том что в 2017 году явка на парламентских выборах составила 60,8%.

Полиция зафиксировала 144 жалобы на процесс голосования, сообщил в воскресенье вечером заместитель начальника штаба полиции Армении Ашот Саркисян, которого цитирует «Sputnik Армения».

Почему выборы прошли досрочно

Необходимость в досрочных парламентских выборах возникла после того, как в мае этого года премьер-министром стал Никол Пашинян, до этого бывший депутатом от небольшого оппозиционного блока. Из-за инициированных им акций протеста в отставку ушел лидер парламентской партии большинства, премьер-министр Серж Саргсян. Хотя новый премьер и его правительство пользуются значительной поддержкой населения, что подтверждается рейтингами, расклад сил в парламенте электоральных симпатий не отражал: большинство мандатов принадлежало Республиканской партии Армении (РПА), лидером которой остается Саргсян. До роспуска парламента у РПА в нем было 50 из 105 депутатов (данные по сайту парламента).

Согласно Конституции Армении, премьер не имел права распустить парламент, для этого ему пришлось искусственным образом спровоцировать конституционный кризис. Месяц назад Пашинян подал в отставку, парламент с двух попыток не смог избрать нового главу правительства и в соответствии с Основным законом был распущен, хотя мог бы работать до 2022 года.

В новом парламенте, по данным последнего опроса Gallup International Association, у Пашиняна не должно возникнуть проблем с поддержкой. Возглавляемый им блок «Мой шаг» может получить голоса 69,4% избирателей. На второй результат претендует партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна, в поддержку которой высказались 5,7% опрошенных граждан, на третий — партия «Просвещенная Армения», сформированная союзниками премьера, за которую были готовы проголосовать 3,8% респондентов. На четвертом месте находится «Сасна Црер» (1,4%). За бывшую правящую РПА, согласно опросу, были готовы отдать голоса 1,3% респондентов.

Всего в выборах участвовали 11 партий и блоков. Правом голоса обладают 2,57 млн граждан Армении.

Блок Пашиняна «Мой шаг» потратил во время выборов около $560 тыс. — больше других участников кампании. На втором месте — РПА с расходами около $264 тыс., сообщила 9 декабря ЦИК Армении.

Новые выборы по старым правилам В 2016 году в Армении был реформирован избирательный кодекс. По принятому два года назад закону в парламенте страны не может быть менее трех партий или блоков. Если проходной порог (5% для партий и 7% для блока) преодолело лишь одно объединение, то в распределении мандатов все равно будут участвовать две следующие партии или блока, получившие наибольшее число голосов. Кроме того, оппозиция должна быть представлена не менее чем 33% мест в парламенте, в некоторых случаях это соотношение достигается за счет ввода дополнительных мандатов.

На что ставят новые и старые власти

Пашинян в своих выступлениях представлял выборы как заключительный этап «бархатной революции». На митингах и теледебатах он подчеркивал историческое значение произошедших в Армении перемен и убеждал, что в воскресенье в стране пройдут самые свободные выборы за четверть века. За семь месяцев работы нового правительства у сотен тысяч граждан были повышены зарплаты, и в 2019 году эта тенденция продолжится, отчитался Пашинян во время дебатов 5 декабря. Также очистились кредитные истории 125 тыс. человек (с мая по инициативе новых властей в стране идет кредитная амнистия), утроилось пособие за рождение второго ребенка (с октября оно составляет 150 тыс. драмов, то есть почти 20 тыс. руб.), рассказал и.о. премьера. ​Число рабочих мест, по его словам, выросло почти на 40 тыс., была проведена амнистия за нарушения ПДД — 150 тыс. водителей были прощены штрафы на общую сумму 130 млрд драмов.

Перечисленные достижения — одни из немногих пунктов позитивной повестки нынешнего кабинета. Пашинян продолжает активную критику ушедших властей, напоминая, что при нем были открыты уголовные дела в отношении должностных лиц прошлых администраций. Самое громкое — «дело 1 марта», по которому обвинения в попытке свержения конституционного строя в 2008 году предъявлены второму президенту страны Роберту Кочаряну. За два дня до выборов, 7 декабря, суд постановил повторно арестовать экс-президента.

Представители РПА отвечали Пашиняну обвинениями в популизме и расколе общества, поскольку он декларирует тезис: «Кто против меня — тот против народа и государства». Первый номер в избирательном списке партии, экс-министр обороны Виген Саргсян (Серж Саргсян в выборах не участвует), на дебатах 5 декабря повторил главный пункт агитационной кампании: РПА — это единственная реальная оппозиция «Моему шагу» Пашиняна.

Виген Саргсян (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

В разговоре с РБК Саргсян заявил, что, несмотря на неутешительные для РПА результаты социологических опросов, партия рассчитывает пройти в парламент и даже надеется на второе место. По его словам, предстоящее голосование очень нетипичное, а электоральные замеры нерепрезентативны, потому что респонденты стесняются говорить, что симпатизируют республиканцам. «Люди опасаются притеснений, быть не в тренде, когда публично выступают против революционной силы, — объяснил он. — Наша партия — единственная сила, которая по-настоящему противостоит действующей власти. Потому что остальные участники выборов либо вышли из партии Пашиняна, либо у них есть с ним какие-либо договоренности».

Любой оппозиционер в той или иной мере является популистом, говорит председатель армянского центра «Сотрудничество во имя демократии» Степан Даниелян. «До своего прихода к власти Пашинян в течение нескольких лет находился в оппозиции к действующей власти, теперь, когда он стал премьер-министром, у него сохранились некоторые [прежние] привычки: он по-прежнему очень любит массовые шествия, играть на публику. Но в этом же можно упрекнуть многих политиков», — считает он.

Отношения с Россией у Армении будут дружескими и тесными при любых властях — из-за геополитического положения страны, отмечает эксперт. «Конечно, в «Моем шаге» есть разные люди, некоторые впервые в политике. И некоторые выступают с прозападных позиций, — добавляет Даниелян. — Но они избираются в парламент только потому, что Пашинян их включил в состав [избирательного списка]. У этих людей нет высоких рейтингов, общество их практически не знает. Я не думаю, что они будут самостоятельными фигурами. Им надо еще долго расти, чтобы заработать себе личный рейтинг и право какой-то инициативы».​

Кто станет третьим

По данным опроса Gallup и по мнению политологов, вопрос, кто займет первое и второе места на предстоящих выборах, практически решен. У партии Царукяна слишком большой отрыв от других, поэтому основная интрига выборов в том, кто займет третье место.

На него претендуют партия «Просвещенная Армения», целевой электорат которой — люди, по-прежнему поддерживающие революцию, но успевшие разочароваться в Пашиняне, объясняет политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян. До революции обещания перемен увеличивали поддержку Пашиняна, однако спустя семь месяцев становится очевидно, что ожидания от новой власти были слишком завышенными: «Слишком мало времени прошло, чтобы люди резко стали против Пашиняна, но достаточно для того, чтобы голосовать за кого-то другого, кто еще ассоциируется с революцией, но не связан с нынешним руководством страны».

По мнению политолога, партия Пашиняна достигла пика популярности на сентябрьских выборах в совет старейшин Еревана. Тогда «Мой шаг» набрал более 80% голосов, и мэром города стал поддержанный премьером Айк Марутян. Выборы в столице страны сам Пашинян неоднократно называл репетицией предстоящих парламентских выборов, потому что в Ереване проживает около трети всего населения страны. «Больше поддержка просто не может быть», — говорит Искандарян. После сентября Пашинян стал медленно терять популярность, добавляет он.

По мнению Искандаряна, другим кандидатом на третье место является РПА. Небольшой шанс пройти в парламент есть и у радикальной партии «Сасна Црер», состоящей из ветеранов войны в Нагорном Карабахе, которая выступает за вывод российской военной базы и пограничников с территории Армении, говорит Искандарян. В 2016 году вооруженные активисты этой партии захватили полицейский участок в Ереване, удерживали его в течение двух недель, убили трех полицейских, а затем сдались. Однако, по мнению политолога, проход партии в парламент маловероятен, так как она провела «слабую избирательную кампанию».​