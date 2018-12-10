ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,07 65,74 EUR Нал. 76,59 75,13 USD Бирж. 66,40 -0,47 EUR Бирж. 75,74 -0,36 USD ЦБ. 66,92 +0,19 EUR ЦБ. 76,08 +0,47 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 3580,10 +76,60 IMOEX 2431,29 +0,79% RTSI 1157,94 +2,10% Brent 63,23 +6,25% DJIA 24388,95 -2,24% Nasdaq 6969,25 -3,05%
Никол Пашинян прошел проверку выборами
Лента новостей
СМИ узнали об уходе советника Грефа к Дерипаске 08:23, Бизнес Регионы с ростом экономики получат от правительства «премию» в ₽20 млрд 08:21, Политика Путин впервые не запланировал отдельной встречи с КС в День Конституции 08:01, Политика Решать нерешаемое: в чем была мудрость Людмилы Алексеевой 08:00, Мнение Победителей Премии РБК объявят 10 декабря 08:00, Бизнес Чемпионка России по панкратиону погибла от удара током в ванной 07:40, Общество Тысяча и одна идея для дизайна и ремонта квартиры 07:40, РБК и Whirlpool «Ангарский маньяк» получил второй пожизненный срок за убийство 60 женщин 07:29, Общество Прокуратура по просьбе ФСБ проверит поставщика продуктов для Росгвардии 07:01, Общество Экс-правящая партия Армении не прошла в парламент после победы Пашиняна 06:55, Политика ПФР назвал регионы с самыми большими и маленькими пенсиями 06:24, Экономика Чек-лист: 5 лайфхаков для дома в сезон простуд 06:20, РБК и Philips Задержанная CFO Huawei попросила освободить ее по состоянию здоровья 05:37, Общество Шестеро израильтян пострадали при стрельбе на Западном берегу реки Иордан 05:35, Общество «Ведомости» узнали об открытии офиса по продаже активов рухнувших банков 05:01, Бизнес В Канаде неизвестные пытались проникнуть в дом мужа финдиректора Huawei 04:58, Общество Мадуро обвинил Вашингтон в подготовке госпереворота в Венесуэле 04:21, Политика За 10 минут: готовим куриный бургер с овощами и соусом песто 03:47, РБК и Barilla Россия вышла на второе место в мире по производству оружия 03:40, Бизнес Самолет «Белавиа» совершил жесткую посадку в аэропорту «Борисполь» 03:36, Общество СБУ запретила Донецкому митрополиту проехать через линию разграничения​ 02:47, Общество Блок Пашиняна упрочил лидерство на выборах после подсчета 50% голосов 02:01, Политика В Ставрополе трое пожарных пострадали при взрыве газового баллона 01:52, Общество «Ривер Плейт» победил «Боку» в мадридском финале Кубка Либертадорес 01:27, Спорт Музыканта группы Animal ДжаZ задержали в Пулково за контрабанду наличных 00:46, Общество Наука отдыха: как научиться расслабляться при нехватке времени 00:16, РБК, Jardin и Greenfield PwC спрогнозировала рост себестоимости строительства из-за эскроу-счетов 00:01, Бизнес Сервисам AliPay и WeChat запретят переводить деньги россиян 00:00, Финансы
Газета
Никол Пашинян прошел проверку выборами
Газета № 217 (2941) (1012) Политика, 07 дек, 19:03
0
Никол Пашинян прошел проверку выборами
В Армении сформирован новый парламент
В воскресенье в Армении прошли внеочередные парламентские выборы, завершившие переход власти в стране к прежней оппозиции. На какое число депутатских мандатов может рассчитывать блок Никола Пашиняна, разбирался РБК
Никол Пашинян (Фото: Ваграм Багдасарян / Photolure / ТАСС)

Первые в истории Армении досрочные выборы в Национальное собрание состоялись при относительно низкой явке. По данным ЦИК республики, в воскресенье, 9 декабря, на участки пришли 48,63% избирателей, при том что в 2017 году явка на парламентских выборах составила 60,8%.

Полиция зафиксировала 144 жалобы на процесс голосования, сообщил в воскресенье вечером заместитель начальника штаба полиции Армении Ашот Саркисян, которого цитирует «Sputnik Армения».

Почему выборы прошли досрочно

Необходимость в досрочных парламентских выборах возникла после того, как в мае этого года премьер-министром стал Никол Пашинян, до этого бывший депутатом от небольшого оппозиционного блока. Из-за инициированных им акций протеста в отставку ушел лидер парламентской партии большинства, премьер-министр Серж Саргсян. Хотя новый премьер и его правительство пользуются значительной поддержкой населения, что подтверждается рейтингами, расклад сил в парламенте электоральных симпатий не отражал: большинство мандатов принадлежало Республиканской партии Армении (РПА), лидером которой остается Саргсян. До роспуска парламента у РПА в нем было 50 из 105 депутатов (данные по сайту парламента).

Процедура против премьера: почему в Армении возобновились протесты
Политика

Согласно Конституции Армении, премьер не имел права распустить парламент, для этого ему пришлось искусственным образом спровоцировать конституционный кризис. Месяц назад Пашинян подал в отставку, парламент с двух попыток не смог избрать нового главу правительства и в соответствии с Основным законом был распущен, хотя мог бы работать до 2022 года.

В новом парламенте, по данным последнего опроса Gallup International Association, у Пашиняна не должно возникнуть проблем с поддержкой. Возглавляемый им блок «Мой шаг» может получить голоса 69,4% избирателей. На второй результат претендует партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна, в поддержку которой высказались 5,7% опрошенных граждан, на третий — партия «Просвещенная Армения», сформированная союзниками премьера, за которую были готовы проголосовать 3,8% респондентов. На четвертом месте находится «Сасна Црер» (1,4%). За бывшую правящую РПА, согласно опросу, были готовы отдать голоса 1,3% респондентов.

Всего в выборах участвовали 11 партий и блоков. Правом голоса обладают 2,57 млн граждан Армении.

Блок Пашиняна «Мой шаг» потратил во время выборов около $560 тыс. — больше других участников кампании. На втором месте — РПА с расходами около $264 тыс., сообщила 9 декабря ЦИК Армении.

Новые выборы по старым правилам

В 2016 году в Армении был реформирован избирательный кодекс. По принятому два года назад закону в парламенте страны не может быть менее трех партий или блоков. Если проходной порог (5% для партий и 7% для блока) преодолело лишь одно объединение, то в распределении мандатов все равно будут участвовать две следующие партии или блока, получившие наибольшее число голосов. Кроме того, оппозиция должна быть представлена не менее чем 33% мест в парламенте, в некоторых случаях это соотношение достигается за счет ввода дополнительных мандатов.

На что ставят новые и старые власти

Пашинян в своих выступлениях представлял выборы как заключительный этап «бархатной революции». На митингах и теледебатах он подчеркивал историческое значение произошедших в Армении перемен и убеждал, что в воскресенье в стране пройдут самые свободные выборы за четверть века. За семь месяцев работы нового правительства у сотен тысяч граждан были повышены зарплаты, и в 2019 году эта тенденция продолжится, отчитался Пашинян во время дебатов 5 декабря. Также очистились кредитные истории 125 тыс. человек (с мая по инициативе новых властей в стране идет кредитная амнистия), утроилось пособие за рождение второго ребенка (с октября оно составляет 150 тыс. драмов, то есть почти 20 тыс. руб.), рассказал и.о. премьера. ​Число рабочих мест, по его словам, выросло почти на 40 тыс., была проведена амнистия за нарушения ПДД — 150 тыс. водителей были прощены штрафы на общую сумму 130 млрд драмов.

Перечисленные достижения — одни из немногих пунктов позитивной повестки нынешнего кабинета. Пашинян продолжает активную критику ушедших властей, напоминая, что при нем были открыты уголовные дела в отношении должностных лиц прошлых администраций. Самое громкое — «дело 1 марта», по которому обвинения в попытке свержения конституционного строя в 2008 году предъявлены второму президенту страны Роберту Кочаряну. За два дня до выборов, 7 декабря, суд постановил повторно арестовать экс-президента.

100 дней Пашиняна: чего добились новые власти Армении
Политика

Представители РПА отвечали Пашиняну обвинениями в популизме и расколе общества, поскольку он декларирует тезис: «Кто против меня — тот против народа и государства». Первый номер в избирательном списке партии, экс-министр обороны Виген Саргсян (Серж Саргсян в выборах не участвует), на дебатах 5 декабря повторил главный пункт агитационной кампании: РПА — это единственная реальная оппозиция «Моему шагу» Пашиняна.

Виген Саргсян (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

В разговоре с РБК Саргсян заявил, что, несмотря на неутешительные для РПА результаты социологических опросов, партия рассчитывает пройти в парламент и даже надеется на второе место. По его словам, предстоящее голосование очень нетипичное, а электоральные замеры нерепрезентативны, потому что респонденты стесняются говорить, что симпатизируют республиканцам. «Люди опасаются притеснений, быть не в тренде, когда публично выступают против революционной силы, — объяснил он. — Наша партия — единственная сила, которая по-настоящему противостоит действующей власти. Потому что остальные участники выборов либо вышли из партии Пашиняна, либо у них есть с ним какие-либо договоренности».

Любой оппозиционер в той или иной мере является популистом, говорит председатель армянского центра «Сотрудничество во имя демократии» Степан Даниелян. «До своего прихода к власти Пашинян в течение нескольких лет находился в оппозиции к действующей власти, теперь, когда он стал премьер-министром, у него сохранились некоторые [прежние] привычки: он по-прежнему очень любит массовые шествия, играть на публику. Но в этом же можно упрекнуть многих политиков», — считает он.

Отношения с Россией у Армении будут дружескими и тесными при любых властях — из-за геополитического положения страны, отмечает эксперт. «Конечно, в «Моем шаге» есть разные люди, некоторые впервые в политике. И некоторые выступают с прозападных позиций, — добавляет Даниелян. — Но они избираются в парламент только потому, что Пашинян их включил в состав [избирательного списка]. У этих людей нет высоких рейтингов, общество их практически не знает. Я не думаю, что они будут самостоятельными фигурами. Им надо еще долго расти, чтобы заработать себе личный рейтинг и право какой-то инициативы».​

Кто станет третьим

По данным опроса Gallup и по мнению политологов, вопрос, кто займет первое и второе места на предстоящих выборах, практически решен. У партии Царукяна слишком большой отрыв от других, поэтому основная интрига выборов в том, кто займет третье место.

На него претендуют партия «Просвещенная Армения», целевой электорат которой — люди, по-прежнему поддерживающие революцию, но успевшие разочароваться в Пашиняне, объясняет политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян. До революции обещания перемен увеличивали поддержку Пашиняна, однако спустя семь месяцев становится очевидно, что ожидания от новой власти были слишком завышенными: «Слишком мало времени прошло, чтобы люди резко стали против Пашиняна, но достаточно для того, чтобы голосовать за кого-то другого, кто еще ассоциируется с революцией, но не связан с нынешним руководством страны».

Что инкриминируют бывшим армянским чиновникам и их родственникам Еще 4 фото
Фотогалерея

По мнению политолога, партия Пашиняна достигла пика популярности на сентябрьских выборах в совет старейшин Еревана. Тогда «Мой шаг» набрал более 80% голосов, и мэром города стал поддержанный премьером Айк Марутян. Выборы в столице страны сам Пашинян неоднократно называл репетицией предстоящих парламентских выборов, потому что в Ереване проживает около трети всего населения страны. «Больше поддержка просто не может быть», — говорит Искандарян. После сентября Пашинян стал медленно терять популярность, добавляет он.

По мнению Искандаряна, другим кандидатом на третье место является РПА. Небольшой шанс пройти в парламент есть и у радикальной партии «Сасна Црер», состоящей из ветеранов войны в Нагорном Карабахе, которая выступает за вывод российской военной базы и пограничников с территории Армении, говорит Искандарян. В 2016 году вооруженные активисты этой партии захватили полицейский участок в Ереване, удерживали его в течение двух недель, убили трех полицейских, а затем сдались. Однако, по мнению политолога, проход партии в парламент маловероятен, так как она провела «слабую избирательную кампанию».​

Автор: Александр Атасунцев.
Теги: Армения , Никол Пашинян , парламентские выборы
Материалы по теме
Весна по-еревански: как Армения заставила уйти Сержа Саргсяна Политика
Пашинян решил требовать объяснений от Лукашенко из-за слов об ОДКБ Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter