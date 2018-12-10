Американские пиццерии получили вьетнамского шефа

Владелец сетей PhoBo и Vietcafe стал новым партнером Sbarro в России

Развивать сеть пиццерий Sbarro в России теперь будет владелец сетей вьетнамской кухни PhoBo и Vietcafe. Бывшие собственники, в числе которых были структуры Альфа-банка, рассчитывали открыть 300 новых точек, но проект не пошел

Фото: Paul Sakuma / AP

Американская сеть пиццерий Sbarro снова сменила франчайзи на российском рынке, следует из данных СПАРК. Новым владельцем 100% доли в ООО «Сбарро рус», развивающей рестораны, стал Нгуен Чи Зунг. Он известен как владелец сетей ресторанов вьетнамской кухни PhoBo и Vietcafe. Изменения внесены 5 декабря 2018 года. Ранее ресторанной сетью в России владела зарегистрированная на Кипре HoReCa Band Group Ltd (HBG), бенефициарами которой являются бывший директор по стратегии ресторанного холдинга «Г.М.Р. Планета гостеприимства» Илья Скороходов (50,05%) и «Альфа Директ Сервис» (49,05%) — одна из структур Альфа-банка. То, что сделка по продаже «Сбарро рус» планируется, РБК ранее подтверждали источник, близкий к банку, и собеседник на рынке коммерческой недвижимости.

Нгуен Чи Зунг поблагодарил РБК за вопросы относительно сделки, но не ответил на них на момент публикации. Илья Скороходов и в Альфа-банке от комментариев отказались.

На пике своего развития в России — во втором полугодии 2013 года — Sbarro насчитывала более 160 точек, сейчас их только 25. Что не так с проектом, разбирался РБК.

Кто пытался развивать Sbarro в России

Почти 19 лет, вплоть до 2016 года, бессменным партнером Sbarro в России был один из крупнейших российских ресторанных холдингов «Г.М.Р. Планета гостеприимства». Но летом 2016-го российская сторона решила расторгнуть контракт. Тогда у российской компании под управлением было 54 ресторана по мастер-франшизе, еще 34 — по субфраншизе. На Sbarro приходилась половина выручки ресторанного холдинга (составила 5,5 млрд руб. в 2015 году, 7 млрд руб. — в 2014-м). Как пояснял тогда РБК ​президент и совладелец российского холдинга Мераб Елашвили, причиной расторжения стали санкции: после того как Россия ввела эмбарго на импорт продовольствия из США и ЕС, а именно там «Г.М.Р. Планета гостеприимства» закупала 70% сырья для своих ресторанов, менеджмент российского холдинга несколько раз встречался с американскими партнерами и предлагал варианты меню с местными продуктами. «Мы надеялись, что партнеры услышат нас, но, поскольку этого не произошло, мы стали готовиться к расторжению контракта», — пояснил ресторатор. То, что вчера стоило 30 руб., превратилось в 60 руб., объяснил он.

Осенью 2017-го у Sbarro появился новый партнер в России — им стала HBG. Тогда партнером Скороходова в ней был Виталий Подольский, бывший финансовый директор X5 Retail Group и «Евросети». «Наша задача — обновить бренд и выйти на новый виток роста Sbarro в России и СНГ», — заявил Подольский. Компания получила мастер-франшизу Sbarro в России, Казахстане и Азербайджане и планировала за десять лет, до 2027 года, открыть около 300 ресторанов.

Но уже через полгода в капитал вошла структура Альфа-банка. Сообщалось, что новый совладелец получил пакет в результате допэмиссии акций, из проекта тогда же вышел Подольский. Стороны сделки анонсировали, что инвестиции банка позволят Sbarro увеличить до 300 число ресторанов в течение десяти лет.

Sbarro в мире Компанию в 1956 году основали Кармела и Дженнаро Сбарро в Бруклине. Сегодня, согласно информации на официальном сайте, у Sbarro 630 ресторанов в 28 странах мира. В 2007 году сеть купил фонд частных инвестиций MidOcean Partners. Компания дважды входила в процедуру банкротства. Во время первого банкротства в 2011 году долг Sbarro составлял $375 млн, но предложенный план реорганизации позволил конвертировать примерно $200 млн в акционерный капитал. В результате инвестгруппа Ares и другие кредиторы получили 50% бизнеса. Три года спустя Sbarro вновь подала заявление о банкротстве, но его удалось избежать: в рамках предложенного плана реструктуризации кредиторы согласились обменять долг в $148 млн на контрольный пакет в реорганизованном бизнесе. В 2015 году Sbarro провела ребрендинг: на новом логотипе изображен контур кусочка пиццы в цветах национального флага Италии с надписью «NYC.1956».

Почему у партнеров Sbarro могли возникнуть сложности

Ключевая причина выхода структуры Альфа-банка из проекта — неудовлетворительные экономические результаты Sbarro, сходятся во мнении два источника РБК на ресторанном рынке.

Новый партнер сделал попытку обновить бренд Sbarro и провел ребрендинг. При втором заходе на российский рынок Sbarro попыталась повторить концепцию материнской компании в США. В феврале 2017 года в Роспатент поступила заявка на регистрацию товарного знака Sbarro в России, который повторяет дизайн товарного знака американской сети. В конце 2017 года в московском ТРЦ Columbus открылся первый Sbarro с новой концепцией: в его меню акцент был сделан на пицце, а салаты и буфет с итальянскими закусками были практически выведены из ассортимента.

За 2018 год в Москве открылось еще два ресторана Sbarro в новом формате. Но в Альфа-банке были не очень довольны результатами и рассматривали различные варианты выхода из проекта — или продажу, или списание убытков и закрытие сети, утверждает один из источников РБК. «Не совсем понятно, что такое Sbarro, бренд отстал от жизни», — пояснил он причины того, почему не пошел проект. Фактические результаты работы Sbarro расходились с ожиданиями, плюс у Альфа-банка были разногласия с топ-менеджментом, развивавшим сеть, и после того, как ему не удалось найти замену руководителям сети, банк принял решение не развивать непрофильный актив, уточнил другой собеседник РБК.

Изначально Sbarro в России был успешным потому, что помимо пиццы там был буфет с горячими и холодными блюдами итальянской кухни: на них приходилось 60% продаж, отмечает гендиректор сети лапшичных «Воккер» Антон Красулин. С текущей концепцией Sbarro не сможет работать на российском рынке, как бы ни пытался себя реанимировать, считает он. В отличие от США в России пицца по кускам не востребована у потребителей фуд-кортов, поясняет Красулин. «В восприятии русского человека пицца — это продукт, который заказывают домой, в офис или на мероприятия. Поэтому с точки зрения доставки пицца — продукт номер один, но мы не видим ни одной успешно работающей на фуд-корте пиццерии», — указывает он. Нового владельца Sbarro может интересовать с точки зрения диверсификации бизнеса или же он мог выкупить интересующие его локации, чтобы открыть там другие кафе, полагает Красулин.

С тем, что положение Sbarro связано с маленьким спросом на пиццерии в формате фуд-корта, согласен и исполнительный директор консалтинговой компании RestCon Андрей Петраков. По словам эксперта, нельзя сказать, что популярность итальянской кухни прошла, но спрос трансформировался: сегодня она по-прежнему востребована, но в формате семейных ресторанчиков, а не фастфуда. На фуд-кортах же сейчас большим спросом пользуются бургеры, говорит он. Также нельзя забывать и про единую для всего рынка проблему — в результате кризиса у ресторанных сетей изменилось ценообразование, многие из них меняли поставщиков, что сказалось на вкусе и качестве блюд, часто не в лучшую сторону, напоминает эксперт.

По мнению исполнительного директора департамента торговой недвижимости Colliers International Дины Постоленко, раньше в Sbarro объясняли сложности с бизнесом введением санкций и переходом на отечественные продукты. Однако, по ее словам, другие сети успешно справились с этой задачей и при надлежащем отношении к процессу производства потребитель, особенно в этом сегменте, не почувствовал существенной разницы. Индустрия HoReCa и общепита сегодня находится на пике своего развития, отмечает Постоленко, и при грамотной наладке бизнес-процессов при новом менеджменте Sbarro удастся занять лидирующие позиции на российском фудмаркете, считает она.

Что происходит с фастфудом

В 2017 году объем рынка общественного питания вернулся к росту после двух лет падения, он прибавил 3,2%, до 1,44 трлн руб. Впрочем, согласно прогнозам аналитиков «РБК Исследования рынков», ресторанный рынок в 2018–2019 годах продолжит находиться в околокризисном состоянии и потребительский спрос пока не вернется к докризисным значениям. Как указывают аналитики, в кризисный 2015-й и первую половину 2016 года у потребителей сформировалась привычка отказываться от питания вне дома в целях экономии, значительные доли респондентов сообщали, что стали заказывать меньшее количество еды и напитков и переориентировались на более дешевые заведения. Тем не менее, согласно проведенному в конце мая 2018 года опросу, российские потребители устали ограничивать себя в посещении кафе и ресторанов. И хотя вернувшиеся клиенты не готовы тратить, как в докризисные годы, и компании сталкиваются с падением среднего чека, часть потерянного трафика рестораны смогли вернуть. Основными трендами развития заведений общепита на 2018–2019 годы аналитики называют работу над доступностью и скоростью, что подразумевает увеличение числа заведений, позволяющее охватить большую аудиторию, и ценовую доступность.

В 2017 году самым крупным сегментом в структуре рынка общественного питания был фастфуд, он показал рост на 6,6% к 2016 году и достиг 585,8 млрд руб. Самые быстрые темпы роста за период показал сегмент доставки — объем рынка вырос на 23,4%, до 113,9 млрд руб.