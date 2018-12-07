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Газета № 216 (2940) (0712) Бизнес, 06 дек, 22:52
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Карточный пересчет
Прорабатывается вопрос снижения комиссии при безналичных платежах
Вице-премьер Дмитрий Козак поручил подготовить предложения о снижении комиссии при расчетах банковскими картами в магазинах. Объем безналичных оплат растет, но чрезмерно высокие комиссии этому процессу мешают, говорит бизнес
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

До 1 февраля Банк России, Минфин, Федеральная антимонопольная служба и бизнес должны представить в правительство предложения о снижении размера комиссионного вознаграждения при покупках банковскими картами в магазинах, рассказал РБК Сергей Беляков, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; члены ассоциации — «Магнит», «М.Видео-Эльдорадо», X5 Retail Group, «Снежная королева», «Лента» и другие крупнейшие ретейлеры). Соответствующее поручение ведомства получили по итогам совещания вице-премьера Дмитрия Козака с представителями российского розничного бизнеса, которое состоялось на прошлой неделе, подтвердил РБК представитель замглавы правительства Илья Джус. «Покупатели не должны переплачивать за свое право использовать удобные и современные средства оплаты», — пояснил он позицию вице-премьера. У РБК есть протокол совещания.

Как поясняет участник совещания у Козака, проблема комиссионного вознаграждения в первую очередь актуальна для non-food-ретейлеров. «Проблема в том, что ставки за обслуживание операций по оплате через банковскую карту для non-food сегмента выше, чем в food-ретейле, — рассказывает собеседник РБК. — Это создает дополнительные финансовые издержки для сегмента, поскольку объем таких операций значительный. Взимаемый процент должен быть разумным и соответствовать ставкам продовольственного ретейла и ставкам для международных компаний на территориях других государств».

Что не так с размером комиссии при оплате картой, по мнению ретейлеров

Проблему высоких ставок банковского обслуживания при безналичных платежах и их неравномерности для разных сегментов торговли ретейлеры обсуждают не первый год. Еще в 2016 году бизнес (Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники, «ОПОРА России», АКОРТ, Ассоциация компаний интернет-торговли) ​​обратился в ФАС «в связи с обстоятельствами, которые свидетельствуют о наличии признаков нарушения» в действиях международных платежных систем Visa и MasterCard. Как указывали обратившиеся, высокая стоимость работы с транзакциями является одним из главных факторов, сдерживающих развитие безналичных платежей. Кроме того, ассоциации обращали внимание регулятора на разницу в ставках межбанковской комиссии для разных торговых категорий: продовольственные товары — 1,3%, бензин — 1,2%, оплата услуг турагентства — 1%, реализация непродовольственных товаров — 1,6%. Но ФАС по итогам проверки нарушений в работе платежных систем не нашла.

«То, что этот вопрос вновь поднимается на уровне вице-премьера, означает, что проблема все же существует, несмотря на позицию ФАС», — отмечает представитель РАТЭК Антон Гуськов. По его словам, разница в размере комиссии по-прежнему остается «абсолютно необъяснимой»: для одного и того же товара, проданного разными магазинами, она может различаться кратно. «В специализированной электронной рознице доля безналичного расчета уже в районе 50% и продолжает увеличиваться, — отмечает Гуськов. — Если удастся снизить размер комиссии, безусловно, ретейлеры смогут сократить издержи и эффективнее сдерживать рост цен». ​​

Россияне и «пластик»

Безналичная оплата с каждым годом становится все более привычной формой расчетов у россиян, следует из данных MasterIndex, ежегодного исследования MasterCard: если в 2009 году наличностью при расчетах пользовалось 84% респондентов, то по итогам 2017-го таких было только 23%. Самый высокий процент респондентов, которые предпочитают только безналичную оплату, проживает в Северо-Западном округе (34%). Жители Дальневосточного округа чаще других россиян используют банковские карты в супермаркетах (87% респондентов). Больше, чем в других регионах рассчитываться традиционно — наличностью — предпочитают в Уральском округе (38%). Наибольшая доля имеющих карту — среди молодых людей от 25 до 34 лет (91%), а также среди людей с высшим образованием (90%), следует из данных опроса Аналитического центра НАФИ. В России карты одинаково распространены почти во всех типах населенных пунктов (уровень проникновения — 78–86%).

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Что про снижение комиссии думают банки

Данный вопрос неоднократно обсуждался с ВТБ на разных площадках, говорит вице-президент, директор департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек. «ВТБ готов снижать комиссию при покупках банковскими картами в магазинах, если для этого сложились благоприятные условия», — отметил он.

Торговая уступка, или комиссионное вознаграждение, которую торговая сеть платит банку-эквайеру, рассчитывается от установленной рынком interchange — комиссии, которую с банков берет платежная система, чтобы перечислить деньги от банка-эквайера банку-получателю, объясняет председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева. Например, у международных платежных систем interchange в России обычно 1,5%, тогда торговая уступка возрастает до 2% и более. «Это очень высокие комиссии для оплаты — Европа и Америка отрегулировали эти тарифы, interchange по дебетовым картам у них 0,2%, по кредитным — 0,3%», — отмечает она.

Это своевременное предложение со стороны правительства, так как цена на товар в магазинах складывается с учетом торговой уступки, а значит, берется из нашего кармана — при снижении комиссионного вознаграждения торговые сети могут снизить цену на товар, говорит Обаева. «Если смотреть на развитые страны, то они в итоге пришли к регулированию тарифов при всей демократии, так как поняли, что с этим невозможно бороться рыночными методами», — отмечает эксперт. По ее мнению, если не снижать комиссии, то розница будет активнее переходить на наличные деньги или на переводы p2p.

Транзакционные комиссии платежных систем исчисляются в иностранной валюте и не менялись десятилетиями — эти комиссии оказывают существенное давление в первую очередь на продуктовую розницу, где средний чек покупки при безналичной оплате приблизился к размеру среднего чека при наличном расчете, говорит руководитель по развитию эквайринга Альфа-банка Денис Хренов. При этом за каждую транзакцию платежные системы в большинстве случаев берут плату и с банка-эмитента, и с банка-эквайера: снижение указанных комиссий может существенно повлиять на рынок, считает эксперт.

«А вот давление на комиссии, возмещаемые эмитентам, очевидно, приведет к сворачиванию программ лояльности для держателей карт, что может повлиять в среднесрочной перспективе на охлаждение рынка безналичных платежей, сыграв таким образом против самих ретейлеров», — уверен Хренов. Большинство экспертов платежного рынка считают, что уменьшение эквайринговых комиссий с большой вероятностью приведет не к снижению цены «товара на полке», а к росту доходов ретейлеров, одновременно уменьшив поддержку покупателей, резюмирует Хренов.

При этом глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев отмечал ранее, что регулировать тарифы на платежном рынке нельзя. «Конкуренция очень высокая, поэтому изменение ставки interchange очень быстро будет транслироваться банком-эквайрером в рамках борьбы за клиента на торгово-сервисное предприятие, в результате чего те или иные сегменты начнут получать правильную ставку торговой уступки от своих банков. Здесь работает рынок, здесь нельзя заниматься регулированием», — считает он.

Поручение Козака в Минфин России пока не поступало, рассказали в пресс-службе министерства. В ФАС, ЦБ, MasterCard и Visa не ответили на запрос РБК на момент публикации. ​

Авторы: Ирина Парфентьева, Екатерина Литова.
При участии: Ольга Дубравицкая, Евгения Чернышова.
Теги: Дмитрий Козак , розничная торговля , розничные сети
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