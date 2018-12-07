Франшизу не возьмут в долю

Правительство пересмотрит методику определения масштаба торговых сетей

Вице-премьер Дмитрий Козак поручил пересмотреть методику измерения рыночных долей ретейлеров. Предложенные изменения позволят крупнейшим сетям увеличивать количество магазинов и откроют больше возможностей для сделок M&A

Дмитрий Козак (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Поручение о пересмотре методики расчета долей розничных сетей было дано вице-премьером Дмитрием Козаком по итогам его первой встречи с ​руководителями крупнейших ретейлеров, которая состоялась на прошлой неделе.

Об итогах совещания РБК рассказал Сергей Беляков, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; члены ассоциации — X5 Retail Group, «Магнит», «М.Видео-Эльдорадо», «Снежная королева», «Лента» и другие крупнейшие торговые сети страны). «Предложенные меры дадут возможность увеличивать количество торговых площадей, особенно в регионах, и откроют больше возможностей для сделок M&A, — поясняет он. — Сейчас ретейлеры фактически ограничены существующим несовершенством методики расчета доли розничного товарооборота в пределах границ муниципального образования».

Итоговый протокол совещания есть в распоряжении РБК.

Согласно закону «О торговле» доля торговой сети по объему реализованных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год не может превышать 25%. Ограничения устанавливаются на уровне муниципального района или городского округа.

Вице-премьер Дмитрий Козак поручил проработать возможность изменения методологии расчета доли, которую занимают розничные сети, подтвердил РБК представитель замглавы правительства Илья Джус. К 1 апреля ведомства (Минпромторг, ФАС, Минэкономразвития) и бизнес должны разработать и внести в правительство поправки в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в России» («О торговле»), «предполагающие либерализацию регулирования для субъектов малого и среднего бизнеса, а также обеспечивающие защиту прав инвесторов при реализации инвестпроектов в сфере торговой деятельности», рассказал Джус.

Корректировка закона, в частности, будет касаться франчайзинга: партнерские сети предлагается не учитывать в расчете доли розничной сети. Кроме того, должны быть уточнены границы административно-территориальных образований, в пределах которых проводится определение масштаба бизнеса ретейлера. Для более корректного определения оборота всей розничной торговли в России Дмитрий Козак также предложил рассмотреть вариант, учитывающий информацию с онлайн-касс магазинов.

Из-за «Фасоли»

По словам одного из участников совещания у вице-премьера, предложения, связанные с франчайзингом, на обсуждение с Козаком вынесла компания Metro. Вице-президент по внешней корпоративной политике Metro AG Алексей Григорьев подтвердил РБК, что инициатива исходила именно от этой сети.

«Необходимость [исключения франчайзи из общего расчета бизнеса ретейлера] связана с тем, чтобы вывести мелкий торговый бизнес из-под ограничений законодательства о торговле, в частности по определению «торговая сеть», — пояснил он РБК. — Мы сталкиваемся с ситуацией, когда наши партнеры, малый торговый бизнес (в частности, франчайзинговый проект «Фасоль»), попали под определение торговой сети и все ограничения закона «О торговле», в результате чего получается не очень справедливая ситуация, в которой малый предприниматель сталкивается с теми же барьерами, что и крупнейшие розничные компании в стране». По его словам, предложенные Metro изменения позволят давать таким предпринимателям более длительную отсрочку платежей, выплачивать бонусы за объем реализованной продукции и, таким образом, стимулировать продажи.

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Обоюдная выгода

По словам Белякова, реализация поручений, данных по итогам встречи с вице-премьером, позволит снять ограничения для развития бизнеса торговых сетей в регионах — и это хорошо для обеих сторон. Существующая сегодня методика расчета масштаба бизнеса розницы некорректна и неточна, отметил Беляков. Так, например, ретейлер, не достигший порогового значения роста в регионе, зачастую на момент принятия решения об инвестициях не знает, будет ли соответствовать его доля рынка закону после реализации проекта, сможет ли он открыть объект, не попадет ли под штрафные санкции, пояснил глава АКОРТ.

Он отметил, что несовершенство методики также создает затруднения для антимонопольного контроля за деятельностью участников рынка, в том числе при согласовании сделок слияния. Такой подход, по словам собеседника РБК, сдерживает развитие сетей. Кроме того, сегодня под действие закона о торговле попадают малые и средние предприниматели, открывшие, воспользовавшись франшизой, всего один магазин — по действующему законодательству они автоматически попадают в категорию торговой сети со всеми вытекающими ограничениями, напоминает Беляков. Франчайзер, если он является еще и поставщиком, не может в силу законодательных ограничений поддержать бизнес, продлевая сроки оплаты поставленного товара и выплачивая бонусы за объемы продаж.​

По словам гендиректора «INFOLine-Аналитики» Михаила Бурмистрова, если поправки, исключающие франчайзинговые точки из расчета товарооборота сети, будут приняты, то развитие по франчайзингу для ретейлеров станет возможно в тех регионах, где их доля близка к максимально допустимому антимонопольному ограничению в 25%. Сегодня в десятках регионов крупнейшие ретейлеры близки к тому, чтобы ее превысить, говорит он. Например, X5 Retail Group близка к предельным значениям по доле рынка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и области, «Магнит» — в ряде южных регионов, например Краснодарском крае и Ростовской области. Также, по словам Бурмистрова, предписания от ФАС получали некоторые региональные ретейлеры — например, «Мария Ра» и «Монетка».

Само предложение выглядит логичным, поскольку способствует развитию конкуренции и при этом не приводит к монополизации рынка, говорит эксперт. При этом важно следить, чтобы такая мера поддерживала развитие малого и среднего бизнеса, а не стала возможностью для роста одной крупной франчайзинговой сети там, где ретейлер достиг предельных значений по доле, считает Бурмистров. По его мнению, если такое решение действительно будет принято, то многие сети задумаются о запуске франчайзинга. Такие варианты сотрудничества, как открытие магазинов «Магнит» в отделениях «Почты России», показывают, что сегодня сети готовы к развитию новых гибридных форматов. По данным Бурмистрова, сейчас по франшизе в сегменте FMCG из крупных ретейлеров развиваются такие компании, как Metro, Spar и Fix Price.