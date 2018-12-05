Автокатализатор роста цены

Почему подорожал палладий

Палладий (его крупнейший производитель — «Норникель») подорожал до рекорда, вплотную приблизившись к цене золота. Повышенный спрос может быть спекулятивным и краткосрочным, предупреждают аналитики

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Палладий во вторник, 4 декабря, на спотовом рынке подорожал до рекордных $1233,82 за тройскую унцию (одна унция — 31 г), вплотную приблизившись к цене на золото — $1239,98 за унцию, сообщило агентство Bloomberg.

Аналитики Commerzbank, опрошенные агентством, напомнили, что паритета стоимости эти металлы не достигали более 16 лет.

Причину взлета цены на палладий, который используется в автомобилестроении (почти 85% спроса приходится на производство катализаторов, прежде всего для бензиновых двигателей), они объясняют дефицитом предложения из-за повсеместного перехода с дизельных на бензиновые автомобили. С августа палладий подорожал более чем на 25%. The Wall Street Journal уже назвал этот металл одним из лучших инвестиционных активов года. Акции крупнейшего в мире производителя палладия «Норникеля» с августа поднялись в цене на 15% на бирже в Москве (во вторник бумаги компании стояли 12,67 тыс. руб. за штуку, ее капитализация достигала 2 трлн руб.).

Но рост цен на палладий неоправдан, поскольку продажи автомобилей последнее время стагнировали на всех ключевых рынках, предупреждают аналитики Commerzbank. Кроме того, из-за угроз США ввести пошлины на импорт автомобилей и запчастей из Евросоюза давление на авторынок усиливается. Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов также считает, что повышенный спрос на палладий может быть спекулятивным, поскольку на этом рынке мало игроков и в год потребляется лишь около 7 млн унций. «Если палладий и обгонит золото, то это будет краткосрочно и несопоставимо, поскольку золото все же мировой инвестиционный металл», — полагает он.

Российский трейдер на рынке металла пояснил РБК, что палладий сейчас вызывает повышенный инвестиционный интерес, его цена на спотовом рынке значительно выше ​(примерно на 10%), чем с поставкой через месяц. «Подобные настроения игроков не меняются уже несколько месяцев. Игру на повышение подогревают возможные новые санкции США, которые могут затронуть «Норникель» Владимира Потанина, обеспечивающий более 40% рынка палладия», — сказал собеседник РБК.

«Норникель» от санкций защищен как раз своим доминирующим положением: вряд ли США решатся создать проблемы мировому автопрому и обрушить доллар, парирует Худалов. «Норникель» в 2017 году произвел 2,78 млн унций палладия.

Представитель «Норникеля» отказался комментировать динамику цен. В презентации компании к недавно прошедшему Дню инвестора указано, что общий дефицит палладия вырастет с 0,7 млн унций в 2017 году до 1,2 млн унций к 2025 году.

Палладий, как правило, является побочным продуктом при производстве либо никеля, либо платины — около 90% этого металла производится именно таким образом. Соответственно, себестоимость у палладия практически отсутствует, а предложение практически не реагирует на его цену, сказал РБК совладелец Eurasia Mining (владеет лицензией на разработку месторождения платины и палладия на Кольском полуострове) Алексей Чураков. Важно отметить, что спрос на палладий недавно увеличился из-за смещения производства автомобилей в сторону бензиновых в связи с разразившимися дизельными скандалами, добавил он.

Но платина и палладий могут до известной степени заменять друг друга, в том числе при производстве автомобильных катализаторов, указывает Чураков. «Таким образом, необходимо понимать, что существенный среднесрочный дефицит палладия приведет к его замене платиной, цены на которую находятся сейчас на исторических минимумах — $803,5 за унцию», — заключил он.