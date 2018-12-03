Нужда в эксперименте

В российских регионах стартует пилотный проект по борьбе с бедностью

Минтруд выбрал восемь регионов для запуска пилотных проектов, чтобы найти универсальные механизмы борьбы с бедностью. Результаты эксперимента будут развернуты по всей стране, чтобы сократить число бедных в два раза

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В России стартуют пилотные проекты для анализа главных причин бедности россиян и разработки универсальных механизмов в борьбе с ней. Эксперимент по персонифицированному выявлению семей с низкими доходами и построению для них траекторий выхода из бедности пройдет в восьми регионах, сообщил сегодня министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Пилотными регионами стали Кабардино-Балкарская Республика, Республика Татарстан, Приморский край, Ивановская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская и Томская области. «Были отобраны регионы с разной численностью граждан с доходами ниже прожиточного минимума из разных федеральных округов», — уточнили РБК в Минтруде. В Кабардино-Балкарии число бедных оценивается Росстатом в 24,1% от всего населения региона, в Томской области — 17,5%, в Новгородской — 14,8%, в Приморском крае — 14,7%, в Ивановской области — 14,3%, в Нижегородской — 9,9%, в Липецкой — 9%, в Татарстане — 7,7%.

Реализация пилотных проектов пройдет с 1 декабря 2018 года по 30 ноября 2019-го и будет разделена на четыре этапа. Все ресурсное обеспечение (организационное, технологическое и финансовое) будут осуществлять сами регионы, следует из приказа Минтруда.

Анализ причин и особенностей

На первом этапе, с декабря 2018 по март 2019 года, в регионах планируется провести оценку реального уровня и структуры бедности, а также выявить основные ее причины: уровень доходов, состояние здоровья, уровень образования, занятость, безработица, участие в программах социальной поддержки, иждивенческая нагрузка и др. Будут определены периоды пребывания россиян в состоянии бедности (постоянно или периодически в силу чрезвычайных обстоятельств), а также проанализированы особенности бедности в городах и сельской местности.

В рамках пилотных проектов планируется выбрать самые эффективные инструменты социальной поддержки, благодаря которым россияне быстрее всего выходят из бедности. Отдельно предполагается разобраться с тем, почему не все малоимущие граждане получают помощь от государства, и изучить возможность перераспределения ресурсов в пользу тех, кто действительно нуждается.

Официальное количество бедных в России, то есть граждан с доходами ниже прожиточного минимума, планомерно сокращалась с 2003 года, достигнув минимальных значений в 2012 году. Тогда численность граждан, живущих в бедности, составила 15,4 млн человек, или 10,7% населения. С 2013 года уровень бедности в стране вновь начал расти. По итогам 2017 года за чертой бедности жили 19,3 млн россиян (13,2% населения). Одной из национальных целей развития страны, поставленных в майском указе президента 2018 года, стало двукратное снижение уровня бедности к 2024 году. Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что действующие меры пока не дают возможности добиться сокращения числа бедных в два раза, поэтому в 2019 году социальный блок правительства представит дополнительные меры по поддержке граждан.

Реестры бедных россиян

Второй этап пилотных проектов, с марта по июнь 2019 года, будет связан с подготовкой предложений о создании в регионах реестров граждан с доходами ниже прожиточного минимума. Также будут рассмотрены предложения о создании системы мониторинга уровня жизни всего населения «с целью своевременного принятия адекватных мер по его повышению».

Минтруд на этом этапе планирует подготовить предложения и о создании системы мониторинга самозанятого населения (предполагается, что речь идет о занятых в неформальном секторе — около 14 млн человек, по данным за сентябрь 2018 года).

С июня по сентябрь 2019 года будет проведен третий этап пилотных проектов. В этот период планируется разработать предложения относительно модернизации системы пособий на детей, а также развития мер для поддержки семей с детьми. Предполагается также проработать новые инструменты социальной адаптации нуждающихся граждан (обучение, социально-психологическая работа с детьми и подростками из малоимущих семей и иное). Минтруд также намерен разработать механизмы предотвращения социального иждивенчества.

В рамках пилотных проектов предполагается расширить практику оказания государственной помощи на основании социальных контрактов.​ Минтруд намерен проработать с Минфином вопрос финансирования госпомощи через соцконтракты из федерального бюджета, говорил Топилин. Сейчас расходы на материальную помощь в рамках соцконтрактов финансируются полностью из бюджетов регионов. Соцконтракт — это соглашение между малообеспеченным гражданином и органом соцзащиты: средства соцконтракта (в среднем 35 тыс. руб., в некоторых регионах — более 100 тыс. руб.) можно направить на развитие личного подсобного хозяйства (строительство или ремонт хозяйственных построек, приобретение скота), открытие собственного дела (парикмахерские, авторемонтные, ветеринарные услуги, пошив и ремонт одежды) и т.д.

Во время финального, четвертого этапа, с сентября по ноябрь 2019 года, будут разработаны методические рекомендации по принятию в регионах программ сокращения бедности и внесению изменений в федеральное законодательство.