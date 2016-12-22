Эксперты назвали долю живущих в режиме жесткой экономии россиян

Телеканал Газета Журнал РБК+ Quote Авто Спорт Недвижимость Стиль Крипто Отрасли Исследования Продажа бизнеса Франшизы Конференции Премия РБК 2018 Премия РБК СПб 2018 C-News
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 66,17 0,62 EUR Бирж. 75,25 0,16 Brent 64,01 -3,47% USD Нал. 66,98 65,17 EUR Нал. 76,40 74,43 USD ЦБ 65,59 -0,42 EUR ЦБ 75,18 -0,14 EUR/USD 1,1370 -0,0083 BTC/USD Бирж. 4 394,14 -360,73 IMOEX 2 341,60 -1,36% RTSI 1 116,85 -1,66% DJIA 24 465,23 -2,19% Nasdaq 6 901,66 -1,79%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Отрасли
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
C-News
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Татнефть ₽591 (+11,01%) прогноз Церих к 20.12.18 Купить
Доллар/Рубль ₽66,9 (+1,11%) прогноз FxPro к 27.11.18 Купить
Align $335 (+57,27%) прогноз Barclays Capital к 19.11.19 Купить
Intel $55 (+12,84%) прогноз CFRA к 06.11.19 Купить
Kraft Heinz $65 (+27,25%) прогноз Barclays Capital к 06.11.19 Купить
Татнефть ₽591 (+11,01%) прогноз Церих к 20.12.18 Купить
Доллар/Рубль ₽66,9 (+1,11%) прогноз FxPro к 27.11.18 Купить
Align $335 (+57,27%) прогноз Barclays Capital к 19.11.19 Купить
Intel $55 (+12,84%) прогноз CFRA к 06.11.19 Купить
Kraft Heinz $65 (+27,25%) прогноз Barclays Capital к 06.11.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 65,59 (-0,42) Quote, 20 ноя, 12:22
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 75,18 (-0,14) Quote, 20 ноя, 12:22
Прокуратура начала проверку после гибели мужчины в Шереметьево Общество, 00:08 Эксперты назвали долю живущих в режиме жесткой экономии россиян Экономика, 00:00 СК опубликовал видео с места гибели мужчины в Шереметьево Общество, 20 ноя, 23:54 В Израиле рассказали о предложении Москвы по уходу Ирана из Сирии Политика, 20 ноя, 23:47 В «Роскосмосе» назначили нового главу «дочки» компании Бизнес, 20 ноя, 23:32 Власти Польши отказались подписать соглашение ООН по миграции Политика, 20 ноя, 23:09 Помпео назвал фаворита США на выборах главы Интерпола Политика, 20 ноя, 22:58 Лига наций по футболу. Швеция — Россия. Онлайн Спорт, 20 ноя, 22:45 Каскадеры откровенно о работе: страх и трюк — два брата РБК и Toyo, 20 ноя, 22:40 СМИ узнали о выигрыше Россией тендера на поставку ПЗРК «Игла-С» Индии Бизнес, 20 ноя, 22:27 СМИ узнали о внедрении в Лиге чемпионов опробованной в России системы Спорт, 20 ноя, 22:06 МВД предложило давать гражданство выехавшим из Крыма до присоединения Общество, 20 ноя, 21:57 Красная жара: к чему приведет назначение россиянина президентом Интерпола Общество, 20 ноя, 21:53 На взлетной полосе в Шереметьево нашли останки человека Общество, 20 ноя, 21:40
Экономика , 00:00
0
Эксперты назвали долю живущих в режиме жесткой экономии россиян
Большинство граждан России вынуждены экономить, а 22% населения живут в бедности и могут позволить себе только минимальный набор самых простых продуктов, выяснили эксперты РАНХиГС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Эксперты ​РАНХиГС представили анализ потребительского благополучия россиян на основании данных мониторинга социального самочувствия населения. Практически все граждане России сегодня вынуждены экономить, рассказал РБК старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС и один из авторов мониторинга Дмитрий Логинов.

Четыре зоны потребления

По результатам социологического опроса, проведенного в октябре 2018 года, эксперты разделили население России на четыре группы по критерию потребительского благополучия:

  • зона комфорта;
  • зона возможных изменений;
  • зона риска;
  • зона бедности.

В зоне бедности находятся 22% участников опроса, то есть их доходы не позволяют приобретать товары сверх минимально необходимого набора базовых продуктов питания. ​«Значительная часть ​людей в зоне бедности вынуждены выбирать — купить минимальный набор самых простых продуктов (например, картофель, морковь, хлеб) или купить самые дешевые, но необходимые лекарства», — сказал Логинов.

В зоне потребительского риска оказались 35,6% респондентов, их текущие доходы позволяют иметь нормальное питание и покупать повседневную одежду, но приобретение предметов длительного пользования (к таким товарам относятся, к примеру, мебель, компьютер, холодильник, смартфон) вызывает крайние сложности, а ​перспективы повышения материального статуса при этом отсутствуют. Срок использования товаров длительного пользования ​объективно ограничен, рано или поздно они приходят в негодность, а это означает, что люди будут вынуждены начать экономить на еде или взять кредит, отметил Логинов.

Самая нестабильная группа — это зона возможных изменений. В нее попали граждане, которые затруднились оценить свои потребительские возможности в следующем году. Например, для части респондентов в этой группе покупка предметов длительного пользования в настоящее время вызывает сложности, но они ожидают повышения уровня материальной обеспеченности, для других же есть возможность приобрести товары длительного пользования, но они предполагают, что их материальное положение ухудшится в ближайшем будущем.

В зоне потребительского комфорта находятся только 28,3% россиян — столько респондентов сообщили, что могут позволить себе приобрести товары длительного пользования и не опасаются снижения уровня жизни в ближайшем будущем.

Что говорит официальная статистика

Реальные доходы россиян снижались в августе и сентябре 2018 года (на 0,9 и 2,5% к соответствующим периодам прошлого года), однако в октябре, по последним данным Росстата, увеличились на 1,4%.

В третьем квартале 2018 года изменение доходов населения, зарплат и пенсий в реальном выражении составило соответственно 0, 7,2 и 0,4% относительно того же квартала прошлого года. Разрыв в росте доходов и зарплаты, по мнению экспертов РАНХиГС, связан со снижением в реальном выражении объема доходов от предпринимательской деятельности и собственности, а также с увеличением в структуре денежных доходов доли социальных выплат, что связано в том числе с ростом доли лиц старше трудоспособного возраста, получающих пенсию, и уменьшением доли работников трудоспособного возраста.

Численность россиян, живущих за чертой бедности, по итогам 2017 года составила 19,3 млн человек, или 13,2% населения. Майский президентский указ 2018 года поставил перед правительством задачу добиться двукратного снижения бедности к 2024 году. Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что действующие меры пока не дают возможности добиться сокращения числа бедных в два раза, поэтому в 2019 году социальный блок правительства представит дополнительные меры по поддержке граждан.

Спрос частично восстановлен

С 2017 года в массовом сознании макроэкономическая ситуация воспринимается как стабильная, и доля респондентов, не опасающихся неблагоприятного внешнего воздействия на личное благополучие, возросла. Негативное влияние экономического кризиса в октябре 2018 года ощутили на 4,5% респондентов меньше, чем в октябре 2015 года, а неуязвимыми для негативных явлений в экономике считают себя на 13,2% респондентов больше, следует из мониторинга.

Рост оптимизма в оценке влияния экономики на положение домохозяйств способствовал тому, что потребительские стратегии россиян усложнились. Если в 2015–2016 годах режим экономии был главной стратегией для всех групп населения, то в настоящее время эксперты отмечают «расширение потребительской активности относительно обеспеченных групп, стремящихся преодолеть психологический и бытовой дискомфорт, вызванный предшествующим снижением потребления».

Однако потребительский спрос восстановился лишь частично, отметили авторы мониторинга. Массовый потребитель по-прежнему является очень чувствительным к цене приобретаемых товаров и услуг. Потребительская активность, определяющая уровень и качество жизни россиян, далека от докризисного периода. «Важная проблема состоит в том, что ближайших явных путей выхода в зону потребительского комфорта для большинства населения пока не просматривается», — сказал Логинов.

Рекорды потребительского кредитования

Адаптация к новой экономической реальности во время кризиса потребовала активизации всех имеющихся ресурсов. «На фоне исчерпания индивидуального и внутрисемейного «запаса прочности», дополненного сокращением социального​ капитала, в последнее время фиксируются рекордные объемы потребительского кредитования», — отметили авторы мониторинга.

Фото: Виктор Погонцев / Интерпресс / ТАСС

Доля денежных доходов, направленных на сбережения, в январе—сентябре 2018 года, по данным Росстата, составила 4,2% и стала минимальной с 2004 года. Снижение возможности сберегать обусловлено в том числе растущей необходимостью платить по кредитам физических лиц.

Более пятой части граждан (21,7%) испытывают трудности с возвратом полученных кредитов или опасаются возникновения таких сложностей в ближайшем будущем, следует из данных мониторинга за октябрь 2018 года. При этом в октябре 2015 года о таких затруднениях говорили 15,7% респондентов.

Значимой проблемой остается и то, что даже при возможности оплачивать услуги, воспринимаемые как необходимые (поступление в вуз, лечение заболеваний в их острой фазе), большая часть населения по-прежнему не может оплатить переквалификацию, дополнительное образование, скрининг здоровья, активный отпуск и т.п. «Возможности накопления ресурсов развития, обновления человеческого потенциала, выхода на желаемые стандарты стиля жизни являются существенно более дефицитными и не доступны значительной части респондентов, даже включенных в зону потребительского комфорта», — заключили эксперты.

Автор: Юлия Старостина
Теги: бедность, потребление, РАНХиГС
Следующая новость раздела
Материалы по теме
Зорькин напомнил о революции 1917 года при оценке бедности в России
Общество
Кудрин рассказал о высоком уровне бедности в России
Общество
В РАНХиГС рассказали о запросе россиян на левый поворот в политике
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter