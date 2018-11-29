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Обмен человеческим капиталом
Газета № 210 (2934) (2911) Политика, 28 ноя, 15:49
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Обмен человеческим капиталом
Дочь президента РСПП станет депутатом тульской думы
Дочь главы РСПП Евгения Шохина получит мандат депутата Тульской областной думы вместо Юлии Марьясовой, которая перейдет в московскую мэрию. Ранее Шохина работала в представительстве Тульской области при правительстве России
Евгения Шохина (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Евгения Шохина, главный редактор журнала «Бизнес России» и директор Фонда поддержки социальных проектов, может получить мандат депутата Тульской областной думы, рассказал РБК источник в мэрии Москвы и подтвердил собеседник, близкий к правительству Тульской области.

Дочери президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина достанется мандат вице-спикера облсовета Юлии Марьясовой. Та, по информации источников РБК, перейдет на работу в московское правительство. Она займет пост заместителя руководителя департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы, уточнил источник РБК, близкий к мэрии Москвы.

Евгения Шохина — РБК: «У социального бизнеса много возможностей»
Общество

Глава комитета Тульской облдумы по экономической политике и финансам Александр Рэм будет вице-спикером вместо Марьясовой, а Шохина получит ее мандат и комитет по экономполитике, отметил собеседник РБК, близкий к региональной администрации. «Ей также обещано стать председателем облдумы следующего созыва или отправить сенатором, на ее выбор», — добавил источник. Информацию о возможных перестановках подтвердил собеседник РБК, близкий к столичным властям.

РБК направил запрос Шохиной, Марьясова к моменту публикации не ответила на звонки РБК.

Дочь близкого друга

Евгения Шохина — дочь главы РСПП Александра Шохина. В 2015 году она занимала должность замруководителя представительства администрации Тульской области при правительстве России. Также работала гендиректором «Издательского дома РСПП». «Шохин является близким другом [экс-главы Тульской области Владимира] Груздева. Когда он, будучи губернатором, представлял ее на должность представителя региона, то так и называл — дочкой близкого друга», — отметил источник РБК, близкий к тульскому правительству.

Прошлые выборы в областной парламент состоялись в 2014 году. Марьясова шла на них в региональной группе № 4 от партии «Единая Россия». Евгения Шохина — четвертая в региональном списке. Ради нее второй и третий участники списка откажутся от своих претензий на мандат, утверждает источник, близкий к московской мэрии.

Марьясова до приезда в Тулу работала в фонде поддержки «Единой России» и занимала ряд должностей в правительстве Москвы и префектурах. В 2012 году занимавший тогда пост губернатора области Владимир Груздев назначил ее своим заместителем в сфере внутренней политики и по вопросам безопасности. «Она всегда занималась выборами и считается креатурой Груздева, который сейчас сотрудничает с мэрией Москвы», — отметил источник РБК, близкий к тульским властям.

В Москве Марьясова займется мобилизацией населения для голосования на выборах в Мосгордуму, сказал источник РБК. Департамент территориальных органов исполнительной власти, где она будет работать, курирует деятельность московских префектур. Он находится в подчинении у недавно назначенной главой аппарата мэрии Натальи Сергуниной. Она сменила на этом посту Анастасию Ракову (та стала вице-мэром по социальным вопросам), которую называли «правой рукой» мэра Москвы Сергея Собянина.

Близкие к мэрии собеседники РБК ранее говорили, что Сергунина будет курировать внутриполитический блок, за который прежде отвечала Ракова. Помимо внутриполитического блока Сергунина отвечает за культуру, туризм и развитие предпринимательства в Москве, департамент торговли также остается в ее подчинении.

После выборов мэра Сергей Собянин объявил о создании нескольких новых департаментов. Были реорганизованы департамент спорта и туризма (их разделили на комитет по туризму и департамент спорта). Главой комитета по туризму стала экс-глава ВДНХ, дочь бывшего руководителя Пограничной службы ФСБ Екатерина Проничева. Департамент спорта возглавил Николай Гуляев, прежде руководитель разделенного департамента.

Собянин распорядился создать департамент инвестиционной и промышленной политики, департамент предпринимательства и инновационного развития. Их руководителями стали, соответственно, Александр Прохоров, который до этого был первым замглавы департамента городского имущества, и Алексей Фурсин, прежде глава департамента науки, промышленной политики и предпринимательства.

Авторы: Евгения Кузнецова, Владимир Дергачев.
Теги: Тульская область , Александр Шохин , РСПП
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