Окружением Эдуарда Росселя занялась прокуратура

В администрации Свердловской области идут проверки по делу о хищении элитного жилья

Полиция пришла в администрацию Свердловской области по заявлению одного из фигурантов списка Титова. Он рассказал о коррупционных схемах хищений элитной недвижимости, в которых может быть замешан человек из команды Росселя

Эдуард Россель (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Признаки преступления

Прокуратура Свердловской области обнаружила «признаки преступления в действии неустановленных лиц, которые с 1996 по 2011 год занимали посты в правительстве Свердловской области», и поручила следственным органам провести проверку в администрации региона. Об этом РБК рассказал источник в МВД, информацию подтвердил собеседник, знакомый с ходом расследования.

«Проверку проводит следователь Главного следственного управления ГУ МВД по Свердловской области», — отметил источник.

РБК отправил запросы в пресс-службы правительства, управления внутренних дел и прокуратуры Свердловской области с просьбой подтвердить факт проведения проверки и сообщить, в отношении кого она проводится.

Проверка прокуратуры началась по заявлению предпринимателя Сергея Капчука. «Зачастую по материалам прокурорской проверки в порядке ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса, которые направляют в следственные органы, возбуждают уголовное дело, — говорит адвокат Сергей Удовенко, специалист в области уголовного права. — Прокуратура находит признаки преступления, и следствию остается их подтвердить, что происходит в 90% случаев».

Старое дело В отношении бывшего депутата заксобрания Свердловской области и бизнесмена Сергея Капчука областная полиция расследовала дело по ч. 3 ст. 159 УК (мошенничество). Предприниматель входит в список Титова, который был составлен и передан Владимиру Путину после того, как в феврале 2018 года бизнес-омбудсмен Борис Титов встретился в Лондоне с россиянами, скрывающимися от правосудия. В мае президент дал поручение руководителям МВД, СКР и ФСБ об отмене заочного ареста и международного розыска для некоторых фигурантов списка. В деле Капчука, которое находится на проверке в прокуратуре, речь шла о хищении 2 млрд неденоминированных рублей (2 млн руб. после деноминации 1998 года), которые принадлежали ГУП «Свердловская железная дорога». Следствие утверждало, что к совершению преступления якобы причастны братья Константин и Сергей Капчуки. Сергей Капчук уехал за границу, а Константин был осужден.

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После возвращения в рамках программы бизнес-омбудсмена Капчук ​написал на имя прокурора Свердловской области заявление (есть у РБК), в котором попросил повторно расследовать его дело, «сфабрикованное в 2001 году по анонимному заявлению», и сообщил информацию о других объектах недвижимости, которые были куплены на деньги областного бюджета. По словам Капчука, с 1996 года администрация свердловского губернатора Эдуарда Росселя практиковала схему с передачей государственных квартир в собственность чиновников с оплатой 30% от их балансовой стоимости.

В своем заявлении Капчук рассказал, что в феврале 1996 года управляющий делами губернатора Сергей Туруновский приобрел у компании ЗАО «Гута Финанс» особняк на Нежинской улице по заниженной цене — 110 тыс. руб. (неденоминированные 110 млн руб.). Эта стоимость была указана в договоре купли-продажи (есть у РБК).

ЗАО «Гута Финанс» входила в группу компаний «Гута», президентом которой являлся Юрий Петров — бывший первый секретарь Свердловского обкома КПСС, друг Эдуарда Росселя.

Кто такой Эдуард Россель Эдуард Россель стал председателем Свердловского областного Совета народных депутатов в 1990 году. Спустя год его назначили на должность главы администрации Свердловской области. На этом посту он придерживался политики, направленной на получение областью экономической самостоятельности. Сторонники Росселя выдвигали идею преобразования области в Уральскую республику, которая имела бы право на формирование собственного бюджета. В 1993 году президент Борис Ельцин сначала заявил о поддержке Уральской республики, но неожиданно 9 ноября вышел указ президента о роспуске Свердловского облсовета, а затем, 10 ноября, указ об отстранении Эдуарда Росселя от должности за превышение полномочий. В 1994 году он был избран депутатом Свердловской областной думы и занял пост ее председателя. На следующий год победил на выборах губернатора области. На этом посту он находился до 2009 года. За время руководства регионом Россель уже побывал в центре скандала, связанного с недвижимостью. В 2004 году его обвинили в расходовании бюджетных средств на покупку коттеджа в элитном поселке под Екатеринбургом и квартиры в центре города площадью около 140 кв. м. В 1998 году на губернатора было совершено покушение. Во время движения его кортежа по трассе Кольцово — Екатеринбург сработало взрывное устройство. В организации покушения подозревали участника преступного сообщества «Уралмаш». В декабре 2009 года губернатор Свердловской области Александр Мишарин подписал указ о назначении Эдуарда Росселя сенатором в Совет Федерации.

«По адресу: Нежинская улица, дом 14, корпус 5, располагались две квартиры площадью более 300 кв. м, здесь находились служебные кабинеты, квартира, в которой останавливался Эдуард Россель, а также сауна, бильярд и гостевые комнаты», — рассказал РБК Капчук. В соседнем корпусе, номер 1, располагалась еще одна квартира площадью 84,8 кв. м, где проживали сотрудники представительства, добавил Капчук.

В материалах прокурорской проверки говорится, что в ноябре 2009 года квартира на Нежинской улице была переведена в собственность ГУП «Монетный щебеночный завод» правительства Свердловской области. В мае 2012 года одну из квартир продали частному лицу — уроженцу Тульской области, а затем перепродали другому физлицу — жителю Москвы. Остальная часть особняка регионального представительства оказалась в залоге в ОАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнеса», была передана ГУП «Монетный щебеночный завод» и продана ООО «Телми», 100% которого принадлежат кипрскому офшору «Харгью Холдинг ЛТД».

Теперь следствие проверяет сделки по продаже квартир в особняке на Нежинской улице на предмет причастности к ним чиновников из бывшего руководства Свердловской области. Документы, сопровождающие сделку, были подписаны бывшим управляющим делами регионального правительства Сергеем Туруновским, следует из материалов проверки. По данным полиции, Туруновский уехал в июле этого года в Хорватию и больше не возвращался. Сейчас он фигурирует в деле в качестве свидетеля. Следователь пытается выяснить его местонахождение по линии Интерпола.

Туруновский был недоступен для комментариев. Эдуард Россель не ответил на телефонный звонок РБК.