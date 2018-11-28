Майнинг выветрился из легального поля

Почему бизнес критикует законопроект о регулировании крипторынка

Последняя версия законопроекта о регулировании крипторынка в России предполагает жесткий контроль ЦБ за всеми этапами выпуска и обращения цифровых активов. Бизнес этим недоволен и предложил свой вариант, но вряд ли он будет учтен

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Из законопроекта «О цифровых финансовых активах», который призван законодательно регулировать финансовые отношения в криптосфере, полностью исключены вопросы майнинга и обращения существующих криптовалют, следует из последней редакции поправок ко второму чтению, оказавшейся в распоряжении РБК. Их подлинность подтвердили два участника согласования документа, проходившего с участием депутатов, представителей правительства, ЦБ и бизнес-сообщества.

Госдума планирует рассмотреть законопроекты, регулирующие рынок криптоактивов, во втором чтении до конца текущего года, сообщил РБК глава комитета по финрынкам Госдумы Анатолий Аксаков.

Законопроект регулирует только выпуск, учет и обращение цифровых финансовых активов (ЦФА), под которыми подразумеваются денежные требования, эмиссионные ценные бумаги и права участия в капитале (аналог доли в ООО), выпущенные в цифровом виде (в форме токенов, само понятие «токен» в законопроекте не фигурирует). Выпускать токены в рамках российского права смогут​ только юридические лица и индивидуальные предприниматели, в том числе иностранцы и лица без гражданства, внутри определенной информационной системы. Операторами информационной системы могут быть только работающие по российскому праву юридические лица, включенные в специальный реестр, который будет вести ЦБ. В частности, операторами могут быть банки и депозитарии при условии их включения в реестр. ЦБ же будет устанавливать, в каких случаях цифровые активы могут приобретаться неквалифицированными инвесторами.

Поправки также ограничивают куплю-продажу ЦФА и их обмен на токены другого вида либо на цифровые операционные знаки — такие сделки могут осуществляться только через кредитные организации или биржи. Для сделок с ЦФА предполагается использование не децентрализованной системы, характерной для блокчейн-систем, а только приватной распределенной информационной системы.

ЦБ предоставляется право устанавливать порядок и случаи выпуска цифровых активов, оборот которых не регулируется разрабатываемым законом, — так называемых цифровых операционных знаков. Под этим понятием, скорее всего, подразумевается криптовалюта, считает руководитель блокчейн-интегратора Sputnik DLT Артем Толкачев. При этом, «исходя из текущей формулировки законопроекта, операционные цифровые знаки создаются и обращаются исключительно внутри информационной системы, в которой они были созданы, и по правилам такой системы», отметил он. «Это противоречит основному принципу всех популярных криптовалют, а именно свободы их передачи и обращения — на рынке существует огромное количество различных провайдеров кошельков, криптовалютных бирж и иных решений, которые позволяют оборот криптовалюты вне информационной системы, в которой она была создана», — добавил Толкачев.​

В ЦБ на запрос РБК не ответили. Ранее в ЦБ заявляли , что обмен частных криптовалют на территории РФ не предусматривается. По мнению регулятора, обращение частных криптовалют, которые ничем не обеспечены и не гарантируются ни одним государством, несет высокие риски как для потребителей, так и для инвесторов, а операции с криптовалютами могут использоваться для отмывания доходов, полученных преступным путем.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

За что бизнес критикует законы о криптовалюте

В АНО «Цифровая экономика», которая в течение года собирала мнения бизнеса о регулировании криптоиндустрии, РБК сообщили, что рассматриваемые Госдумой законопроекты не создают возможностей для участия зарубежного криптокапитала в российской экономике и препятствуют возможностям российских компаний привлекать инвестиции в форме цифровых активов. Существующая концепция законопроекта предполагает легализацию на территории России только выпущенных в будущем российских криптовалют, отметили там.

«Это приведет к снижению конкурентоспособности российских компаний за счет ограничения их доступа к глобальному рынку криптокапитала. Предусмотренный законопроектом набор требований к идентификации участников цифровых сделок выглядит неоправданным усложнением, которое станет существенным препятствием для привлечения в Россию иностранных цифровых инвестиций», — раскритиковали в пресс-службе АНО «Цифровая экономика» предложенный законопроект.

Конструкция, предусматривающая отсылку в регулировании криптовалют к нормативным актам ЦБ, «на практике будет означать исключение криптовалюты из российского легального поля», считают в Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ). В ассоциации также недовольны тем, что выпуск цифровых финансовых активов на условиях публичной оферты будет также осуществляться в порядке и на условиях, установленных нормативными актами Банка России. «Учитывая базовую позицию ЦБ РФ в отношении цифровых активов, это приведет к невозможности использования данного инструмента на неопределенный период», — добавили в РАКИБ.

Директор департамента развития и планирования фонда «Сколково» Сергей Израйлит пояснил, что рассматриваемый в настоящее время вариант регулирования криптоиндустрии не позволит использовать цифровые активы для привлечения инвестиций в российские технологические стартапы из-за рубежа. Для привлечения капитала в технологические компании важно иметь доступ не только к российскому, но и к международному рынку капитала, в том числе использующему криптовалюты в качестве инструмента инвестирования, считает Израйлит. Инвесторы, использующие такие инструменты, не скованы санкционными режимами и, как правило, более терпим​ы к риску, уверен Израйлит.

Он назвал «шагом вперед» создание в России условий для выпуска и оборота токенов, привязанных к денежным обязательствам и распределенным реестрам на локальном рынке, но выразил сомнение, что «это наилучший возможный вариант создания благоприятной регуляторной среды для развития цифровых финансовых технологий».

Как бизнес пытается исправить ситуацию

Недовольная законопроектом РАКИБ 27 ноября направила в комитет Госдумы по финрынку письмо с просьбой рассмотреть новый законопроект «О цифровых активах», который был подготовлен думской рабочей группой экспертов под руководством главы лаборатории Legal Lab в центре блокчейн-компетенций ВЭБа Элины Сидоренко. По мнению ассоциации, этот документ тоже нуждается в доработке, но лишен части недостатков рассматриваемых сейчас законопроектов, которые «не решают задачи подготовки комплексного законодательства, в рамках которого описывалась бы вся совокупность бизнес-отношений, возникающих между участниками криптовалютного рынка».

Как рассказала РБК Элина Сидоренко, одним из основных отличий подготовленного ею законопроекта является то, что он делит цифровые активы на три категории: цифровые ценные бумаги, криптовалюты и цифровые знаки. Цифровые ценные бумаги выражают обязательства и иные права, осуществление и передача которых возможны только с соблюдением законодательства о рынке ценных бумаг. Криптовалюта используется как единица учета, предмет купли-продажи, средство накопления и средство обмена на товары и услуги в отношениях с неопределенным кругом лиц. Цифровые знаки, которые не подпадают под понятие токенов и криптовалют, выражают имущественные и иные права владельца в рамках гражданско-правовых договоров.

Предложения РАКИБ будут детально рассматриваться уже в 2019 году, «когда в этой области будет накоплена некая экспертиза», пояснил РБК Анатолий Аксаков, подчеркнув, что «сейчас стоит задача принять закон в том виде, в котором он подготовлен».