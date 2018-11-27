Инновации дошли до урн

Центральная избирательная комиссия меняет свою структуру

Аппарат ЦИК меняет структуру: в ней появятся управления инновационного развития информационных технологий и по работе с обращениями. Реформа вызвана намерением руководства ЦИК усилить борьбу с нарушениями на выборах

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

​В среду, 28 ноября, ЦИК утвердит новое штатное расписание. Судя по проекту решения (есть у РБК), количество управлений в аппарате Центризбиркома вырастет до десяти (ранее их было семь). Подлинность документа подтвердили источник, близкий к ЦИК, и собеседник в аппарате комиссии.

Одновременно количество заместителей главы аппарата ЦИК должно сократиться с четырех до трех, советников председателя комиссии останется двое вместо четырех. Также должна быть сокращена должность советника зампредседателя комиссии.

В пресс-службе ЦИК не стали комментировать подлинность документа.

Изменение структуры связано с приходом нового главы аппарата ЦИК, сказал РБК член экспертного совета при комиссии Аркадий Любарев. В мае Ольга Боброва сменила на этом посту Сергея Даниленко. «Новый руководитель делает структуру такой, как ему удобно», — считает Любарев.

Управления для перспектив и проектов

В результате реформы в аппарате ЦИК появятся три новых управления: управление информации и работы со СМИ, управление инновационного развития информационных избирательных технологий и управление по работе с обращениями и документационного обеспечения.

В «инновационное» подразделение войдут отдел перспективных решений, отдел проектирования решений и отдел развития ГАС «Выборы», куда поступает информация о всех выборах и референдумах. Отдел перспективных решений с большой вероятностью будет работать с новыми цифровыми технологиями — от QR-кодов до комплексов электронного голосования, сказал РБК Аркадий Любарев.

Также отдел решений по ГАС «Выборы» появится в составе организационно-методического управления. «Эта система развивается — и, соответственно, нужны специальные люди и мощности для работы с ней», — уточнил собеседник РБК в аппарате Центризбиркома.

ЦИК намерена уделить особое внимание новым способам подачи информации — в частности, развитию сайта комиссии. В составе аппарата появятся отдел работы с интернет-порталом Центризбиркома и информационно-справочный центр (горячая линия).

Бывший член ЦИК Василий Лихачев пояснил РБК, что считает логичным создание отделов для работы с ГАС «Выборы». «Тот объем работы, который проходит через ГАС «Выборы», — вполне достоин самостоятельного отдела и статуса», — сказал он. Что же касается других отделов — по работе со СМИ и с сайтом, то Лихачев заявил, что «был бы сторонником дополнительных размышлений о том, насколько они нужны».​

Новые старые отделы

Реформа ждет и некоторые из прежних управлений аппарата. Так, отдел международного сотрудничества и информации может превратиться в управление по вопросам взаимодействия с партиями и международного сотрудничества. «Это не значит, что сотрудничеству с зарубежными странами будут уделять меньше внимания, — прокомментировал ожидаемые изменения собеседник РБК в ЦИК. — Просто так этим подразделением легче управлять». Он не исключил, что работой с этим управлением займется новый член ЦИК Евгения Орлова.

Центризбирком отправляет наблюдателей на иностранные выборы, а также курирует проведение голосования для россиян за рубежом. Сотрудничество с партиями подразумевает работу с их кандидатами на выборах и обработку обращений от них.

Лихачев, который курировал в ЦИК международное сотрудничество, заявил РБК, что не видит «особой органики» в объединении подразделений по работе с партиями и международным направлением. «Будут возникать не только алогизмы, но и серьезные противоречия, — считает он. — Возникнет вопрос дефицита времени: если управление одно, какому направлению оно должно больше внимания уделять?» По мнению бывшего члена ЦИК, пока концепция еще не утверждена, она «требует очень хорошей консультации».

С Лихачевым не согласен сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц. Он сказал РБК, что структура аппарата ЦИК после преобразований «в целом станет стройнее и логичнее». В новой структуре Центризбиркома, по его словам, «удобно сгруппированы отделы, которые занимаются обработкой поступающих обращений». Теперь эти отделы — по работе с обращениями, по прохождению документов и информационный центр ЦИК — объединены в управлении инновационного развития. «Это должно повысить эффективность обработки входящей в комиссию документации», — считает эксперт.

В целом же реформу аппарата нужно рассматривать с учетом желания главы ЦИК Эллы Памфиловой делать избирательный процесс более инновационным, отметил Любарев. По его словам, использование новых технологий упрощает процесс подсчета голосов и сокращает количество нарушений, хотя «не является панацеей от них».

В 2016 году Элла Памфилова сразу после своего назначения на пост главы Центризбиркома пообещала кардинальные изменения в работе ЦИК. «У нас сейчас нет времени на раскачку, хорошо осмыслив эту ситуацию, не разрушая все и вся, но какие-то кардинальные шаги мы будем предпринимать», — говорила она. С того момента была введена практика голосования по месту нахождения без открепительных удостоверений («мобильный избиратель») и были проведены еще несколько реформ выборного законодательства.