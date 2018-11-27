Капитализм с электронным лицом

Власти рассматривают возможность дистанционной регистрации юридических лиц

Электронный паспорт, который россияне начнут получать с 2021 года, позволит им удаленно регистрировать юридические лица и ИП. Для этого уже в 2020 году будет создана специальная онлайн-платформа

Фото: Robert Schlesinger / DPA / ТАСС

Как это будет реализовано

С помощью электронного паспорта, который граждане России начнут получать с 2021 года, можно будет дистанционно зарегистрировать юридическое лицо и индивидуального предпринимателя. ​Для этого в 2020 году будет создан специальный ресурс, на разработку и запуск в эксплуатацию которого планируется потратить 60 млн руб. частных инвестиций. Об этом говорится в текущей версии плана мероприятий федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика» (копия есть у РБК). На создание инфраструктуры для сбора биометрических данных граждан и выдачи паспортов нового образца по всей стране из федерального бюджета планируется потратить 809,3 млн руб.

Представитель пресс-службы АНО «Цифровая экономика» (в том числе отвечает за реализацию нацпрограммы) подтвердил, что такие положения есть в документе. Он уточнил, что план федерального проекта должен быть утвержден до конца этого года.

Ресурс по дистанционной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей помимо самой регистрации также позволит удаленно открывать счета в банках и других кредитных организациях. По словам пресс-службы АНО «Цифровая экономика», в декабре 2020 года платформа будет запущена в тестовом режиме, чтобы наладить ее работу до запуска электронного паспорта в эксплуатацию в 2021 году.

В Минкомсвязи на запрос РБК на момент публикации не ответили.



Как ранее сообщали «Ведомости», в 2021 году в России должен начаться постепенный перевод граждан на электронные паспорта, в итоге они должны полностью заменить бумажные. Новый паспорт может представлять собой пластиковую карточку с электронным чипом, писало издание. Предполагается, что на этот чип будет записана не только информация, которая сейчас присутствует в паспорте, но и номер страхового свидетельства (СНИЛС), водительские права и прочие личные данные.

В Минкомсвязи поясняли, что электронный паспорт будет востребован при идентификации на выборах: избиратель должен будет не только ​предъявлять паспорт, но и проходить биометрическую идентификацию (лица и голоса), сообщал ТАСС.

Кто будет делать электронные паспорта

На заседания рабочих групп в аппарате правительства и Минкомсвязи решают, будет ли проводиться конкурс на изготовление различных компонентов электронного паспорта и разработку программного обеспечения для него или будет назначен единственный исполнитель, сообщил РБК источник, близкий к разработчикам проекта. «В рабочей группе определяются конкретные технические требования к электронному паспорту. Это будет пластиковая карта с чипом и магнитной полосой, соответствующая требованиям ICAO (International Civil Aviation Organisation — Международной организации гражданской авиации. — РБК), остальные детали пока обсуждаются. В частности, что именно будет записано на карту, чтобы в дальнейшем можно было организовать процесс обмена информацией между ведомствами», — сказал собеседник РБК.

В изготовлении документа могут принять участие несколько организаций, в том числе производители микросхем НИИМЭ и «Микрон», «Гознак» (владеет лицензией на изготовление пластиковой карты нужного образца), а также ФГУП «НИИ «Восход», которое претендует на создание ИТ-системы, говорили РБК два источника, близкие к разработке проекта. Представители «Гознака» и «Восхода» не ответили на запрос РБК о работе над электронным пас​портом. Представитель «Микрона» говорил, что компания готова запустить серийное производство чипов для электронного паспорта.

Как в проекте будет участвовать Сбербанк

В обоих проектах — запуска ресурса для дистанционной регистрации юрлиц и создания инфраструктуры для сбора биометрических данных — среди исполнителей значится Сбербанк.

В октябре он запустил собственную единую систему аутентификации, которая собирает изображения лиц и записи голосов — их образцы можно сдать сейчас более чем в 6 тыс. отделений банка. Система «обеспечит доступ к биометрическим сервисам во всех каналах, ускорит обслуживание и сделает его удобнее и безопаснее», писали «Ведомости». Она будет конкурировать с национальной Единой биометрической системой, которую в июле запустили Центральный банк и «Ростелеком» и к которой должны будут подключиться все банки. Благодаря этой системе граждане должны получить возможность к концу 2019 года сдавать биометрические данные во всех банках, чтобы получить возможность удаленно открывать счета в любом из них.

В феврале Сбербанк запустил возможность онлайн-регистрации бизнеса и дистанционного открытия расчетного счета через сервис своей дочерней компании «Деловая среда». Заявителю необходимо предоставить персональные данные и подтвердить их корректность в сервисе «Сбербанк Онлайн», выбрать вид деятельности и систему налогообложения, указать планируемые операции по расчетному счету, оплатить госпошлину. После этого с помощью специального приложения и биометрического заграничного паспорта заявитель подтверждал личность и получал электронную подпись для заверения документов.

Эксперимент проводится в Калужской, Тверской и Тульской областях, он должен завершиться 31 декабря. Как пояснил представитель Сбербанка, теперь банк хочет распространить проект на всю страну. От дальнейших комментариев он отказался.​​​