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Газета
Миллиард в кассу мировой взаимопомощи
Газета № 208 (2932) (2711) Экономика, 26 ноя, 14:00
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Миллиард в кассу мировой взаимопомощи
Кому Россия оказывает гуманитарную и финансовую поддержку
Более 80% от всей российской гуманитарной помощи в 2017 году было предоставлено Сирии, подсчитали эксперты РАНХиГС. При этом уже третий год подряд объем российской финансовой поддержки других стран превышает $1 млрд
Фото: Ольга Балашова / ТАСС

Сирия — главный адресат российской гуманитарной помощи

Россия в 2017 году направила в качестве гуманитарной помощи другим странам товары на сумму $23,3 млн, что более чем в два раза превышает объемы благотворительной помощи, оказанной ею в 2016 году, говорится в мониторинге экономической ситуации Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) и Института Гайдара, поступившем в РБК.

Главным получателем поддержки стала Сирийская Арабская Республика: доля оказанной этой стране помощи достигла 84% от всего объема российской гуманитарной помощи, что в стоимостном выражении составляет $19,6 млн, указывают авторы обзора — старший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Юрий Зайцев и директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель.

Расчеты подготовлены на основе данных Федеральной таможенной службы. «Неофициальная статистика [данных по гуманитарной помощи Сирии] недоступна. Предполагаю, что она больше официальных данных, но значения не представляется возможным оценить», — сказал РБК Кнобель.

Россия укрепляет позиции финансового донора

В 2017 году Россия направила на финансирование ​проектов и программ в сфере содействия международному развитию $1,19 млрд и продолжила, как отмечают эксперты, укреплять свои позиции в качестве международного донора, предоставляя помощи больше, чем получает сама. В результате три года подряд объем российской финансовой помощи превышает $1 млрд. В 2016 году она составила $1,26 млрд, в 2015-м — $1,16 млрд. При этом гуманитарная помощь не учитывается в качестве официальной помощи развитию и рассматривается отдельно.

Данные о финансовой помощи публикует Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а предоставляет их Минфин. Официальная помощь развитию включает гранты, кредиты и иные виды трансфертов в денежной или натуральной форме странам-партнерам со стороны донора. Статистика не учитывает непрямую поддержку или помощь непризнанным государствам. Например, Россия официально оказывает помощь Абхазии и Южной Осетии, не признанным международным сообществом.

Кроме того, в статистике не учитываются средства, выделяемые на борьбу с международным терроризмом, и предоставление военной помощи. «Недоучет этих денежных потоков занижает официальную статистику российской помощи развитию», — подчеркивается в мониторинге РАНХиГС.

Объем финансовой помощи, которую выделяет Россия, относительно размера ее экономики не так велик, как это рекомендуется для крупных стран, отметил Кнобель. Сумма финансовой поддержки не превышает 0,08% валового национального дохода (ВНД, то есть ВВП плюс доходы, которые граждане получают из-за рубежа, минус доходы, вывезенные из страны иностранцами), подсчитали эксперты РАНХиГС. ООН стремится к тому, чтобы доноры выделяли 0,7% своего ВНД на финансовую помощь.

Видео: Телеканал РБК

Существенная доля российской финансовой помощи приходится на списание долгов других стран. В 2017 году Россия списала долги на сумму $424,94 млн (35,6% общего объема официальной помощи): так, к июню прошлого года Киргизии был списан долг в размере $240 млн.

Куда еще идет российская помощь

Объемы российской двусторонней поддержки, предоставляемой напрямую другим государствам, по-прежнему превышают размер многосторонней поддержки, оказываемой через международные организации. В прошлом году их объемы составили $733,7 млн (61,5%) и $455,8 млн (38,5%) соответственно.

По линии двустороннего сотрудничества в 2017 году Россия делала акцент на оказание помощи странам СНГ. По словам Кнобеля, стратегически приоритеты в среднесрочной перспективе не поменяются, и Москва продолжит формировать «пояс добрососедства» в рамках экономической поддержки стран СНГ. Лидерами среди последних по объему российской помощи в прошлом году стали Киргизия ($129,8 млн), Таджикистан ($16,1 млн) и Армения ($15,6 млн). ​

В число приоритетных для России в 2017 году вошли и страны Латинской Америки, Африки и Азии. Так, Россия направила Кубе $353,8 млн, КНДР — $57,7 млн, Сирии — $20,5 млн, Никарагуа — $14 млн.

Автор: Юлия Старостина.
Теги: РАНХиГС , бюджет
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