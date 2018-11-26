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ВЭБ занялся обустройством офиса
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Газета
ВЭБ занялся обустройством офиса
Газета № 207 (2931) (2611) Финансы, 24 ноя, 12:00
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ВЭБ занялся обустройством офиса
В России создается новый орган координации институтов развития
В новый орган при ВЭБе войдут главы Корпорации МСП, «Дом.РФ» и РЭЦ. Куратором от госкорпорации стал зампред ВЭБа Алексей Иванченко. Одна из задач офиса — структурировать финансовые потоки всех институтов развития, считают эксперты
Здание ВЭБа в Москве (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Внешэкономбанк (ВЭБ) приступил к разработке информационно-сервисной платформы, необходимой для выполнения госкорпорацией ​роли координатора институтов развития, рассказал РБК источник, знакомый с ситуацией в ВЭБе. Ее созданием будет заниматься проектный офис, а его куратором со стороны госкорпорации станет зампред ВЭБа Алексей Иванченко, знает другой собеседник РБК. По его словам, решение о создании проектного офиса было принято ​председателем ВЭБа Игорем Шуваловым несколько дней назад.

В пресс-службе ВЭБа РБК подтвердили, что в настоящий момент идет работа по созданию единой сервисно-информационной платформы для взаимодействия институтов развития. Этим занимается проектный офис, соруководителями которого являются заместитель председателя ВЭБа Алексей Иванченко, глава Корпорации МСП Александр Браверман, генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев и руководитель «Дом.РФ» Александр Плутник, сообщили в пресс-службе ВЭБа.

Идея платформы

О том, что у Игоря Шувалова есть планы сделать госкорпорацию единой платформой для координации основных институтов развития, стало известно в мае 2018 года, через несколько дней после его назначения на пост руководителя корпорации. К середине осени был согласован законопроект, вносящий поправки в закон о Банке развития, в том числе в части наделения госкорпорации функциями координатора. В этих же поправках содержится норма о переименовании Внешэкономбанка в корпорацию ВЭБ.РФ. Закон уже приняла Госдума, а 23 ноября одобрил Совет Федерации, теперь для вступления в силу его должен подписать президент.

В документе указано, что ВЭБ.РФ будет заниматься в том числе комплексным сопровождением проектов: осуществлять «экспертизу экономических и социальных эффектов» от их реализации, участвовать в управлении институтами развития и координировать их работу. ​Речь идет о специализирующейся на развитии малого и среднего бизнеса Корпорации МСП, поддерживающей российских экспортеров РЭЦ и отвечающей за ипотеку корпорации «Дом.РФ».

В ближайшие пять лет ВЭБ сможет принять участие в проектах развития на общую сумму 3 трлн руб., говорил в октябре премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Для беспроблемного выполнения этой роли ВЭБ до 2024 года получит от государства 600 млрд руб. на погашение внешнего долга, кроме того, предусмотрен новый формат его докапитализации в виде 300 млрд руб. утвержденного капитала (бюджетные деньги резервируются, но выделяются только по мере необходимости). Потенциальная возможность докапитализации через утвержденный капитал предусмотрена для Корпорации МСП и РЭЦ.

Подход, когда под руководством крупной банковской институциональной структуры взаимодействуют институты по развитию бизнеса и важных структурных проектов, — правильный, считает профессор, декан высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Сергей Календжян. «Основной тормоз в развитии институтов развития связан с тем, что «пружины» госорганов не системны, а это приводит к тому, что часто не достигаются поставленные правительством цели», — отмечает он. По словам Календжяна, ​ВЭБ как координатор работы проектного офиса может структурировать финансовые потоки внутри этих институтов и систематизировать их, чтобы вложенные в них деньги становились возвратными.

Роль и задачи проектного офиса

Принятое в ноябре решение об организации на базе ВЭБа проектного офиса по созданию платформы для взаимодействия институтов развития — один из первых шагов по реализации госкорпорацией роли координатора. Детали функционирования новой структуры в ВЭБе не раскрыли.

Работа по модели проектного офиса используется в российском правительстве. Ее основы прописаны в распоряжении правительства от 25 января 2018 года «О развитии проектной деятельности в правительстве России». На правительством уровне проектный офис — это подразделение, которое не занимается непосредственно проектами, но занимается их сопровождением: определяет общие правила их реализации, координирует всех задействованных участников, осуществляет постоянный мониторинг и контроль исполнения, объясняет советник руководителя аналитического центра при правительстве РФ Павел Шестопалов.

«Для руководителей верхнего звена проектный офис — это центр информации о состоянии всего портфеля проектов, которую они используют для принятия глобальных решений», — говорит он. Важная функция проектных офисов — внедрение во всей организации общей методологии реализации всех проектов. В любом проектном офисе должна быть своя собственная информационная система для консолидации и хранения информации по всем проектам, указывает Шестопалов. «Используя эту систему, руководители верхнего уровня получают понимание о состоянии всего портфеля проектов, а руководители звеном ниже — по каждому в отдельности», — поясняет он. «При этом в полномочия проектного офиса не входит распоряжение финансами, он может только давать руководству свое заключение по необходимому финансированию», — заключает Павел Шестопалов.​

Авторы: Анна Михеева, Екатерина Литова.
Теги: ВЭБ , корпорация МСП , РЭЦ
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