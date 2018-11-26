Искусственный интеллект получит права и обязанности

В России может появиться госагентство по робототехнике

Эксперты программы «Цифровая экономика» предложили создать федеральное агентство по робототехнике и искусственному интеллекту, а также ввести пост профильного вице-премьера. Пока у этих сфер в правительстве нет отдельного куратора

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

В России необходимо в течение двух лет ввести специальную должность для координирования дел, связанных с робототехникой и искусственным интеллектом, или наделить такими функциями уже действующих чиновников на уровне вице-премьера или советника президента.

Такое предложение содержится в исследовании о законодательстве в сфере киберфизических систем (современный транспорт, «умные» города, интернет вещей и другие), проведенном юридической фирмой Dentons по заказу рабочей группы «Нормативное регулирование» национальной программы «Цифровая экономика» (текст есть у РБК, его подлинность подтвердил советник Dentons Андрей Незнамов). В течение двух—пяти лет его авторы также рекомендовали создать в России Федеральное агентство робототехники и искусственного интеллекта.

Как пояснил Незнамов, рабочая группа утвердила результаты исследования. По словам директора департамента развития и планирования фонда «Сколково» (курирует рабочую группу) Сергея Израйлита, теперь инициативу должен рассмотреть вице-премьер Максим Акимов. Согласно программе «Цифровая экономика», до 31 июля 2019 года в России должны принять федеральный закон, регулирующий правоотношения в сфере киберфизических систем.

В Минкомсвязи на запрос РБК на момент публикации не ответили.

Чем могло бы заниматься агентство

«Вопрос создания систем принятия решений по темам, касающимся искусственного интеллекта и робототехники, сейчас очень актуален. На примере беспилотников становится ясно, что он еще не проработан: многие органы власти и компании согласны с тем, что необходимо обеспечить условия ввода в эксплуатацию беспилотников, однако ответственность за создание такого документа по факту никто на себя не берет», — отметил Израйлит.

Согласно материалам исследования, агентство должно осуществлять контрольно-надзорные функции на рынке робототехники и искусственного интеллекта, вести учет и лицензировать роботов, формировать стратегию развития индустрии и проводить мониторинг отрасли, собирать статистику о российском рынке и координировать работу специальной нишевой торговой площадки в области робототехники.

В частности, авторы исследования считают, что для роботов повышенной общественной опасности может быть целесообразно обязательное применение дополнительных правил (черный ящик, красная кнопка, отмена действия, переход в аварийный режим и др.).

Для различных типа роботов — роботов-курьеров, транспортных, промышленных, военных и медицинских роботов, роботизированных протезов и т.д. — требуется отдельное законодательство, считают авторы исследования.

По их мнению, в течение пяти лет также необходимо создать систему взаимного страхования роботов профессиональными участниками рынка: создать специальный фонд для возмещения вреда, причиненного роботами, в который их производители будут делать отчисления или взносы.

По мере развития робототехники и искусственного интеллекта нужно также решить проблему авторства и признания исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД), созданные с использованием киберфизических систем. Сейчас результаты деятельности робота принадлежат не ему, а либо его владельцу, либо оператору, либо пользователю. Авторы исследования предложили в будущем пересмотреть этот подход.​​​

Кто несет ответственность за ошибки роботов Пока роботы не рассматриваются в качестве субъектов права, они не несут ответственности за ущерб, который могут причинить. ​Авторы исследования считают, что наделять машины статусом субъектов права (признавать их чем-то вроде животного, юрлица или человека) имеет смысл не ранее чем через пять лет в зависимости от скорости развития технологий. Пока предлагается исходить из утверждения, что за каждым действием робота стоит человек и он несет ответственность за причиненный им вред. Если ущерб причинен из-за дефекта конструкции, ответственность должен нести производитель; если из-за сбоя в работе программного обеспечения — разработчик; если вследствие выполнения тех или иных команд — оператор или пользователь и т.д.

Почему до сих пор нет закона

Попытки регулирования сферы робототехники уже предпринимались. В 2016 году основатель Grishin Robotics и сооснователь Mail.Ru Group Дмитрий Гришин вместе с юристом Виктором Наумовым разработал концепцию закона о робототехнике, согласно которой к роботам должно применяться такое же регулирование, как к животным и юридическим лицам.

В конце 2017 года исследовательский центр проблем регулирования робототехники и искусственного интеллекта «Робоправо» создал конвенцию по робототехнике и искусственному интеллекту. Среди целей документа было определение основных проблем, которые могут возникнуть в обществе и правовой системе в связи с развитием киберфизических систем. В первой половине 2018 года некоторые положения этой конвенции должны были рассмотреть в комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, чтобы на их базе подготовить соответствующее регулирование. Однако в результате инициатива перешла в программу «Цифровая экономика», а положения конвенции стали частью исследования, пояснил Андрей Незнамов.

По мнению председателя совета директоров компании — производителя роботов Promobot Алексея Южакова, чрезмерное регулирование области, которая только зарождается, может нанести вред ее развитию. «Бизнес обычно смотрит туда, где, наоборот, регулирования меньше и где можно экспериментировать. Если мы сейчас будет создавать строгие правила в области робототехники, то в нашу сторону никогда не посмотрят стартапы из Китая или Европы, а российские компании будут стремиться развивать свой бизнес за рубежом», — пояснил Южаков. По его мнению, чтобы устранить риски, связанные с безопасностью, необходимо создавать тестовые зоны на территории страны: в одной было бы реализовано предлагаемое регулирование, другая — представляла бы собой песочницу для бизнеса. Авторы исследования также советуют избегать избыточного регулирования, «чтобы не создавать необоснованных препятствий в развитии робототехники».

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Рынок роботов только в сфере услуг должен достичь $27,5 млрд к 2023 году при среднем темпе роста 15,18% в год, прогнозировала компания MarketsandMarkets. Рынок роботов в производстве к этому же сроку должен достичь $71,72 млрд. При этом суммарно мировые расходы на роботов, по данным IDC, должны уже к 2019 году превысить $135,4 млрд, а к 2020 году — ​$188 млрд.

В 2017 году Национальная ассоциация участников рынка робототехники​ оценивала российский рынок робототехники в 8,3–9,8 млрд руб.