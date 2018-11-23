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Третья линия дотянула до первого места
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Газета
Третья линия дотянула до первого места
Газета № 206 (2930) (2311) Бизнес, 22 ноя, 16:36
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Третья линия дотянула до первого места
Завершено строительство завода «Ямал СПГ»
НОВАТЭК Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко досрочно завершил строительство первого завода по сжижению природного газа (СПГ) «Ямал СПГ» мощностью 16,5 млн т в год. Компания стала крупнейшим производителем СПГ в России
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

«Ямал СПГ» в четверг, 22 ноября, начал производство сжиженного природного газа (СПГ) на третьей технологической линии в режиме пуско-наладочных работ. Об этом сообщила компания НОВАТЭК (контролирует 50,1% «Ямал СПГ»), крупнейшие акционеры которой Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко. По 20% «Ямал СПГ» принадлежит французской Total и китайской CNPC, еще 9,9% у китайского Фонда Шелкового пути.

С запуском третьей очереди совокупная мощность «Ямал СПГ», который начал производство СПГ год назад, в декабре 2017-го, достигла 16,5 млн т в год. «Успешное начало работы третьей линии сжижения со всей очевидностью подтверждает, что «Ямал СПГ» — это уникальный проект в мировой СПГ-отрасли. Мы не только добились соблюдения запланированного бюджета, но и запустили третью очередь c опережением первоначального графика более чем на год. Этот факт не имеет аналогов в отрасли, известной частым превышением бюджетов и задержками реализации проектов», — заявил Михельсон (его слова приводятся в пресс-релизе НОВАТЭКа, поступившем в РБК).

Теперь это крупнейший СПГ-завод в России. Мощность его единственного конкурента — «Сахалин-2», подконтрольного «Газпрому», — 9,6 млн т.

Строительство «Ямал СПГ», инвестиционное решение о котором было принято в 2013 году, обошлось в $27 млрд, из которых около $12 млрд предоставили китайские банки, а еще 150 млрд руб. — Фонд национального благосостояния (ФНБ). Сырьевая база для этого завода — ​Южно-Тамбейское месторождение с запасами более 926 млрд куб. м газа. Первоначально третью линию планировалось завершить только в конце 2019 года. Четвертая опытно-промышленная очередь «Ямал СПГ» на 0,95 млн т будет построена с использованием технологии «Арктический каскад», которую запатентовал НОВАТЭК. Эта линия (в первоначальном проекте ее не было) начнет работу к декабрю 2019 года, заявил журналистам зампред правления компании Марк Джетвей.

НОВАТЭК стал одним из глобальных игроков мирового газового рынка и получил уникальный опыт проектирования и строительства арктических СПГ-заводов, добавил Джетвей. По его словам, этот опыт будет использован при строительстве последующих СПГ-проектов в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Стратегия НОВАТЭКа предполагает увеличение производства СПГ до 55–57 млн т в год к 2030 году, а с учетом геологоразведки в рамках имеющихся месторождений может достичь 70 млн т. Это сопоставимо с объемами, которые выпускает один из крупнейших производителей газа — Катар (77 млн т СПГ в 2017 году).

Досрочный запуск второй (строительство завершилось в июле 2018 года, почти на полгода раньше плана) и третьей очереди «Ямал СПГ» позволит произвести дополнительно около 8 млн т сжиженного газа, заявил летом Михельсон. По подсчетам Fitch, продажа такого количества СПГ принесет компании около $4 млрд дополнительной выручки, или более $2 млрд дополнительного операционного денежного потока. Запуск третьей линии «Ямал СПГ» позволит заводу увеличить EBITDA в 2019 году в 1,7 раза, до $4,5 млрд (при цене нефти, к которой привязана стоимость СПГ с этого завода, около $65 за баррель), сказал РБК аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Большая часть доходов пойдет на погашение долга, но, скорее всего, компания также начнет платить дивиденды, полагает он.

У НОВАТЭКа есть все условия для того, чтобы выполнить свой план и увеличить производство СПГ в Арктике до 55–57 млн т к 2030 году, считает Полищук. У компании огромная ресурсная база, низкая долговая нагрузка, большой опыт (никто до сих пор не строил СПГ-заводы с нуля в Арктике и никто не вводил заводы раньше срока), за участие в проектах НОВАТЭКа борются компании во всем мире, перечислил он. Но главные риски для НОВАТЭКа — операционные, оговорился эксперт: строительство СПГ-заводов и производство сжиженного газа — технологически сложный процесс, кроме того, компания работает в крайне тяжелом регионе.

В середине 2019 года НОВАТЭК должен принять инвестрешение о втором СПГ-заводе в этом регионе — «Арктик СПГ-2» мощностью 19,8 млн т в год, который будет производить сырье на базе Утреннего месторождения на Гыданском полуострове в ЯНАО. 18 сентября компания сообщила, что открыла на этом месторождении две новые залежи с запасами около​ 405 млрд куб. м, что позволит увеличить общие запасы до 2 трлн куб. м газа. В мае 2018 года французская Total, которая уже владеет акциями НОВАТЭКа и «Ямал СПГ», договорилась о покупке 10% «Арктик СПГ-2» и опционе еще на 5% исходя из оценки проекта в $25,5 млрд.

Авторы: Тимофей Дзядко, Алина Фадеева.
Теги: НОВАТЭК , Геннадий Тимченко , Леонид Михельсон
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