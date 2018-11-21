Как торговые войны привели саммит АТЭС к уникальному результату

Желание США радикально реформировать ВТО и стремление Китая сохранить свои конкурентные преимущества могут завести в тупик еще не один международный экономический саммит

​Прошедший в минувшие выходные в Папуа — Новой Гвинее саммит АТЭС помимо места проведения удивил всех отсутствием результата. Впервые за всю историю существования организации участники форума не смогли принять лидерскую декларацию и заявление министров торговли и иностранных дел. Виной всему стали существенные различия в позициях Китая и США относительно настоящего и будущего международной торговли и, в частности, перспектив реформирования ВТО. Масла в огонь подливали односторонние протекционистские меры США, принятые в этом году в отношении импорта металлов и других китайских товаров на сумму свыше $250 млрд.

Претензии США

США не раз открыто выступали за реформу ВТО и угрожали выходом из организации. По мнению Вашингтона, ВТО как механизм борьбы с текущими вызовами международной торговли полностью исчерпала себя. Поэтому нужно не просто улучшать работу действующей структуры, а провести масштабную реформу, с тем чтобы организация могла справляться с глобальными вызовами и «несправедливыми» торговыми практиками. И хотя в начале 2017 года США утвердили свою новую торговую политику, они до сих пор не дали точного определения ключевого для этой политики понятия — справедливости. Известно лишь, что несправедливыми в США называют такие меры, как промышленные субсидии, поддержка предприятий с государственным участием, принудительный трансфер технологий (когда иностранных инвесторов заставляют делиться ноу-хау).

Реформированная ВТО с точки зрения США должна сосредоточиться именно на борьбе с «несправедливыми» торговыми практиками. Такой сценарий не устраивает большинство стран АТЭС, ведь задачи ВТО куда шире. Использование «несправедливых» и искажающих торговлю практик сейчас рассматривается как одна из проблем, которые должна будет решить ВТО 2.0, но никак не единственная. Кроме того, некоторые члены ВТО во главе с Китаем активно пользуются субсидиями и другими подобными мерами и не согласны с их негативной оценкой.

Ответ членов ВТО

Отметим, что многие члены ВТО понимают необходимость реформировать организацию. Претензии и угрозы со стороны США о выходе из ВТО только ускорили процесс. В 2018 году состоялся ряд встреч, на которых были представлены основные предложения о проведении реформ. Перспективы и возможности реформирования представили члены неформальной коалиции «Друзья системы». Последняя встреча группы на министерском уровне прошла в Оттаве 24–25 октября этого года. К участию были приглашены Австралия, Бразилия, Чили, ЕС, Япония, Кения, Корея, Мексика, Новая Зеландия, Норвегия, Сингапур и Швейцария. Китая, США и России в списке участников нет. Тем не менее за последнее время США провели две встречи на тему реформы ВТО с ЕС и Японией, 31 мая и 25 сентября. Россия и Китай пока не обнародовали своих планов; известно лишь, что к саммиту G20 (30 ноября — 1 декабря) российская сторона готовит свою позицию.

Члены неформальной коалиции во главе с Канадой и ЕС выработали свои предложения во многом исходя из претензий, высказанных США. В том числе:

неэффективность и нетранспарентность механизма по разрешению споров в ВТО, ключевого в структуре организации. Особняком стоит кризис апелляционного органа ВТО в связи с блокировкой США переназначения его членов. Американская сторона требует полного обновления команды. Сейчас работу продолжают три члена органа — представители США, Китая и Индии. Это означает, что споры с участием этих трех стран в апелляционном органе рассмотрены быть не могут;

невыполнение странами своих обязательств, особенно в части нотификаций мер торговой политики. Ключевые функции ВТО включают контроль за выполнением договоренностей между сторонами и мониторинг торговой политики стран-членов. Однако часто члены ВТО не соблюдают обязательств в отношении полноты и качества предоставляемой информации в нотификациях. Например, в работе экспертов АТЭС, исследовавших качество, релевантность и полноту информации, которую экономики представляют в своих нотификациях санитарных и фитосанитарных (СФС) мер, было выявлено, что только 19,2% нотификаций экономик АТЭС содержит точный таможенный код товарной позиции, которую затронула СФС-мера. СФС-нотификации экономик АТЭС содержат предполагаемую дату вступления меры в силу только в 23,3% случаях;

нераспространение права ВТО на ряд принципиальных проблем. Например, вне регуляторного поля организации находятся вопросы электронной коммерции и поддержки предприятий с государственным участием;

использование «несправедливых» и искажающих торговлю практик. Этот пункт как раз касается проблем, которые США выделяют в качестве наиболее острых: применение промышленных субсидий и принудительный трансфер технологий;

невозможность продвижения переговорной повестки как по вопросам повестки Дохийского раунда в рамках ВТО, так и по новым. Основная проблема переговоров сейчас — принцип консенсуса и пакетный подход в принятии решений. Этот формат предполагает возможность блокировки одним членом организации всего пакета документов.

Исходя из данных проблем, большинство членов ВТО выступают за более эффективное выполнение трех ключевых функций организации — переговорной, мониторинговой, функции разрешения споров.

Разногласия на саммите

Все три направления совершенствования функций ВТО нашли свое отражение в финальных проектах лидерской декларации и министерского заявления новогвинейского саммита АТЭС, ни одна из стран не высказывалась против. Причем улучшению мониторинговой функции было уделено особое внимание. Однако, когда дело дошло до формулировки конкретных мер, возникли серьезные разногласия.

К тому же на финальной стадии подготовки документов представители нескольких стран, включая США, Мексику и Канаду, объединились в закрытую переговорную группу. Текст, представленный этой коалицией, не получил поддержку нескольких ключевых участников, в первую очередь Китая. Критики ссылались на непрозрачность процесса, не свойственную практике АТЭС.

Споры о формате ведения переговоров и отдельных чувствительных вопросов в реформировании ВТО сделали невозможным достижение консенсуса по ключевым документам АТЭС. Что вызывает еще бóльшие опасения — такое происходит не в первый раз. Неудачей закончилась и 11-я Министерская конференция ВТО в Буэнос-Айресе в декабре 2017 года. Тем внимательнее стоит следить, как тема международной торговли будет обсуждаться на предстоящем саммите G20.