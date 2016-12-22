Табачный концерн потерял $11 млрд из-за угрозы запрета сигарет с ментолом

Заявления американских чиновников о возможности ограничения продаж сигарет с ментолом обвалили котировки табачных компаний. British American Tobacco подешевела сразу на 11%

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Стоимость акций табачных компаний на Лондонской бирже упала на фоне прозвучавших в США заявлений о возможности ограничения или даже полного запрета на продажу в стране сигарет с ментолом. Сильнее других подешевели бумаги British American Tobacco (BAT), стоимость которых в понедельник, 12 ноября, опустилась до отметки £29,5, что почти на 11% ниже уровня закрытия торгов пятницы, 9 ноября. В результате рыночная капитализация BAT упала сразу на £8,4 млрд, или $10,8 млрд, сообщает Bloomberg.

Заметно подешевели и бумаги других табачных компаний. Так, стоимость акций Imperial Brands plc на минимуме достигла отметки £26,13, что примерно на 5% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Акции американской Altria Group на Нью-Йоркской фондовой бирже подешевели до $62,37 (минус 4,13%).

Падение котировок последовало за прозвучавшими на прошлой неделе заявлениями представителей американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) о возможности запрета сигарет с ментолом. Опрошенные Bloomberg аналитики отмечают, что введение запрета может особенно сильно ударить именно по BAT, которой продажи ментоловых сигарет Newport обеспечивают до 40% всех продаж на рынке США и около 25% общей выручки компании. Imperial Brands выпускает ментоловые сигареты под брендами Kool и Salem, которые обеспечивают компании около 15% американской выручки, возможные потери Altria Group (производит ментоловые Marlboro) оцениваются в 20% выручки.

В 2017 году продажа ментоловых сигарет была полностью запрещена в Канаде, в Евросоюзе запрет вступит в силу в 2020 году. Однако часть опрошенных Bloomberg экспертов полагает, что табачным компаниям удастся как минимум на несколько лет затянуть введение аналогичного запрета в США за счет подачи исков в суд.

В 2009 году FDA уже ввела запрет на продажу сигарет с привлекательными для молодежи и подростков вкусами (шоколад, вишня и т.д.), однако ментол лоббистам табачных компаний тогда удалось отстоять. По данным FDA, в США около 20 млн курильщиков курят именно ментоловые сигареты, при этом наибольшей популярностью они пользуются в среде афроамериканцев, более 84% темнокожих курильщиков предпочитают именно ментоловые сигареты.