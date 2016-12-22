ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,12 67,19 EUR Нал. 76,78 75,88 USD Бирж. 67,77 -0,23 EUR Бирж. 76,20 -0,83 USD ЦБ. 67,52 +0,67 EUR ЦБ. 76,09 +0,29 EUR/USD 1,12 -0,01 BTC/USD Бирж. 6449,00 +63,62 IMOEX 2396,74 -0,28% RTSI 1116,26 -0,46% Brent 71,01 +0,95% DJIA 25665,74 -1,24% Nasdaq 7239,57 -2,26%
Табачный концерн потерял $11 млрд из-за угрозы запрета сигарет с ментолом
Лента новостей
Порошенко назвал Украину одной из беднейших стран Европы 18:55, Экономика Как завести горизонтальные связи на бизнес-мероприятиях 18:49, РБК и Открытие ОНЭКСИМ не смог отсудить 1,4 млрд руб. у «Открытие холдинга» 18:48, Бизнес Половина учителей математики не прошли проверку на знание своего предмета 18:44, Общество Степан Солженицын ушел из McKinsey 18:34, Бизнес Власти опровергли решение о наказании для чиновницы за слова о детях 18:32, Общество Израиль начал удары по сектору Газа в ответ на массовый ракетный обстрел 18:29, Политика Вице-президент Тинькофф Банка — о роли новостей для розничных инвесторов 18:26, РБК и Thomson Reuters Суд заблокировал сайты «Кэшбери» 18:23, Бизнес Капитан ФСИН пожаловалась главе СКР на избиения со стороны начальства 18:08, Общество Сербская церковь отказалась признать решения Константинополя по Украине 18:06, Политика Суд арестовал главу «Пересвет-Инвеста» 17:55, Бизнес 15 часов на одном заряде: компактный ноутбук для долгих поездок 17:52, РБК и Lenovo Новый глава Хакасии — РБК: «Вешать портреты — это излишнее рвение» 17:49, Политика Коновалов пообещал уволить экономический блок правительства Хакасии 17:49, Политика Что будет с Ethereum: за полгода криптовалюта подешевела на 74,7% 17:48, Крипто Табачный концерн потерял $11 млрд из-за угрозы запрета сигарет с ментолом 17:45, Бизнес Защитная стратегия: почему в США начали инвестировать в старые компании 17:38, Quote ФСБ задержала в Краснодарском крае работавшего на СБУ таксиста 17:33, Общество Валютный счет российского резидента: как управлять капиталом за границей 17:19, РБК и FW Raiffeisen В торговом центре в Минске обвалился потолок 17:17, Общество Песков назвал итоги выборов в Хакасии прозрачными и честными 17:07, Политика СМИ рассказали о жизни получившего от России €300 тыс. шпиона 17:07, Политика Кононов пообещал поставить в «Спартаке» атакующий футбол 17:01, Спорт 4 типа команд и как с ними работать: инструкция для руководителя 16:48, РБК и Volkswagen Песков ответил на вопрос о возможности саммита в «нормандском формате» 16:46, Политика В Кремле заявили об отсутствии данных о причастности России к сбоям GPS 16:44, Политика «Россияне останутся без новинок»: автокомпании попросили о господдержке 16:37, Авто
Табачный концерн потерял $11 млрд из-за угрозы запрета сигарет с ментолом
Бизнес, 17:45
0
Табачный концерн потерял $11 млрд из-за угрозы запрета сигарет с ментолом
Заявления американских чиновников о возможности ограничения продаж сигарет с ментолом обвалили котировки табачных компаний. British American Tobacco подешевела сразу на 11%
Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Стоимость акций табачных компаний на Лондонской бирже упала на фоне прозвучавших в США заявлений о возможности ограничения или даже полного запрета на продажу в стране сигарет с ментолом. Сильнее других подешевели бумаги British American Tobacco (BAT), стоимость которых в понедельник, 12 ноября, опустилась до отметки £29,5, что почти на 11% ниже уровня закрытия торгов пятницы, 9 ноября. В результате рыночная капитализация BAT упала сразу на £8,4 млрд, или $10,8 млрд, сообщает Bloomberg.

Ученые США: бросить курить сигареты с ментолом сложнее
Общество

Заметно подешевели и бумаги других табачных компаний. Так, стоимость акций Imperial Brands plc на минимуме достигла отметки £26,13, что примерно на 5% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Акции американской Altria Group на Нью-Йоркской фондовой бирже подешевели до $62,37 (минус 4,13%).

Падение котировок последовало за прозвучавшими на прошлой неделе заявлениями представителей американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) о возможности запрета сигарет с ментолом. Опрошенные Bloomberg аналитики отмечают, что введение запрета может особенно сильно ударить именно по BAT, которой продажи ментоловых сигарет Newport обеспечивают до 40% всех продаж на рынке США и около 25% общей выручки компании. Imperial Brands выпускает ментоловые сигареты под брендами Kool и Salem, которые обеспечивают компании около 15% американской выручки, возможные потери Altria Group (производит ментоловые Marlboro) оцениваются в 20% выручки.

В 2017 году продажа ментоловых сигарет была полностью запрещена в Канаде, в Евросоюзе запрет вступит в силу в 2020 году. Однако часть опрошенных Bloomberg экспертов полагает, что табачным компаниям удастся как минимум на несколько лет затянуть введение аналогичного запрета в США за счет подачи исков в суд.

В 2009 году FDA уже ввела запрет на продажу сигарет с привлекательными для молодежи и подростков вкусами (шоколад, вишня и т.д.), однако ментол лоббистам табачных компаний тогда удалось отстоять. По данным FDA, в США около 20 млн курильщиков курят именно ментоловые сигареты, при этом наибольшей популярностью они пользуются в среде афроамериканцев, более 84% темнокожих курильщиков предпочитают именно ментоловые сигареты.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: British American Tobacco , табачные компании , Altria Group , Imperial Tobacco
Главное
Израиль начал удары по сектору Газа в ответ на массовый ракетный обстрел Политика
Материалы по теме
Ученые США: бросить курить сигареты с ментолом сложнее Общество
В Гонконге запретили электронные сигареты Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter