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Gallery и Russ Outdoor идут в одни руки
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Газета
Gallery и Russ Outdoor идут в одни руки
Газета № 202 (2926) (1911) Технологии и медиа, 08:01
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Gallery и Russ Outdoor идут в одни руки
Иван Таврин консолидирует рынок уличных рекламных конструкций
Иван Таврин, владелец «Муз ТВ», изучает возможности консолидации рынка наружной рекламы. Договорившись о покупке группы Gallery, бывший деловой партнер Алишера Усманова начал переговоры с собственниками Russ Outdoor
Фото: Холявчук Светлана / Интерпресс / ТАСС

С согласия Сбербанка

Иван Таврин изучает возможности объединения двух крупнейших операторов наружной рекламы России — групп Gallery и Russ Outdoor, рассказали РБК два источника, знакомых с планами бизнесмена. В начале ноября его структура «Медиа-1» подписала соглашение о покупке 100% Gallery. На прошлой неделе, как уточняет один из собеседников РБК, эту сделку одобрил Сбербанк, кредитор Gallery. Второй собеседник утверждает, что Сбербанк также согласился открыть «Медиа-1» кредитную линию на 10 млрд руб., в том числе и на следующую сделку с Russ Outdoor.

Таврин лично встречался с Жан-Франсуа Деко, содиректором французской JCDecaux, мирового лидера в наружной рекламе и владельца 25% Russ Outdoor, говорят источники РБК. По их словам, стороны обсуждали слияние двух российских компаний.

Иван Таврин, Жан-Франсуа Деко и представитель Сбербанка отказались от комментариев.

Номер один и номер два

Russ Outdoor — крупнейший в стране оператор наружной рекламы. По состоянию на 30 сентября 2018 года, в 50 самых крупных городах России группа располагала, согласно мониторингу исследовательской компании «Эспар-Аналитик», почти 23 тыс. рекламных поверхностей общей площадью 275 тыс. кв. м (без учета небольших форматов и рекламы на транспорте).

Помимо JCDecaux владельцами Russ Outdoor являются ВТБ (26,43%), американский инвестор Питер Герви (21,85%), группа бывших топ-менеджеров во главе с Максимом Ткачевым (20,72%) и член совета директоров Альфа-банка Андрей Косогов (6%).

Группа Gallery занимает на российском рынке второе место: у нее, по данным «Эспар-Аналитик», 12 тыс. рекламных поверхностей общей площадью 191 тыс. кв. м.

Иван Таврин покупает Gallery у структур Baring Vostok Capital Partners и миноритариев, среди которых, как писал РБК, бывший финансовый директор концерна «Калина» Александр Петров.

Возможную выручку Russ Outdoor и Gallery за девять месяцев 2018 года только в 50 крупнейших городах «Эспар-Аналитик» оценивает, соответственно, в 4,4 млрд и 2,6 млрд руб. без НДС. Общие расходы на наружную рекламу за этот период составили не менее 25,2 млрд руб. Таким образом, рыночные доли двух основных игроков достигают 17,5 и 10,5%.

Чем известен Иван Таврин

Для Таврина наружная реклама — новый медиасегмент. Сейчас предпринимателю принадлежит холдинг ЮТВ, управляющий телеканалами «Ю», «Муз ТВ» и Disney (в этом вещателе 20% у американской Walt Disney Co.). ЮТВ также владеет 75% «СТС Медиа», в состав которого входят СТС, «Домашний», «Че», CTC Love и CTC Kids. В открытых источниках есть финансовые показатели ЮТВ с учетом «СТС Медиа» только за первое полугодие 2017 года: 2 млрд руб. чистой прибыли при выручке 16,4 млрд руб. Ключевые активы ЮТВ заложены ВТБ, свидетельствует ЕГРЮЛ.

Изначально Таврин владел ЮТВ вместе Алишером Усмановым, но в конце 2017 года деловые партнеры разошлись. Телевизионный бизнес отошел Таврину, но он потерял долю в головной компании USM Holdings Усманова.

Таврин также является основным владельцем холдинга «Выбери радио», управляющего региональными радиостанциями. В 2017 году группа зафиксировала 182 млн руб. чистой прибыли при выручке 1,1 млрд руб. Компании холдинга, по данным ЕГРЮЛ, заложены Газпромбанку.

В последний год «Выбери радио» активно скупает радиочастоты. Как сообщал РБК, холдинг совершил покупки в Ростовской, Нижегородской и Вологодской областях. Среди последних приобретений — частоты в Самаре и Екатеринбурге.

Бизнес в долгах

Сегмент наружной рекламы «существенно недоинвестирован», заявлял Таврин, официально объявляя о покупке Gallery. За девять месяцев этого года расходы рекламодателей на этот медиасегмент показали скромный рост на 3%. Ситуацию усугубляет правовая неопределенность: к примеру, в Петербурге спустя год после проведения конкурса на установку рекламных конструкций суд отменил результаты торгов и обязал победителей (среди них были Russ Outdoor и Gallery) демонтировать конструкции.

Ключевые финансовые проблемы двух крупнейших игроков в наружной рекламе обусловлены прошедшими в 2013 году рекламными торгами в Москве. Тогда Russ Outdoor выиграла 2,2 тыс. мест, пообещав в течение десяти лет перечислить в столичный бюджет более 27,2 млрд руб., Gallery получила 760 мест за 13,5 млрд руб. Под эти торги обе компании привлекли кредиты — ВТБ и Сбербанка соответственно.

Но в 2014 году рекламный рынок перестал расти, и из-за высоких ежегодных платежей в бюджет Москвы бизнес стал убыточным. Gallery спасли акционеры, договорившиеся со Сбербанком, а ВТБ согласился реструктурировать задолженность Russ Outdoor.

Финансовые показатели Gallery с 2014 года не раскрываются. Из последней доступной отчетности Russ Outdoor за 2016 год следует, что выручка группы достигла 9 млрд руб., операционная прибыль — 532,5 млн руб., чистый убыток составил почти 1,2 млрд руб. На ежегодный платеж в бюджет Москвы в 2016-м пришлось 23% всей выручки.

В 2015 году в рамках реструктуризации задолженности ВТБ открыл Russ Outdoor новую кредитную линию на 10 млрд руб., основные выплаты по которой приходятся на 2020 год. В рамках погашения предыдущей задолженности группа уже потратила 9,8 млрд руб., следует из отчетности Russ Outdoor.

Желающему купить Russ Outdoor предстоит прежде всего рассчитаться по долгам группы, размер которых превышает стоимость бизнеса, отмечает один из собеседников РБК. В отчетности банка ВТБ указано, что на 31 декабря 2017 года он оценивал свой пакет в Russ Outdoor в 2 млрд руб., соответственно, весь оператор наружной рекламы стоил 7,5 млрд руб.

В пресс-службе ВТБ отказались от комментариев.​

Автор: Сергей Соболев.
Теги: Иван Таврин , Russ Outdoor , Gallery , Сбербанк , ВТБ , наружная реклама
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