Кредитование через половинное деление

Во сколько обойдется субсидирование ставок
Министерство цифрового развития (Минкомсвязь) предложило установить субсидии для льготных кредитов российским компаниям, работающим в сфере информационных технологий, на уровне 50% от рыночной банковской ставки. Об этом РБК рассказал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Евгений Кисляков. «То есть если ставка 12–14%, то 6–7 п.п. мы будем субсидировать банкам», — заявил он.
В проекте федерального бюджета на 2019–2021 годы в рамках развития цифровой экономики на субсидирование ставок по таким кредитам в 2019 году предусмотрено выделение 1,71 млрд руб., в 2020 году — 3,66 млрд руб., в 2021 году — 7,124 млрд руб. Это позволит ИТ-компаниям, которые будут разрабатывать и внедрять продукты для реального сектора российской экономики, взять кредитов за три года на 146 млрд руб., сказал Кисляков, добавив, что «необходимо обеспечить востребованность и популярность этой меры». Предполагается, что такие субсидии Минкомсвязь будет предоставлять напрямую кредитным организациям и Внешэкономбанку, которые, в свою очередь, будут кредитовать участников ИТ-рынка на льготных условиях.
Для того чтобы программа поддержки начала функционировать, Минкомсвязь должна разработать правительственный нормативный акт, в котором будут определены правила отбора банков, имеющих право участвовать в программе льготного кредитования, а также сформулировать критерии отбора ИТ-компаний и ИТ-проектов, под которые будут выдаваться кредиты по льготной ставке, пояснил Кисляков. По его словам, нормативный акт должен быть принят уже в первом квартале 2019 года.
Минкомсвязь в пятницу, 16 ноября, провела первое рабочее совещание по вопросам предоставления субсидий на компенсацию части процентной ставки по льготным кредитам в сфере ИТ, рассказали РБК несколько участников совещания. Со стороны банков на нем присутствовали представители Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Внешэкономбанка и Россельхозбанка, со стороны ИТ-отрасли — представители компании «Новые облачные технологии» (разработчик пакета «Мой офис»), российского интегратора ИТ-решений для госсектора «Нетрика», различных ассоциаций в ИТ-сфере, а также представители «Опоры России».
Среди основных трудностей, которые препятствуют кредитованию банками компаний в сфере ИТ, была названа недостаточность залогового обеспечения, что приводит к необходимости формирования повышенных резервов по кредитам из-за более высоких рисков, рассказал РБК один из участников совещания со стороны банковского сектора. Основной вопрос, по его словам, который задавали банки: «Что может являться залоговой массой при выдаче кредита компании-разработчику?» Наличие залога — это снятие рисков у банков, и государство тоже не готово выделять деньги на кредитование компаний, которые после освоения денег могут исчезнуть, сказал он.
Сейчас 98% российских компаний-разработчиков не смогут воспользоваться субсидией, так как не получат кредит из-за отсутствия необходимой залоговой массы, сказал РБК генеральный директор компании «Новые облачные технологии» Дмитрий Комиссаров, присутствовавший на совещании. «Залога нет ни у кого, кроме самых крупных российских производителей, таких как 1С или «Лаборатория Касперского», а также холдинговых ИТ-компаний, в которых есть бизнес, связанный с материальными поставками», — сказал он.
Со сложностями в получении кредитов сталкиваются не только разработчики, но и проекты, связанные с электроникой, сообщил еще один участник совещания, представляющий сектор микроэлектроники. Это происходит, несмотря на то что в этих проектах помимо интеллектуального труда есть и материальные разработки, но оценка их стоимости вызывает сложности у банков.
Еще одна проблема, на которую указывали банкиры, — отсутствие гарантии возврата банку со стороны государства недополученных доходов, в случае если период кредитования ИТ-компании превысит заложенный в бюджет срок, сообщили участники совещания. Период кредитования обычно превышает срок бюджетного планирования — банки выдают кредит на четыре-пять лет, а бюджет планируется на три года. В результате банкам недостает гарантий компенсации средств по льготной ставке.
Как решить проблему с залогом
Банки называли два варианта. Первый — обеспечить возможность приема в залог интеллектуальных прав (прав на ноу-хау), если речь идет о выдаче кредита непосредственно ИТ-компании, создающей какое-либо платформенное решение для своих клиентов. Второй — выдавать льготный кредит не разработчику, а его клиенту — промышленной компании, которая, в свою очередь, заплатит ИТ-производителю за разработанные для нее решения.
По мнению банков, так как они не могут выдавать значительные по размеру кредиты без залога, именно стимулирование спроса со стороны потребителей таких ИТ-услуг через предоставление им льготных кредитов по субсидированной ставке могло бы стать основным механизмом исполнения целевой задачи.
ИТ-отрасль, в свою очередь, предложила выделить три возможных механизма льготного кредитования: через кредитование контрактов на выполнение ИТ-проектов, оборотное финансирование и проектное финансирование на основании экспертизы Минкомсвязи и отбора министерством проектов для длинных денег.
История «Цифровой экономики»
Программа «Цифровая экономика» была утверждена правительством летом 2017 года. В конце 2017 — начале 2018 года были утверждены планы мероприятий программы по пяти направлениям. Общий бюджет программы на тот момент составил более 500 млрд руб. до 2020 года. Самым дорогим было направление «Информационная инфраструктура» — на него планировали потратить 436,6 млрд руб., 100 млрд из которых предполагалось привлечь из госбюджета.
Правительство, Агентство стратегических инициатив, «Ростелеком», «Ростех», Сбербанк, МТС, «МегаФон», «ВымпелКом», «Яндекс» и др. стали учредителями АНО «Цифровая экономика», координирующей деятельность рабочих групп и центров компетенций по направлениям программы.
Согласно майскому указу президента Владимира Путина программа «Цифровая экономика» была трансформирована в национальную программу, а ее направления стали федеральными проектами. Расходы на программу в 2019–2024 годах составят 2,16 трлн руб., сообщал глава Минкомсвязи Константин Носков.