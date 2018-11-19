Кредитование через половинное деление

Власти готовы субсидировать банковские займы ИТ-компаний

Государство готово компенсировать до 50% ставки по льготным кредитам для ИТ-отрасли. В бюджете на следующие три года на это заложено более 12 млрд руб. Основная проблема — в обеспечении залогов для банков при выдаче таких кредитов

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Во сколько обойдется субсидирование ставок

Министерство цифрового развития (Минкомсвязь) предложило установить субсидии для льготных кредитов российским компаниям, работающим в сфере информационных технологий, на уровне 50% от рыночной банковской ставки. Об этом РБК рассказал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Евгений Кисляков. «То есть если ставка 12–14%, то 6–7 п.п. мы будем субсидировать банкам», — заявил он.

В проекте федерального бюджета на 2019–2021 годы в рамках развития цифровой экономики на субсидирование ставок по таким кредитам в 2019 году предусмотрено выделение 1,71 млрд руб., в 2020 году — 3,66 млрд руб., в 2021 году — 7,124 млрд руб. Это позволит ИТ-компаниям, которые будут разрабатывать и внедрять продукты для реального сектора российской экономики, взять кредитов за три года на 146 млрд руб., сказал Кисляков, добавив, что «необходимо обеспечить востребованность и популярность этой меры». Предполагается, что такие субсидии Минкомсвязь будет предоставлять напрямую кредитным организациям и Внешэкономбанку, которые, в свою очередь, будут кредитовать участников ИТ-рынка на льготных условиях.

Для того чтобы программа поддержки начала функционировать, Минкомсвязь должна разработать правительственный нормативный акт, в котором будут определены правила отбора банков, имеющих право участвовать в программе льготного кредитования, а также сформулировать критерии отбора ИТ-компаний и ИТ-проектов, под которые будут выдаваться кредиты по льготной ставке, пояснил Кисляков. По его словам, нормативный акт должен быть принят уже в первом квартале 2019 года.

Минкомсвязь в пятницу, 16 ноября, провела первое рабочее совещание по вопросам предоставления субсидий на компенсацию части процентной ставки по льготным кредитам в сфере ИТ, рассказали РБК несколько участников совещания. Со стороны банков на нем присутствовали представители Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Внешэкономбанка и Россельхозбанка, со стороны ИТ-отрасли — представители компании «Новые облачные технологии» (разработчик пакета «Мой офис»), российского интегратора ИТ-решений для госсектора «Нетрика», различных ассоциаций в ИТ-сфере, а также представители «Опоры России».

Почему ИТ-компаниям не дают кредиты

Среди основных трудностей, которые препятствуют кредитованию банками компаний в сфере ИТ, была названа недостаточность залогового обеспечения, что приводит к необходимости формирования повышенных резервов по кредитам из-за более высоких рисков, рассказал РБК один из участников совещания со стороны банковского сектора. Основной вопрос, по его словам, который задавали банки: «Что может являться залоговой массой при выдаче кредита компании-разработчику?» Наличие залога — это снятие рисков у банков, и государство тоже не готово выделять деньги на кредитование компаний, которые после освоения денег могут исчезнуть, сказал он.

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Сейчас 98% российских компаний-разработчиков не смогут воспользоваться субсидией, так как не получат кредит из-за отсутствия необходимой залоговой массы, сказал РБК генеральный директор компании «Новые облачные технологии» Дмитрий Комиссаров, присутствовавший на совещании. «Залога нет ни у кого, кроме самых крупных российских производителей, таких как 1С или «Лаборатория Касперского», а также холдинговых ИТ-компаний, в которых есть бизнес, связанный с материальными поставками», — сказал он.​

Со сложностями в получении кредитов сталкиваются не только разработчики, но и проекты, связанные с электроникой, сообщил еще один участник совещания, представляющий сектор микроэлектроники. Это происходит, несмотря на то что в этих проектах помимо интеллектуального труда есть и материальные разработки, но оценка их стоимости вызывает сложности у банков.

Еще одна проблема, на которую указывали банкиры, — отсутствие гарантии возврата банку со стороны государства недополученных доходов, в случае если период кредитования ИТ-компании превысит заложенный в бюджет срок, сообщили участники совещания. Период кредитования обычно превышает срок бюджетного планирования — банки выдают кредит на четыре-пять лет, а бюджет планируется на три года. В результате банкам недостает гарантий компенсации средств по льготной ставке.

Как решить проблему с залогом

Банки называли два варианта. Первый — обеспечить возможность приема в залог интеллектуальных прав (прав на ноу-хау), если речь идет о выдаче кредита непосредственно ИТ-компании, создающей какое-либо платформенное решение для своих клиентов. Второй — выдавать льготный кредит не разработчику, а его клиенту — промышленной компании, которая, в свою очередь, заплатит ИТ-производителю за разработанные для нее решения.

По мнению банков, так как они не могут выдавать значительные по размеру кредиты без залога, именно стимулирование спроса со стороны потребителей таких ИТ-услуг через предоставление им льготных кредитов по субсидированной ставке могло бы стать основным механизмом исполнения целевой задачи.

ИТ-отрасль, в свою очередь, предложила выделить три возможных механизма льготного кредитования: через кредитование контрактов на выполнение ИТ-проектов, оборотное финансирование и проектное финансирование на основании экспертизы Минкомсвязи и отбора министерством проектов для длинных денег.​