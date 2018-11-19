Жилет — лучше для протеста нет

Во Франции на дороги вышли до 300 тыс. человек

Почти 300 тыс. французов приняли участие в акциях протеста против повышения налогов на автомобильное топливо. Однако Эмманюэль Макрон, несмотря на свой низкий рейтинг, не намерен отказываться от этой идеи

Фото: Thierry Roge / Reuters

В акции приняли участие около 300 тыс. человек

В субботу во Франции прошла масштабная волна протестных акций, участники которых получили прозвище «желтые жилеты», поскольку выходили на автодороги в светоотражающих автомобильных накидках. Акции охватили всю страну — их участники действовали в Марселе, Тулузе, на парижской кольцевой дороге, в Нормандии и Бретани и других регионах, сообщила Le Figaro.

По данным МВД Франции, по состоянию на утро 17 ноября в республике проходило более 1 тыс. акций автомобилистов, в которых участвовали более 50 тыс. человек. Стратегически важные дорожные пути перекрыты не были, подчеркивал в тот день министр внутренних дел Кристоф Кастанер.

К воскресенью масштаб протеста вырос в несколько раз. «Всего в 2034 акциях приняли участие 287,7 тыс. человек. При этом пострадали 409, из них 14 находятся в тяжелом состоянии», — сообщил Кастанер итоговые данные. В ночь на 18 ноября, как уточнил министр, перекрывавшие дороги порой действовали весьма агрессивно в отношении водителей — имели место драки и ножевые ранения. В Париже, по словам Кастанера, протестующими была предпринята попытка штурма главного здания МВД. Из числа полицейских, жандармов и сотрудников пожарно-спасательной службы пострадали 28 человек, задержаны были 282 человека.

В департаменте Савойя на юго-востоке Франции в субботу один протестующий скончался. Его сбила женщина, которая везла свою дочь к доктору. Когда по окну ее автомобиля начали стучать, она запаниковала и въехала в толпу протестующих.

Почему протестуют французы

Согласно планам правительства, в следующем году налог на дизельное топливо вырастет на 6,5%, на бензин — на 2,9%. Такие действия власти предпринимают с целью борьбы с загрязнением атмосферы. «Еще в ходе президентской кампании мы говорили о намерениях прогрессивно повышать налог на бензин, а следовательно, на углероды, и таким образом будем препятствовать загрязнению окружающей среды», — объяснил позицию правительства премьер Эдуар Шарль Филипп (цитаты по Le Monde).

За последний год цены на бензин во Франции выросли на 10–15%, передает радио RFI. Наиболее популярное в стране дизельное топливо подорожало на 24%, сейчас стоимость литра часто превышает €1,6. В среднем по стране стоимость литра бензина SP-95 (примерный аналог АИ-95) и дизельного топлива составляет €1,48.

Макрон защищает решение повысить налоги. «Люди выступают против налогов на топливо, но призывают бороться с загрязнением окружающей среды из-за того, что их дети страдают от болезней», — обратил внимание президент. Он также напомнил, что цена бензина на 70% зависит от цен на нефть. ​

Протест прошел без единого координационного центра

Манифестанты не координировали свои действия через ту или иную организацию, как обычно это происходит во Франции, а общались через социальные сети. Поэтому понять, где и в каком количестве они соберутся, было сложно, утверждали в правоохранительных органах. Это обстоятельство усложняло принятие мер по контролю за ситуацией.

Как указывала газета Libération, у движения автомобилистов нет единого лидера и оно было организовано спонтанно, через социальные сети, включая Facebook. В качестве одного из главных участников движения «желтых жилетов» французские СМИ упоминают Присциллу Людоски, предпринимателя c cевера страны. Ее обращение с призывом понизить цены на топливо собрало более 750 тыс. подписей. «Государство не должно забывать, что работает на простых людей, а не на лоббистов, — сказала Людоски в интервью газете Le Parisien. — Нельзя требовать от людей, чтобы они перестали пользоваться своими машинами и на следующий день взяли кредит на покупку электромобилей, которые, кстати, тоже загрязняют окружающую среду».

Власти не позволят протестующим нарушать права других граждан и их свободу передвижения, и полиция готова предотвратить такие попытки, заверял министр Кастанер. Правительство уважает право граждан на протест, но блокировать дороги недопустимо, подтверждал премьер-министр Эдуар Филипп.

Как протесты скажутся на рейтинге президента

Введение экологического налога стоит рассматривать в контексте более масштабных преобразований Макрона, сказал РБК ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. Реформы президента затрагивают сферы социального страхования, образования, рынка труда, здравоохранения и пенсионную систему, напомнил эксперт. Кроме того, уточнил Федоров, эти изменения проводятся на фоне сокращения государственных расходов, чтобы снизить дефицит бюджета страны. «В целом такой комплекс мер привел к недовольству политикой Макрона в разных слоях населения, включая пенсионеров и госслужащих, — сказал Федоров. — Повышение налога на топливо, которое ударило по карману обычных французов, особенно в провинции, где люди чаще пользуются автомобилями, стало спусковым крючком новой волны протестов».

При этом рейтинги Макрона падают. Согласно опросу, подготовленному компанией YouGov для издания Huffington Post, положительно оценивают деятельность главы республики 21% французов. Негативное отношение к Макрону — у 61%. Это рекордно высокий показатель за полтора года его президентства, отмечается в исследовании, опубликованном 1 ноября. Согласно опросу, проведенному компанией Ifop и опубликованному 18 ноября в Journal du Dimanche, только 25% опрошенных назвали деятельность Макрона удовлетворительной. Предыдущий опрос Ifop, проведенный в октябре, показывал, что деятельность Макрона положительно оценивают 29% граждан. ​

Как пояснил сам Макрон в интервью телеканалу CNN, предлагаемые реформы могут быть непопулярными, однако являются необходимыми для Франции. «Меня избрали потому, что все мои предшественники или не смогли провести эти реформы, или даже не попытались их провести, — сказал он. — Я убежден, что в конце концов французы начнут постепенно осознавать смысл того, что мы делаем, и что это вносит позитивный вклад в развитие страны».

Макрон вложил много сил в проведение реформ, и обратить этот курс вспять уже не представляется возможным, убежден Сергей Федоров. Опасность для французского президента сегодня представляют не только уличные протесты, но и приближающиеся выборы в Европейский парламент, запланированные на май 2019 года. «Французы, вероятно, используют это голосование как возможность выразить протест действиям властей, а это ударит по планам Макрона по ускорению европейской интеграции», — пояснил Федоров. По его мнению, в результате свое представительство в Европарламенте на следующих выборах могут увеличить ультраправые партии, оппонирующие курсу французского лидера.