Взгляд с экрана в глубинку

Mediascope впервые посчитает телезрителей в селах

Mediascope до конца года впервые измерит всю телевизионную аудиторию одного из регионов, включая жителей небольших городов и сел. Исследование пройдет в Тверской области, которая первой перейдет с аналогового на цифровое вещание

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Тестовый проект в пилотном регионе

Власти и телеканалы проанализируют, как переход с аналогового на цифровой стандарт телевещания отразится на просмотре населением ТВ в пилотном регионе — Тверской области. Такие данные предоставит исследовательская компания Mediascope, имеющая статус уполномоченного Роскомнадзором измерителя телевизионной аудитории. О специальном проекте Mediascope в Тверской области РБК рассказали федеральный чиновник и представители двух телевизионных холдингов.

До сих пор все телеизмерения в России ограничивались городами с населением более 100 тыс. человек. Это обусловлено тем, что рекламодатели считают коммерчески привлекательной только телевизионную аудиторию, проживающую в крупных городах. Но в 2019 году в стране начнется поэтапное отключение аналогового телевещания, на смену которому приходит «цифра».

Тверская область стала пилотным регионом: вещание в «цифре» 20 обязательных общедоступных каналов началось 9 ноября, аналоговый сигнал планируют отключить 3 декабря. Один из собеседников РБК говорит, что на примере Тверской области «власти хотят посмотреть, как население перенастроит свои телевизоры на «цифру», чтобы в феврале продолжить отключение «аналога» в других регионах».

Директор по телевизионным исследованиям Mediascope Ксения Ачкасова подтвердила РБК, что компания выбрала Тверскую область для тестирования своих измерений во всех населенных пунктах. Таким образом, впервые уже в этом декабре будут измерены телевизионные предпочтения жителей небольших городов и сел. О том, что Mediascope собирается расширить географию измерений, компания объявляла еще весной.

Что даст переход на «цифру»

В результате перехода с «аналога» на более современную «цифру» все население страны получит возможность смотреть в хорошем качестве 20 телеканалов. Они образуют два так называемых цифровых мультиплекса (пакет каналов, вещающих на одной частоте).

В первый мультиплекс входят «Первый канал», «Россия 1», «Россия К», «Россия 24», НТВ, «Пятый канал», «Матч ТВ», «Карусель», «ТВ Центр» и Общественное российское телевидение. Распространение в «цифре» этим каналам оплачивает государство.

Во второй, коммерческий, мультиплекс входят СТС, «Домашний», ТНТ, ТВ-3, «Пятница», РЕН ТВ, «Муз-ТВ», «Звезда», «Мир» и «Спас». Каждый из этих вещателей должен в 2019 году заплатить за цифровой сигнал, по данным Минкомсвязи, около 1,3 млрд руб.

Ранее, как напомнил в четверг, 15 ноября, на заседании правительства премьер Дмитрий Медведев, жители отдельных регионов могли принимать в «аналоге» всего три-четыре канала.

Видео: РБК

Как может измениться аудитория каналов

Измерения Mediascope должны, в частности, показать, что происходит с телесмотрением в новом стандарте. «Переход на цифровое ТВ для нас, больших вещателей, — это вызов. Вызов с необходимостью удержать аудиторию в тот момент, когда в домохозяйстве появится больше каналов, вещающих в хорошем качестве», — заявлял во вторник, 13 ноября, на Национальном рекламном форуме заместитель гендиректора ВГТРК Александр Нечаев. По его словам, если телеканалы «более или менее» представляют себе, как все устроено в больших городах, то по поводу малых городов с населением до 50 тыс. человек у вещателей «мало информации».

Представители каналов первого и второго мультиплексов не ответили на запрос РБК о том, как может измениться их аудитория, когда ее начнут мерить за пределами крупных городов.

В населенных пунктах с населением меньше 100 тыс. человек основной зритель — это женщины старше 60 лет, которые традиционно больше смотрят «Первый канал» и «Россию 1», напоминает директор Института современных медиа Кирилл Танаев. Поэтому, по его мнению, именно эти вещатели при переходе к «цифре» выиграют по охвату аудитории. Шансы увеличить свою аудиторию по этой же причине есть у РЕН ТВ и «Пятого канала», добавляет эксперт.

Но монетизировать возросшую аудиторию вещатели не смогут. Из-за того, что до сих пор измерения были ограничены только крупными городами, рекламодатели покупают контакты только с этой аудиторией. Зрителей во всех остальных населенных пунктах они получают бонусом.

Как измеряют телеаудиторию

В городах с населением от 100 тыс. человек Mediascope изучает телесмотрение при помощи специальных приборов — пиплметров. Для этого в крупных городах исследователь выбрал 5,4 тыс. домохозяйств (в целом это 13,5 тыс. человек), где при помощи приборов фиксируется, когда, какой канал и сколько времени смотрел каждый член семьи. Полученные данные отражают телевизионные предпочтения всех жителей крупных городов старше четырех лет.

Сколько респондентов будет отобрано для расширенных измерений в Тверской области, Ксения Ачкасова не уточнила. Собеседник РБК в одном из телевизионных холдингов полагает, что для достоверных, соответствующих международным стандартам данных Mediascope необходимо отобрать в Тверской области минимум 300 домохозяйств в 50 разных населенных пунктах (в том числе в селах).

Исследовательский проект в Тверской области будет профинансирован самой компанией, следует из ответа пресс-службы Mediascope. В 2017 году выручка по РСБУ АО «Медиаскоп», головной компании измерителя, составила, по информации СПАРК, почти 2 млрд руб., прибыль от основной деятельности — 227 млн руб.