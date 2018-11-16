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Газета
Следствие дошло до экономического развития
Газета № 201 (2925) (1611) Политика, 15 ноя, 16:51
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Следствие дошло до экономического развития
Какие перестановки в руководстве Крыма повлечет за собой коррупционный скандал
Министр экономического развития Крыма Наталья Чабан вскоре покинет свой пост. Источники РБК связывают ее отставку с претензиями правоохранительных органов к вице-премьеру республики Виталию Нахлупину
Наталья Чабан (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

​Новая отставка

Министр экономического развития Крыма Наталья Чабан в ближайшее время уйдет в отставку, рассказал РБК источник в республиканском министерстве; эту информацию подтвердил собеседник, близкий к региональным властям.

«Она на больничном, — уточнил собеседник РБК в ведомстве. — Когда выйдет — сразу: вопрос уже решенный». Второй собеседник РБК подтвердил решение об отставке Чабан, назвав ее «человеком [Виталия] Нахлупина» — обвиняемого в коррупции заместителя председателя Совета министров республики.

Однако первый заместитель Чабан Андрей Кулик позже заявил РБК, что «она не связана с бизнес-интересами Нахлупина, в отставку не собирается и никаких заявлений не писала». «Все претензии, которые есть к арестованному вице-премьеру, касаются строительного комплекса и строительства дорог и никакого отношения к министерству экономического развития не имеют», — утверждает он.

Зампред и его команда

Виталий Нахлупин был задержан 17 октября в Москве. Власти республики тогда связали его задержание с обвинением в получении взятки (ст. 290 УК РФ). Источник РБК, близкий к правительству Крыма, объяснил задержание Нахлупина его причастностью к махинациям с дорожными тендерами и попыткой перехватить контроль над подрядчиками трассы «Таврида». 18 октября Басманный суд столицы арестовал Нахлупина до 16 декабря по делу о «систематических взятках».

Вместе с ним были арестованы бывшие первый зампредседателя комитета конкурентной политики Крыма Ярослав Сливка и замминистра транспорта региона Валентин Дукорский. Их подозревают в получении взятки в размере 5 млн руб.

В пресс-службе минэкономразвития Крыма отказались от комментариев. РБК запросил комментарий главы Крыма Сергея Аксенова у его пресс-секретаря Екатерины Полончук.

«Кадры — слабая черта»

​Наталье Чабан 43 года, она родилась в Кишиневе и окончила Кишиневский финансово-экономический техникум, а затем — молдавскую Академию экономических наук. С 1998 по 2000 год руководила группой прогнозирования валютного курса в департаменте внешних связей и валютных операций Национального банка Молдавии, затем занялась частным бизнесом. В 2010 году стала экспертом комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии. Заместителем министра экономического развития Крыма Чабан была назначена в июне 2016 года, зимой 2017 года заняла пост министра. Она стала пятым министром экономического развития в правительстве Сергея Аксенова. Ее предшественник, Андрей Мельников, покинул свой пост «по семейным обстоятельствам», проработав на нем меньше года. Источник РБК, близкий к региональным властям, рассказал о его конфликте с Нахлупиным.

Чабан действительно относится к команде Нахлупина, многие члены которой сейчас находятся под ударом, подтвердил РБК политконсультант Дмитрий Фетисов. «В целом кадровая политика является слабой чертой Аксенова, — отметил он. — Это проявляется не только в кадровой чехарде с министрами крымского правительства, но и в ротации глав муниципалитетов».

По мнению Фетисова, зачастую в Крыму новые фигуры оказываются не сильнее их предшественников. «Примечательно, что сам Аксенов неоднократно заявлял, что одной из основных целей его работы является построение эффективной системы управления в регионе, но на практике такую систему ему не удается выстроить», — уверен эксперт.

Полуостров невезения

В конце июня к 11 с половиной годам тюрьмы за взятку был приговорен бывший вице-премьер Крыма Олег Казурин, до Нахлупина он курировал ФЦП Крыма в правительстве республики. Он был признан виновным в получении 27 млн руб., за которые обещал выбрать определенную фирму единственным поставщиком для строительства жилплощади в Крыму. Казурин был уволен из правительства республики в декабре 2016 года. Сергей Аксенов объяснил это решение тем, что Казурин систематически не выполнял поручения и государственные задачи «с точки зрения сроков и качества».

В конце мая 2018 года в Крыму задержали близкого к Аксенову бывшего главу администрации Ялты Андрея Ростенко. Ему вменяли незаконное отчуждение земельного участка у санатория МВД. Аксенов, в свою очередь, обвинил сотрудников Следственного комитета в непрофессионализме, а уголовное дело назвал заказом против региональных органов власти. Позже чиновника выпустили из СИЗО, а вице-премьер Нахлупин выложил фото, на котором экс-мэр Ялты заседает в координационном региональном штабе по реализации крымской ФЦП.​

Авторы: Валерий Романов, Евгения Кузнецова.
Теги: Крым , Министерство экономического развития , отставка
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