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Газета
Запущенная сделка
Газета № 201 (2925) (1611) 15 ноя, 13:11
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Запущенная сделка
Пять вопросов о договоренностях Великобритании и ЕС
Великобритания согласовала план выхода из Евросоюза, в котором гарантируются права британцев и жителей ЕС. Его основные положения, перспективы, а также реакция британских и европейских политиков — в материале РБК
Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Что случилось?

  • Во вторник, 13 ноября, пресс-служба премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявила, что Лондону и Брюсселю удалось достичь соглашения о «разводе», который состоится 29 марта 2019 года. В среду, 14 ноября, черновик этого соглашения был одобрен кабинетом министров по итогам пятичасового заседания.
  • Черновик сделки Брюсселя и Лондона содержит 585 страниц и опубликован на сайтах Еврокомиссии и британского правительства.
  • В четверг, 15 ноября, премьер-министр защищала соглашение в парламенте, однако большинство депутатов его критиковали.

Что включает в себя сделка Британии и ЕС?

1. Юридическая сила соглашения

  • Положения соглашения будут действительны как в Британии, так и в Евросоюзе.
  • Решения об изменении параметров соглашения будут приниматься специальной совместной комиссией (Joint Committee). В нее войдут эксперты из Великобритании и ЕС.
  • До конца переходного периода, который оканчивается 31 декабря 2020 года, британскому правосудию придется считаться с решениями Европейского суда в Люксембурге (суд ЕС).
  • Британские суды должны будут отменять или игнорировать национальные законы, если те противоречат требованиям, соблюдать которые Лондон обязался в соглашении.

2. Права граждан

  • Соглашение обещает защитить права как около 3 млн европейцев, проживающих в Британии, так и более 1 млн британцев в ЕС.
  • Граждане стран ЕС и Британии смогут пользоваться всеми правами на беспрепятственное перемещение и трудоустройство, которые дает им нынешнее законодательство в ЕС, вплоть до конца переходного периода. Те, кто приехал из Британии в ЕС или из ЕС в Британию для устройства на работу или с целью получения образования до конца переходного периода, сохранят свои права и после Brexit.

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Политика

  • Brexit не повлияет на статус ни европейцев, получивших или пытающихся получить разрешение на постоянное место жительства (ПМЖ) в Британии, ни британцев, желающих получить право на ПМЖ в ЕС.
  • Режим свободы перемещения в ЕС будет распространяться на граждан Британии и Евросоюза вплоть до конца переходного периода.
  • Британские и европейские граждане могут отстаивать свои права в судах Великобритании и европейских стран, если им было отказано в упомянутых в соглашении привилегиях. Текст соглашения в этом случае имеет приоритет над национальными законами стран.
  • Со стороны ЕС следить за соблюдением прав европейцев в Британии будет Еврокомиссия. Для мониторинга соблюдения прав британцев в ЕС в Британии будет создана специальная служба.

3. Экономика

  • На время переходного периода Великобритания останется частью единой таможенной зоны ЕС. Ей также придется следовать правилам европейского единого рынка, чтобы сохранять «единые правила игры» с европейскими рынками и избежать экономических трудностей, связанных с процессом «развода» Лондона и Брюсселя.
  • Таким образом, Лондон не сможет заключать торговые сделки с третьими странами. Британии также придется следовать принятым в ЕС законам и мерам регулирования в сфере экономики.
  • При этом уже с момента выхода из ЕС в марте 2019 года Великобритания не сможет участвовать в разработке общеевропейских законов. Британцы не будут иметь представительства в структурах ЕС.
  • Товарообмен между Британией и ЕС до истечения переходного периода не будет ограничен. Сделки на поставки товаров, заключенные до конца переходного периода, имеют право быть реализованными беспрепятственно даже после истечения этого периода. Исключение составляет перевозка скота и продукции животного происхождения.
  • Соглашение обязует Британию соблюдать финансовые обязательства в рамках стартовавших под эгидой ЕС проектов, а также в рамках шестилетнего бюджета (2014–2020). При этом стороны выработали методологию расчета «отступных» Британии за Brexit, точная сумма в документах не указана.

4. Ирландская граница

  • В тексте соглашения указывается, что Северная Ирландия будет вынуждена соблюдать дополнительные требования ЕС, чтобы сохранить прозрачной границу с Ирландской Республикой — членом Евросоюза. Такие условия могут быть временными и останутся в силе до тех пор, пока Лондон и Брюссель не найдут более приемлемые варианты решения проблем.

5. Переходный период

  • Соглашение предусматривает продление переходного периода после декабря 2020 года. Однако продление дедлайна может быть осуществлено единожды и только с согласия совместного комитета. Срок, на который может быть продлен переходный период, в документе не указан.

Видео: РБК

Реакция на сделку

В Великобритании

  • По словам Терезы Мэй, заключенная правительством сделка вернет стране контроль над собственными законами и экономической политикой, защитит рабочие места и целостность Соединенного Королевства.
  • По данным The Times, недовольство по поводу сделки в частном порядке выразили девять из 25 членов кабинета министров. В числе недовольных черновиком соглашения — лидер палаты общин Андреа Ледсом, министр труда и пенсий Эстер Маквей и министр иностранных дел Джереми Хант.
  • Британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб утром 15 ноября подал в отставку из-за несогласия с условиями соглашения. «Я не могу с чистой совестью поддержать условия, предложенные для нашего соглашения с ЕС», — написал он в Twitter. Позднее в отставку подала и Маквей.
  • Против соглашения выступили евроскептики из правящей Консервативной партии. Депутат Джейкоб Рис-Могг инициировал внутрипартийную процедуру по смещению Мэй с поста премьера. Чтобы этот вопрос начал обсуждаться, письма в поддержку ее отставки должны подписать 48 депутатов-тори, а чтобы отставка состоялась, 158 депутатов партии должны проголосовать «за».
  • Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин сказал, что сделка Мэй с ЕС «не соответствует национальным интересам страны».
  • Правительство Шотландии заявило, что сделка «мертва».

В Евросоюзе

  • Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер написал в Twitter, что направил главе Европейского совета Дональду Туску сообщение о том, что в процессе Brexit был достигнут «существенный прогресс», который позволяет завершить переговоры по условиям выхода из состава объединения.
  • Главный переговорщик по Brexit от Еврокомиссии Мишель Барнье назвал черновик соглашения «решительным и крайне важным шагом для завершения переговоров» по выходу Великобритании. Он также счел текст документа «справедливым и сбалансированным».
  • Главный переговорщик по Brexit от Европарламента Ги Верхофстадт​ отметил, что черновик соглашения содержит наиболее приемлемые условия выхода Британии из ЕС. Соглашение делает Brexit реалистичным сценарием, но при этом позволяет сохранить тесные связи Британии и ЕС, подчеркнул он.

Что дальше?

  • После того как сделка будет официально утверждена на уровне британского кабинета министров, она должна быть одобрена всеми странами ЕС на специальном саммите. Встреча глав государств и правительств 28 стран ЕС намечена на 25 ноября.
  • После этого сделку Лондона и Брюсселя должны одобрить британский и европейский парламенты.
  • Главное препятствие на пути утверждения сделки — ее принятие британским парламентом, где у Мэй нет солидного большинства, утверждает доцент кафедры политических наук в Университете Суррея Cаймон Ашервуд. Если сделка будет одобрена британским парламентом, то с ратификацией соглашения со стороны ЕС вряд ли возникнут проблемы, сказал он РБК.
  • Если Мэй лишится поста премьер-министра, ее преемник может потребовать от ЕС начать новые переговоры по соглашению. 

Что произойдет в случае провала соглашения?

  • Если большинство депутатов проголосуют против, то сделка Мэй станет недействительной. В таком случае Великобритания ​может или покинуть ЕС без предварительных договоренностей (так называемый Brexit без сделки), или продлить дедлайн переговоров с Брюсселем.
  • Для продления дедлайна требуется согласие не только британского правительства, но и 27 стран ЕС.
  • Евросоюз вряд ли даст нынешнему британскому правительству вторую попытку договориться о сделке, так как не намерен смягчать позицию, полагает Ашервуд. Поэтому, чтобы Брюссель мог согласиться на новые переговоры, в Британии должны произойти масштабные изменения: это или смена правительства, или проведение второго референдума о Brexit, уточнил эксперт.
Автор: Евгений Пудовкин.
Теги: Brexit , Великобритания , Тереза Мэй , Жан-Клод Юнкер , Евросоюз
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