Ротенберг выходит на сцену

«Стройгазмонтаж» займется возведением культурных объектов

«Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, строящий Крымский мост, получил новые крупные подряды — на строительство культурных комплексов в Севастополе, Калининграде и Владивостоке. Сумма контрактов превысит 80 млрд руб.

Аркадий Ротенберг (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Новый проект Ротенберга

Фонд «Национальное культурное наследие», созданный в июне 2018 года Мариинским театром, Эрмитажем, Третьяковской галереей и Большим театром, заключил контракт на строительство музейного и театрально-образовательного комплекса в Севастополе со «Стройгазмонтажем» Аркадия Ротенберга. Об этом сообщило местное издание ForPost, информацию ​подтвердил РБК представитель «Стройгазмонтажа».

По данным ForPost, контракт заключен на пять лет — до второго квартала 2023 года, а его сумма составила 25 млрд руб. Это подтвердил РБК источник в правительстве.

Как стало известно РБК, комплекс в Севастополе — не единственный контракт, который получил «Стройгазмонтаж», заканчивающий строительство Крымского моста стоимостью 228,3 млрд руб​. Компания будет строить аналогичные культурные комплексы в Калининграде и Владивостоке. Об этом рассказали собеседник РБК в правительстве и представитель «Стройгазмонтажа», не уточнив детали.

Строительство театрально-образовательного и музейного комплекса во Владивостоке (инвестором проекта также выступает фонд «Национальное культурное наследие»), которое, как и в Севастополе, должно завершиться к середине 2023 года, потребует около 30 млрд руб. инвестиций, сообщала в середине октября пресс-служба администрации Приморья. По словам источника РБК в правительстве, каждый из трех комплексов обойдется в 25–30 млрд руб., то есть за выполнение трех проектов «Стройгазмонтаж» получит минимум 80 млрд руб. (30 млрд руб. за Владивосток и по 25 млрд руб. за Севастополь и Калининград).

Но речь идет о внебюджетных средствах, отметил собеседник РБК. Откуда фонд «Национальное культурное наследие» возьмет деньги на эти проекты, он не сообщил. Представитель фонда пока не ответил на запрос РБК.​

Программа культурного строительства​

Президент Владимир Путин в ходе ежегодного Послания Федеральному собранию в марте 2018 года предложил запустить программу создания в регионах культурно-образовательных комплексов, которые должны появиться в каждом субъекте Федерации. Помимо Калининграда, Севастополя и Владивостока они должны быть построены в Кемерово и, предположительно, в Ярославле, другие города пока не определены, рассказал собеседник РБК. Будет ли «Стройгазмонтаж» участвовать в строительстве комплексов в других регионах, его представитель не уточнил.

Созданный для строительства таких комплексов фонд «Национальное культурное наследие» возглавил бывший замминистра строительства и ЖКХ Хамит Мавлияров, который в 2012–2015 годах занимал пост первого вице-президента госкорпорации «Олимпстрой».

В конце сентября инвестиционный совет при правительстве Севастополя выделил этому фонду без конкурса три земельных участка на мысе Хрустальный общей площадью 18,3 га для строительства культурно-образовательного комплекса. Он будет включать театр оперы и балета, большой музейный комплекс, который станет филиалом крупнейших музеев России, прежде всего Третьяковки, говорил вице-губернатор Севастополя Юрий Кривов. По его словам, там также будет построен музей обороны Севастополя 1941–1945 годов, хореографическое училище, высшая школа музыкально-театрального искусства с кампусом и общежитием и киноконцертный зал. «Территория Крыма и Севастополя — совершенно особая для российской земли и для российской культуры. Мы понимаем, что сегодня наше культурное пространство должно сделать новый качественный скачок, новое качественное изменение. Доминантой нового культурного прорыва будет театр оперы и балета, потому что любая столица начинается с театра оперы и балета», — отмечала вице-премьер Ольга Голодец.

Мемориал Победы на мысе Хрустальный в Севастопольской бухте (Фото: Елена Пальм / Интерпресс / ТАСС)

Строительство аналогичного культурного комплекса во Владивостоке должно закрепить за этим городом статус туристического и культурного центра региона, говорится на сайте «Национального культурного наследия». «В городе появится не имеющий аналогов культурный кластер, который объединит представительства ведущих музеев и театров России, в том числе Государственной Третьяковской галереи, Государственного Эрмитажа, Государственного академического Мариинского театра, Русского музея и Музея Востока», — сказано в сообщении. Этот проект состоит из двух частей: первая, площадью 3,5 га, предполагает размещение во Владивостоке концертного зала, музея и здания высшей школы музыкального и театрального искусства; на второй (14 га), на острове Русский, планируется построить жилье для сотрудников и специалистов театрально-образовательного и музейного комплекса, а также хореографическую, музыкальную и среднюю общеобразовательную школы и интернаты для обучения детей музыке и балету.

По примеру Владивостока губернатор Калининградской области Антон Алиханов разработал совместно с Голодец концепцию комплекса, который будет включать филиал Большого театра, хореографическое училище и специальный интернат для его учеников, консерваторию, а также большой музейный комплекс — в нем будут участвовать Третьяковская галерея, Эрмитаж и Русский музей. Об этом Алиханов рассказывал на встрече с Путиным в июле. Новый комплекс планируется построить рядом со стадионом, возведенным к чемпионату мира по футболу. «Поскольку это действительно наследие чемпионата мира по футболу, все участки оборудованы инфраструктурой. Это позволяет нам очень быстро развернуть те задачи, о которых вы говорили», — добавила Голодец.