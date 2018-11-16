Ротенберг выходит на сцену

Новый проект Ротенберга
Фонд «Национальное культурное наследие», созданный в июне 2018 года Мариинским театром, Эрмитажем, Третьяковской галереей и Большим театром, заключил контракт на строительство музейного и театрально-образовательного комплекса в Севастополе со «Стройгазмонтажем» Аркадия Ротенберга. Об этом сообщило местное издание ForPost, информацию подтвердил РБК представитель «Стройгазмонтажа».
По данным ForPost, контракт заключен на пять лет — до второго квартала 2023 года, а его сумма составила 25 млрд руб. Это подтвердил РБК источник в правительстве.
Как стало известно РБК, комплекс в Севастополе — не единственный контракт, который получил «Стройгазмонтаж», заканчивающий строительство Крымского моста стоимостью 228,3 млрд руб. Компания будет строить аналогичные культурные комплексы в Калининграде и Владивостоке. Об этом рассказали собеседник РБК в правительстве и представитель «Стройгазмонтажа», не уточнив детали.
Строительство театрально-образовательного и музейного комплекса во Владивостоке (инвестором проекта также выступает фонд «Национальное культурное наследие»), которое, как и в Севастополе, должно завершиться к середине 2023 года, потребует около 30 млрд руб. инвестиций, сообщала в середине октября пресс-служба администрации Приморья. По словам источника РБК в правительстве, каждый из трех комплексов обойдется в 25–30 млрд руб., то есть за выполнение трех проектов «Стройгазмонтаж» получит минимум 80 млрд руб. (30 млрд руб. за Владивосток и по 25 млрд руб. за Севастополь и Калининград).
Но речь идет о внебюджетных средствах, отметил собеседник РБК. Откуда фонд «Национальное культурное наследие» возьмет деньги на эти проекты, он не сообщил. Представитель фонда пока не ответил на запрос РБК.
Программа культурного строительства
Президент Владимир Путин в ходе ежегодного Послания Федеральному собранию в марте 2018 года предложил запустить программу создания в регионах культурно-образовательных комплексов, которые должны появиться в каждом субъекте Федерации. Помимо Калининграда, Севастополя и Владивостока они должны быть построены в Кемерово и, предположительно, в Ярославле, другие города пока не определены, рассказал собеседник РБК. Будет ли «Стройгазмонтаж» участвовать в строительстве комплексов в других регионах, его представитель не уточнил.
Созданный для строительства таких комплексов фонд «Национальное культурное наследие» возглавил бывший замминистра строительства и ЖКХ Хамит Мавлияров, который в 2012–2015 годах занимал пост первого вице-президента госкорпорации «Олимпстрой».
В конце сентября инвестиционный совет при правительстве Севастополя выделил этому фонду без конкурса три земельных участка на мысе Хрустальный общей площадью 18,3 га для строительства культурно-образовательного комплекса. Он будет включать театр оперы и балета, большой музейный комплекс, который станет филиалом крупнейших музеев России, прежде всего Третьяковки, говорил вице-губернатор Севастополя Юрий Кривов. По его словам, там также будет построен музей обороны Севастополя 1941–1945 годов, хореографическое училище, высшая школа музыкально-театрального искусства с кампусом и общежитием и киноконцертный зал. «Территория Крыма и Севастополя — совершенно особая для российской земли и для российской культуры. Мы понимаем, что сегодня наше культурное пространство должно сделать новый качественный скачок, новое качественное изменение. Доминантой нового культурного прорыва будет театр оперы и балета, потому что любая столица начинается с театра оперы и балета», — отмечала вице-премьер Ольга Голодец.
Строительство аналогичного культурного комплекса во Владивостоке должно закрепить за этим городом статус туристического и культурного центра региона, говорится на сайте «Национального культурного наследия». «В городе появится не имеющий аналогов культурный кластер, который объединит представительства ведущих музеев и театров России, в том числе Государственной Третьяковской галереи, Государственного Эрмитажа, Государственного академического Мариинского театра, Русского музея и Музея Востока», — сказано в сообщении. Этот проект состоит из двух частей: первая, площадью 3,5 га, предполагает размещение во Владивостоке концертного зала, музея и здания высшей школы музыкального и театрального искусства; на второй (14 га), на острове Русский, планируется построить жилье для сотрудников и специалистов театрально-образовательного и музейного комплекса, а также хореографическую, музыкальную и среднюю общеобразовательную школы и интернаты для обучения детей музыке и балету.
По примеру Владивостока губернатор Калининградской области Антон Алиханов разработал совместно с Голодец концепцию комплекса, который будет включать филиал Большого театра, хореографическое училище и специальный интернат для его учеников, консерваторию, а также большой музейный комплекс — в нем будут участвовать Третьяковская галерея, Эрмитаж и Русский музей. Об этом Алиханов рассказывал на встрече с Путиным в июле. Новый комплекс планируется построить рядом со стадионом, возведенным к чемпионату мира по футболу. «Поскольку это действительно наследие чемпионата мира по футболу, все участки оборудованы инфраструктурой. Это позволяет нам очень быстро развернуть те задачи, о которых вы говорили», — добавила Голодец.