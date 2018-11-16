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Газета № 201 (2925) (1611) Политика, 15 ноя, 10:00
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Оптимизм от первого лица
О чем будет говорить Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции
Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина может состояться 20 декабря. На сегодняшний день эта дата в Кремле считается основной, рассказали источники РБК
Владимир Путин (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

14-я встреча​

Большая пресс-конференция Владимира Путина для российских и иностранных журналистов может состояться 20 декабря, рассказали РБК два источника, близких к администрации президента, и подтвердил собеседник на телевизионном рынке. На сегодняшний день в Кремле ориентируются именно на эту дату, она является основной, сказали близкие к администрации президента источники РБК.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу РБК прокомментировать информацию сказал: о дате пресс-конференции «сообщим своевременно».

Видео: Россия 24

В этом году пройдет 14-я по счету большая пресс-конференция главы государства. Ответы на вопросы российских и иностранных журналистов — традиционный формат, который Путин использует с 2001 года. В бытность премьер-министром таких пресс-конференций он не проводил.​

Главное из ответов Владимира Путина на большой пресс-конференции
Общество

Первая пресс-конференция президента была и самой короткой — 1 час 35 минут. Рекордным по времени стало общение с журналистами по окончании его второго срока — 4 часа 40 минут. Путин ответил на 106 вопросов.

Прошлогодняя пресс-конференция главы государства длилась почти 3 часа 50 минут.

Во время своего первого и второго президентского сроков Путин отвечал на вопросы журналистов в Кремле.

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Политика

Начиная с 2012 года, после избрания Путина на третий срок, его пресс-конференции проходили в Центре международной торговли.

Среди наиболее ярких моментов предыдущих пресс-конференций — заявление о помиловании Михаила Ходорковского. ​В 2008 году, незадолго до того как стать премьер-министром, глава государства оценил свою работу во время первых двух сроков — «все эти восемь лет пахал как раб на галерах, с утра до ночи».

Как журналисты пытались привлечь внимание Путина на пресс-конференции Еще 8 фото
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Темы для вопросов

Политолог Константин Калачев назвал грядущую пресс-конференцию Путина «экспансией социального оптимизма». «На ней будут присутствовать рассказ о будущих успехах и демонстрация того, что нынешние народные проблемы президенту известны, что он живет в народной повестке, но он же ее и формирует, — отметил эксперт. — Потому без внешней политики и Украины не обойдется». Помимо этого от мероприятия следует ждать «поддержания социального самочувствия, отработку актуальных тем». «Общий посыл — все под контролем, все будет хорошо», — заключил Калачев.

По словам политолога, Путин, вероятно, повторит многое из ранее сказанного. «Что основные трудности позади, что впереди непростое, но вполне оптимистичное будущее, — уточнил он. — Мы боремся за мир. Экономика вышла на устойчивое развитие. Рубль устойчив, инфляция низкая, больше свобод для самореализации, внимание к новым технологиям, пенсионная реформа нужна, чтобы пенсии росли».

Политолог и бывший сотрудник администрации президента Андрей Колядин также уверен, что тема последствий пенсионной реформы будет поднята во время пресс-конференции, но он не ждет от мероприятия ярких заявлений. «Никаких особых новостей ждать не стоит, потому что сейчас — из-за принятия сложного решения о пенсионной реформе — президент должен быть особенно эмпатичным, а любые потрясающие людей новости — раздражитель, который сейчас не нужен, — сказал политолог. — Напротив, от президента нужны сопереживание и понимание».

Авторы: Наталья Галимова, Мария Истомина.
При участии: Евгения Кузнецова.
Теги: Владимир Путин , Дмитрий Песков , Михаил Ходорковский
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