Глава военного ведомства не выдержал перемирия

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман объявил об отставке

Глава израильского военного ведомства Авигдор Либерман, выступивший против прекращения боевых действий в Газе, ушел в отставку. Свое решение он объяснил протестом против перемирия и потребовал досрочных выборов в кнессет

Авигдор Либерман (Фото: Ahikam Seri / Bloomberg )

Чем вызван уход министра

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман уходит из консервативного коалиционного правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Свою отставку он объяснил «протестом против перемирия в Газе», передает Reuters.​ На специальной пресс-конференции Либерман объявил: «Я здесь, чтобы объявить о своей отставке в качестве министра обороны Израиля».

Накануне Либерман выступил против соглашения между правительством Израиля и палестинским исламистским движением ХАМАС о прекращении боевых действий в секторе Газа, назвав его «капитуляцией перед террором». «Других слов для этого нет. Мы покупаем краткосрочное спокойствие, нанося вред безопасности в долгосрочной перспективе», — подчеркнул министр. «Наш ответ был слабым и недостаточным, если не сказать больше», — сказал он, напомнив об обстреле израильской территории ракетами из сектора Газа.

С воскресенья по вторник палестинские боевики усиленно обстреливали израильские территории, ВВС Израиля наносили ответные удары. Поводом для эскалации стал рейд израильских спецназовцев в город Хан-Юнис в секторе Газа 11 ноября, в ходе которого были убиты семь палестинцев, в том числе Нурэддин Салям Барак, один из командиров военного крыла организации — бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам»; при этом погиб полковник израильской армии. За три дня стороны обменялись сотнями ракетных ударов. Во вторник было согласовано перемирие. Вопрос о нем решался на заседании израильского кабинета, длившегося семь часов, сообщила газета Times of Israel. Против перемирия помимо Либермана выступили еще три министра, однако итоговое решение принималось не голосованием.

ХАМАС назвало отставку Либермана признанием «поражения» Израиля и «победой для Газы».

Руководитель с большим опытом Авигдор Либерман родился в 1958 году в Кишиневе. В Израиль репатриировался в 1978 году, где окончил факультет международных отношений Еврейского университета в Иерусалиме, согласно биографической справке «РИА Новости». Работал грузчиком в аэропорту имени Бен Гуриона, служил в артиллерии в Армии обороны Израиля. Политическую деятельность начал в партии «Ликуд», в 1993 году стал генеральным директором партии. В 1999 году создал партию «Наш дом Израиль», в том же году избрался от нее в парламент. В 2001 году был назначен на пост министра национальной инфраструктуры. С 2003 по 2004 год занимал посты вице-премьера и министра транспорта. Потом был министром стратегического планирования и вице-премьером. В 2009–2012 и 2013–2015 годах занимал посты вице-премьера и министра иностранных дел. В мае 2016 года после присоединения его партии к правящей коалиции стал министром обороны Израиля.

Насколько вероятны досрочные выборы

После объявления об уходе Либерман, как передает Times of Israel, призвал к роспуску правительства и проведению в стране новых выборов. Бывший министр обороны также объявил, что его партия «Наш дом Израиль», которая контролирует пять мест в кнессете (парламенте) из 120, выходит из правящей коалиции. С уходом партии Либермана коалиция, костяк которой составляют 30 депутатов от партии «Ликуд» Биньямина Нетаньяху, будет иметь минимальное большинство в 61 место.

Отставка Либермана — трюк для сохранения электората; в последние два года его линия не отличалась радикально от линии премьера, он не призывал к уничтожению ХАМАС или проведению полномасштабной операции, напомнила в разговоре с РБК депутат израильского парламента от оппозиционного левоцентристского блока «Сионистский лагерь» Ксения Светлова. По ее словам, сохраняется возможность, что премьер возьмет на себя исполнение обязанностей министра обороны, а выборы объявит в удобное для себя время. Такое совмещение постов не будет для него чем-то новым: с 2015 года Нетаньяху помимо поста премьера также занимает пост министра иностранных дел.

Правая национально-религиозная партия «Еврейский дом» может предложить на пост министра обороны своего лидера — Нафтали Беннета, у которого также было особое мнение по перемирию, пишет Times of Israel. В «Ликуд» такое развитие событий считают «нереалистичным», заявил ее представитель Цахи Ханегби. Источник газеты в «Ликуд» добавил, что не видит необходимости в досрочных выборах, а обязанности министра обороны пока что может исполнять сам Нетаньяху.

Парламентские выборы в Израиле в любом случае должны пройти не позднее ноября 2019 года, поэтому переносить их на более ранний срок, например на март, премьер может посчитать ненужным, говорит Светлова.

Сам Нетаньяху еще до Либермана говорил о необходимости провести досрочные выборы, поэтому исключать их нельзя, полагает старший научный сотрудник отдела Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Татьяна Носенко. Спровоцировать их может не только непростая ситуация, связанная с уходом министра обороны, но и продолжающиеся расследования в отношении премьера по обвинениям в коррупции и превышении полномочий, объясняет она.

​Новые выборы могут подтвердить кредит доверия со стороны избирателей, поскольку рейтинг Нетаньяху очень высок, указывает Носенко. Досрочные выборы не окажут влияние на действия правоохранительных органов и судебной системы, однако премьер продвигает законопроект о невозможности обвинения главы правительства во время нахождения его на посту.

На выборах «Ликуд» может увеличить свое представительство и получить 36 мест, показал сентябрьский опрос общественного мнения, проведенный Keshet TV. Нетаньяху поставил цель получить 40 мест. Он остается самым популярным политиком в стране, указывает Носенко. Вскоре он сравняется по длительности пребывания на посту премьера с первым главой правительства страны — Бен Гурионом. Нетаньяху успешно устранил соперников внутри партии, а среди населения закрепил имидж Мистера Безопасность, способного эффективно противостоять террористам, объясняет его популярность Носенко.