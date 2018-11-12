«Газпром» дивидендами красен

Какие компании были щедрее всего к акционерам в 2017 году

РБК изучил отчетность почти 2,4 млн российских компаний и составил рейтинг ведущих плательщиков дивидендов за прошлый год. Его возглавила крупнейшая корпорация страны — «Газпром». В топ-20 вошли также «Роснефть» и пять ее «дочек»

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Российские компании, отчетность которых есть у Росстата, в 2017 году суммарно выплатили своим акционерам более 5,3 трлн руб. — это на 7% больше, чем в 2016 году.

Самые значительные дивиденды за прошлый год заплатил «Газпром» — почти 187 млрд руб. Для сравнения, в 2016 году они составили 183,3 млрд руб., а лидером по этому показателю стала холдинговая компания «Металлоинвест», входящая в USM Алишера Усманова, которая заплатила почти 220,2 млрд руб. В 2017 году выплаты «Металлоинвеста» сократились до 67,3 млрд руб.

Видео: РБК

Как мы считали Росстат опубликовал бухгалтерскую отчетность 2,36 млн отечественных компаний, при том что, по данным ФНС, на 1 января 2018 года в России было зарегистрировано 4,37 млн юрлиц. РБК обнаружил, что в данных Росстата нет некоторых крупных компаний — к примеру, ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО «Т Плюс» и других. Согласно закону «О бухгалтерском учете» доступ к обязательным экземплярам отчетности может быть ограничен в интересах сохранения государственной тайны или в случаях, установленных правительством Российской Федерации. Однако эти компании сами раскрывают свою отчетность по РСБУ. РБК использовал эту информацию в дополнение к данным Росстата. В качестве показателя для рейтинга во всех случаях использовались дивидендные платежи, указанные в отчете о движении денежных средств. Этот показатель по определению отражает фактически произведенные выплаты в году. То есть компания, например, могла выплатить в июле 2017 года дивиденды по итогам 2016 года, в октябре 2017 года — промежуточные дивиденды по итогам девяти месяцев 2017-го. Сумма этих выплат будет отражена в отчете о движении денежных средств за 2017 год.

О рейтинге

На первые 20 компаний из списка самых крупных плательщиков дивидендов приходится более трети (35%) всех выплаченных в России в 2017 году дивидендов (акции 12 из них обращаются на Московской бирже). 11 из 20 компаний относятся к нефтегазовому сектору, причем шесть из них — это «Роснефть» и ее дочерние компании. 11 компаний из топ-20 аффилированы с государством.

Самые щедрые

«Газпром» последние три года направлял на выплату дивидендов примерно по 190 млрд руб. Но Минфин ждал от компании большего: в бюджет закладываются дивиденды госкомпаний из расчета 50% чистой прибыли по МСФО; «Газпром» по итогам 2016 года отдал 20% чистой прибыли, по итогам 2017 года — 26%. Пониженные относительно бюджетного ориентира дивидендные выплаты монополия объясняла обширной инвестпрограммой.

Подконтрольная «Газпрому» «Газпром нефть» тоже попала в топ-20 плательщиков дивидендов в 2017 году. Своим акционерам она заплатила 50,6 млрд руб. Обыкновенные акции «Газпрома» и «Газпром нефти» торгуются на Московской бирже.

На втором месте по размеру дивидендов, выплаченных отдельной компанией в 2017 году, — АО «Верхнечонскнефтегаз» (разрабатывает Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение). Своим акционерам она заплатила 180 млрд руб. В середине 2017 года 20% акций этой дочерней компании «Роснефти» были проданы китайской Beijing Gas. Сумма выплаченных дивидендов «Верхнечонскнефтегаза» превышает чистую прибыль самой «Роснефти» за 2017 год (139 млрд руб.). Сама «Роснефть» находится на восьмом месте в рейтинге дивидендов.

​Всего в топ-20 компаний, выплативших максимальные дивиденды в 2017 году, пять «дочек» «Роснефти» — кроме «Верхнечонскнефтегаза» это ООО «РН-Ванкор» (оператор нескольких месторождений, расположенных на севере Восточной Сибири), ООО «РН-Трейд», АО «Самаранефтегаз» и АО «Ванкорнефть». Сумма выплаченных ими дивидендов приближается к 459 млрд руб.

Владелец 50% плюс одна акция «Роснефти» — государственный «Роснефтегаз», не публикующий свою отчетность, — в 2017 году выплатил в федеральный бюджет дивиденды на 37,7 млрд руб., что позволило ему занять 25-ю строчку в рейтинге.

На третьем месте по размеру дивидендов — «Норильский никель». В 2017 году он выплатил своим акционерам 176,3 млрд руб. В данных Росстата нет бухгалтерской отчетности «Норникеля», однако такая информация указана в годовой отчетности компании по РСБУ.

Из-за высоких дивидендов уже в 2017 году совокупный свободный денежный поток крупного российского бизнеса стал отрицательным, отмечали в июле эксперты АКРА. При этом на финансирование инвестиционных программ стало направляться меньше средств. Например, металлургические компании направили на выплату акционерам практически весь свободный денежный поток, что ограничивает их возможности для дальнейшего увеличения дивидендов. Без существенного повышения операционной эффективности российских компаний значительный рост дивидендов может отрицательно сказаться на их кредитном качестве, предупреждали аналитики.