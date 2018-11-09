От застолья в столицу

Где россияне планируют встречать Новый год

Зарубежные отели для самостоятельных путешественников на эти новогодние праздники подорожали минимум на 40%, констатируют сервисы по бронированию. Туроператоры уверяют, что у них стоимость туров осталась на уровне прошлого года

Фото: Илья Наймушин / Reuters

Самостоятельные туристы бронируют новогодний отдых в среднем за два месяца, и в начале ноября тенденции понятны уже на 90%, указывает гендиректор Ostrovok.ru Феликс Шпильман. РБК изучил специфику спроса и предложения на предстоящие праздники.

Москва новогодняя

Самым востребованным городом для новогодних поездок у россиян традиционно остается Москва. На начало ноября 2018 года россияне бронировали в этом городе гостиницы с 25 декабря по 20 января чаще всего, свидетельствует статистика Ostorovok.ru. На второе место в этом году вышла Прага, а замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург. В прошлом году он был на втором месте, а Прага — на третьем.

Тот факт, что на Новый год туристы летят преимущественно в Москву, подтверждает онлайн-сервис путешествий OneTwoTrip. По его данным, из внутренних направлений спросом также пользуются Петербург, Сочи, Симферополь и Ростов-на-Дону. Среди зарубежных городов в топе предпочтений на Новый год — Бангкок, Пхукет, Прага, Мюнхен и Милан.

Данные сервиса Aviasales по поиску авиабилетов также говорят о том, что основным направлением для самостоятельных путешественников является Россия: 61% билетов — это перелеты внутри страны. Доля крупнейшего зарубежного направления — Таиланда — составляет лишь 4%.

Перелеты по России подорожали

Стоимость перелета оказывает значительное влияние на выбор направления отдыха, напоминает гендиректор Hospitality Income Consulting Елена Лысенкова.

В топе востребованных направлений никаких ценовых аномалий на Новый год не видно, уверяет представитель Aviasales Янис Дзенис. По его словам, международные перелеты подорожали на 5–10%, «которые можно списать на колебания курсов», а цены на внутренние рейсы «стоят на месте». Но перелеты на Новый год, как и на другие праздничные даты, дороже обычных, и ранние бронирования помогают сэкономить до 50%, отмечают в Aviasales.

Сервис Biletix дает менее оптимистичную картину: при раннем бронировании средний чек на внутренние перелеты с 25 декабря по 20 января по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос на 46%, до 10,4 тыс. руб. На международных направлениях рост составил всего 16%, до 25,2 тыс. руб.

Рубль слабеет — зарубежные отели растут в цене

Количество дней, которые россияне выделяют под новогодние поездки, незначительно выросло: по информации Ostrovok.ru, на внутренних направлениях — в среднем с 3,7 до 3,9 дня, на зарубежных — с 4,9 до 5,2 дня. При этом средняя стоимость бронирования резко выросла: при поездках внутри страны — на 18%, в среднем до 18,9 тыс. руб., за границу — уже на 40%, до 60,7 тыс. руб.

Сильнее всего из топ-20 самых популярных зарубежных направлений подорожали отели в Стамбуле (+70%) и Мюнхене (+60%). Меньше всего выросли цены в Риме (+3%), Риге (+2%), Сочи (+1%), следует из данных Ostrovok.ru. Как объясняют аналитики сервиса, одним из факторов резкого подорожания отелей стало ослабление рубля по отношению к доллару и евро.

Девальвацию рубля называет главной причиной подорожания отелей на новогодние праздники и представитель OneTwoTrip. По его данным, средний чек при бронировании проживания за рубежом вырос на 56%, до 67,7 тыс. руб., при средней продолжительности поездки 5,3 дня. При бронировании отелей внутри страны средний чек, по версии OneTwoTrip, снизился на 20%, до 28,8 тыс. руб., при средней продолжительности поездки 4,1 дня.

Данные ЦБ на 1 ноября 2018 года свидетельствуют, что за год доллар подорожал всего на 13%, до 65,6 руб., евро — на 10%, до 74,4 руб.

Как идут продажи у туроператоров

​Почти половина бронирований (48%) на предстоящие новогодние праздники у туроператора «Библио-Глобус», по словам его представителя, приходится на Россию. Спрос по раннему бронированию на российские курорты превышает прошлогодние показатели почти на 20%, наибольшей востребованностью пользуются Сочи, Анапа и Крым. Среди направлений-лидеров фигурируют также Таиланд (почти 17% всех броней) и Индия (9%).

У российского офиса TUI основным новогодним направлением в этом году стали ОАЭ, которые год назад занимали только пятое место, уверяет представитель туроператора. По его словам, в этом зимнем сезоне на ОАЭ приходится 20% продаж туров с датами заездов с конца декабря по середину января. Популярностью пользуются также Таиланд (10% продаж), Турция (9%), горнолыжные и экскурсионные туры в Италию и Андорру (по 8%), а также туры по России (7%).

Стоимость туров практически не изменилась по сравнению с прошлым годом, уверяют туроператоры. Средний чек за тур по России на предстоящие новогодние даты длительностью семь ночей равняется в среднем 32,5 тыс. руб. (с учетом авиаперелета, трансфера и проживания в трехзвездочном отеле). Аналогичный тур в Таиланд ​обойдется в 64,8 тыс. руб., в Индию — 53,4 тыс. руб.

У TUI средний чек за тур по наиболее популярному направлению, ОАЭ, составляет $700 на неделю на человека при проживании в пятизвездочном отеле, что сопоставимо с прошлогодними расценками.

Доступная статистика розничного продавца туров «Сеть магазинов горящих путевок» свидетельствует, что за последние четыре недели у организованных туристов наибольшим спросом — 24% всех реализованных туров — пользовался отдых в Турции (в октябре на ее курортах еще можно было купаться). На втором месте находится Таиланд (22%), на третьем — ОАЭ (7%). Средняя стоимость тура на двоих в Турцию равнялась 47,2 тыс. руб., в Таиланд — 110 тыс. руб., в ОАЭ — 116 тыс. руб.