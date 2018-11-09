Связанные пищевой цепью

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Газета № 196 (2920) (0911) Бизнес, 00:00
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Четыре вопроса о создании единой системы отслеживания продовольствия
До конца апреля в России может заработать единая система обеспечения безопасности и прослеживаемости продуктов — «продуктовая ЕГАИС». Потребитель получит данные о товаре «от поля до прилавка», бизнес — сокращение числа проверок
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Поручение «проработать вопрос об унификации и обеспечении совместности государственных информационных систем», используемых в целях «прослеживаемости сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», было дано российским премьером Дмитрием Медведевым по итогам правительственного совещания, состоявшегося 31 октября (копия протокола есть в распоряжении РБК).

Исполнители — Минкомсвязь, Минсельхоз, Минпромторг, Роспотребнадзор, Россельхознадзор — уже к 24 января 2019 года должны представить в правительство план мероприятий по созданию единой системы, а к 22 апреля следующего года — обеспечить ее функционирование.

Зачем государству понадобилась «большая продуктовая ЕГАИС» и как она может работать, разбирался РБК.

Зачем государству понадобилась новая единая система

«Унификация всех существующих специализированных ведомственных платформ в единую государственную информационную систему позволит, с одной стороны, радикально повысить эффективность госконтроля производимой продукции, с другой — обеспечит дополнительные условия для развития честной конкуренции и поддержки добросовестных предпринимателей», — пояснил РБК вице-премьер Алексей Гордеев, курирующий сельское хозяйство. Главная задача системы — «контролировать качество и обеспечивать полную прослеживаемость производства, перемещения и реализации продукции» так, чтобы информация о товарах была доступна «для всех участников рынка — от изготовителей и логистов до ретейлеров и покупателей», подчеркнул Гордеев.

Благодаря новой системе покупатель, в частности, сможет отследить всю цепочку производства и передвижения интересующего его товара. «Это позволяет защищать наших потребителей от некачественных и небезопасных продуктов питания, вытеснить с рынка фальсифицированную продукцию и ее недобросовестных производителей, а также исключать коррупционную составляющую в работе контролирующих органов», — отметил вице-премьер. Система контроля «от поля до прилавка» позволит России войти в топ лучших стран — производителей биологически чистых продуктов питания, которые востребованы как на внутреннем, так и на внешнем рынке, резюмировал он.

Причем тут молоко

Как пояснил РБК представитель Минсельхоза, в рамках октябрьского совещания глава министерства Дмитрий Патрушев доложил Медведеву о результатах совместной проверки рынка молока, для которой впервые объединились сразу два контролирующих ведомства — Россельхознадзор, Роспотребнадзор — и Роскачество. «Эта проверка показала, что от 20 до 62% продаваемой молочной продукции не соответствует установленным показателям: по молоку — 20%, по маслу — 36%, по творогу — 62%», — приводит переданные премьеру данные представитель министерства. При этом от 8 до 12% этой продукции — фальсификат, в котором заявленные компоненты, например молочный жир, были заменены на более дешевые — растительное масло, отметили в Минсельхозе.

Масштабная проверка, о результатах которой и рассказывали Медведеву, была инициирована в начале этого года правительством для выявления основных проблем отрасли. Молочный рынок был выбран не случайно — именно в оценке качества этой продукции чаще всего возникали споры между контролирующими органами, данные о состоянии рынка у служб зачастую значительно расходились. Но результаты совместной проверки устроили всех.

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Итогом проверки, как пояснял РБК Михаил Абызов, на тот момент занимавший пост и.о. министра по вопросам «открытого правительства» (был куратором исследования), должна была стать разработка предложений по мерам профилактики нарушений и совершенствованию законодательства в сфере ​контроля за качеством продукции. «Необходимо определить всю цепочку от сырья до конечного продукта, где могут происходить отклонения», — анонсировал министр. ​

Как может работать система

В поручении премьера речь идет об унификации государственных информационных систем, которые находятся в ведении Минпромторга, Роспотребнадзора и Россельхознадзора. По словам представителя Минсельхоза, базой для «продуктовой ЕГАИС» следует сделать государственную информационную систему в области ветеринарии ВетИС, компонентом которой является проект «Меркурий» — система ветсертификации, которая работает в России с 1 июля 2018 года и «уже доказала свою эффективность». ​Она обеспечивает прослеживаемость всех подконтрольных товаров (в том числе мясо, рыба, яйца и т.д.), за исключением готовой молочной продукции.

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

С учетом того что «Меркурий» обеспечивает контроль не за всеми видами продуктов и не по всей товаропроводящей цепочке, часть функций может обеспечить Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ — совместное предприятие госкорпорации «Ростех», структур Алишера Усманова и Александра Галицкого), уточняет один из участников совещания у Медведева. Маркировка, оператором которой является центр, сейчас используется при контроле за рынками табака, шуб, лекарств и т.д. ЦРПТ готов включиться в работу по маркировке готовой продукции, если такое решение будет принято государством, сообщил РБК представитель центра. Система, по его словам, «легко масштабируется» и позволяет быстро подключать к ней новые товарные группы, она «унифицирована и удобна для бизнеса». ​

Какую выгоду от системы получит бизнес

На совещании у Медведева, как отмечает представитель Минсельхоза, глава министерства Дмитрий Патрушев также обратил внимание на то, что «важным элементом информационной системы является работа с ее результатами». «Именно анализ этих данных должен становиться основой для принятия надзорными органами управленческих решений, прежде всего по вопросам контрольно-надзорных мероприятий», — приводит озвученную министром позицию представитель ведомства.

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Также присутствовавший на совещании руководитель Роскачества Максим Протасов отметил, что существующие информационные системы контрольно-надзорных органов решают задачи прослеживаемости в своих сегментах, но из-за несогласованности и отсутствия единого формата данных не могут быть интегрированы друг в друга. «Поэтому сегодня мы видим несколько работающих в своей сфере государственных информационных систем, которые имеют серые зоны, что не позволяет комплексно выстроить цепочку движения товара, — отмечает Протасов. — Такая «несогласованность» в том числе становится одной из причин невозможности полного решения вопроса фальсификации». «Продуктовая ЕГАИС», по его словам, позволит оперативно проследить источник небезопасной или несоответствующей продукции и предотвратить причинение ущерба для потребителей на любом этапе обращения, подчеркивает он. «Более того, единая система должна создать единые подходы реагирования контрольно-надзорных органов — независимо от того, в какой именно зоне выявлены нарушения, будь это сырье или готовая продукция», — добавил собеседник РБК.

При создании единой системы прослеживаемости на базе ВетИС дополнительных затрат для уже зарегистрированных пользователей не возникнет, поскольку все компоненты системы будут синхронизироваться в автоматическом режиме, уверяет представитель Минсельхоза. Вопрос в настоящее время дополнительно прорабатывается, но технически такая возможность имеется, уточнил он.

Авторы: Елена Сухорукова, Ирина Парфентьева.
Теги: маркировка , борьба с контрафактом , Минсельхоз , Россельхознадзор , Роспотребнадзор ...
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