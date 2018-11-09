Связанные пищевой цепью

Четыре вопроса о создании единой системы отслеживания продовольствия

До конца апреля в России может заработать единая система обеспечения безопасности и прослеживаемости продуктов — «продуктовая ЕГАИС». Потребитель получит данные о товаре «от поля до прилавка», бизнес — сокращение числа проверок

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Поручение «проработать вопрос об унификации и обеспечении совместности государственных информационных систем», используемых в целях «прослеживаемости сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», было дано российским премьером Дмитрием Медведевым по итогам правительственного совещания, состоявшегося 31 октября (копия протокола есть в распоряжении РБК).

Исполнители — Минкомсвязь, Минсельхоз, Минпромторг, Роспотребнадзор, Россельхознадзор — уже к 24 января 2019 года должны представить в правительство план мероприятий по созданию единой системы, а к 22 апреля следующего года — обеспечить ее функционирование.

Зачем государству понадобилась «большая продуктовая ЕГАИС» и как она может работать, разбирался РБК.

Зачем государству понадобилась новая единая система

«Унификация всех существующих специализированных ведомственных платформ в единую государственную информационную систему позволит, с одной стороны, радикально повысить эффективность госконтроля производимой продукции, с другой — обеспечит дополнительные условия для развития честной конкуренции и поддержки добросовестных предпринимателей», — пояснил РБК вице-премьер Алексей Гордеев, курирующий сельское хозяйство. Главная задача системы — «контролировать качество и обеспечивать полную прослеживаемость производства, перемещения и реализации продукции» так, чтобы информация о товарах была доступна «для всех участников рынка — от изготовителей и логистов до ретейлеров и покупателей», подчеркнул Гордеев.

Благодаря новой системе покупатель, в частности, сможет отследить всю цепочку производства и передвижения интересующего его товара. «Это позволяет защищать наших потребителей от некачественных и небезопасных продуктов питания, вытеснить с рынка фальсифицированную продукцию и ее недобросовестных производителей, а также исключать коррупционную составляющую в работе контролирующих органов», — отметил вице-премьер. Система контроля «от поля до прилавка» позволит России войти в топ лучших стран — производителей биологически чистых продуктов питания, которые востребованы как на внутреннем, так и на внешнем рынке, резюмировал он.

Причем тут молоко

Как пояснил РБК представитель Минсельхоза, в рамках октябрьского совещания глава министерства Дмитрий Патрушев доложил Медведеву о результатах совместной проверки рынка молока, для которой впервые объединились сразу два контролирующих ведомства — Россельхознадзор, Роспотребнадзор — и Роскачество. «Эта проверка показала, что от 20 до 62% продаваемой молочной продукции не соответствует установленным показателям: по молоку — 20%, по маслу — 36%, по творогу — 62%», — приводит переданные премьеру данные представитель министерства. При этом от 8 до 12% этой продукции — фальсификат, в котором заявленные компоненты, например молочный жир, были заменены на более дешевые — растительное масло, отметили в Минсельхозе.

Масштабная проверка, о результатах которой и рассказывали Медведеву, была инициирована в начале этого года правительством для выявления основных проблем отрасли. Молочный рынок был выбран не случайно — именно в оценке качества этой продукции чаще всего возникали споры между контролирующими органами, данные о состоянии рынка у служб зачастую значительно расходились. Но результаты совместной проверки устроили всех.

Итогом проверки, как пояснял РБК Михаил Абызов, на тот момент занимавший пост и.о. министра по вопросам «открытого правительства» (был куратором исследования), должна была стать разработка предложений по мерам профилактики нарушений и совершенствованию законодательства в сфере ​контроля за качеством продукции. «Необходимо определить всю цепочку от сырья до конечного продукта, где могут происходить отклонения», — анонсировал министр. ​

Как может работать система

В поручении премьера речь идет об унификации государственных информационных систем, которые находятся в ведении Минпромторга, Роспотребнадзора и Россельхознадзора. По словам представителя Минсельхоза, базой для «продуктовой ЕГАИС» следует сделать государственную информационную систему в области ветеринарии ВетИС, компонентом которой является проект «Меркурий» — система ветсертификации, которая работает в России с 1 июля 2018 года и «уже доказала свою эффективность». ​Она обеспечивает прослеживаемость всех подконтрольных товаров (в том числе мясо, рыба, яйца и т.д.), за исключением готовой молочной продукции.

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

С учетом того что «Меркурий» обеспечивает контроль не за всеми видами продуктов и не по всей товаропроводящей цепочке, часть функций может обеспечить Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ — совместное предприятие госкорпорации «Ростех», структур Алишера Усманова и Александра Галицкого), уточняет один из участников совещания у Медведева. Маркировка, оператором которой является центр, сейчас используется при контроле за рынками табака, шуб, лекарств и т.д. ЦРПТ готов включиться в работу по маркировке готовой продукции, если такое решение будет принято государством, сообщил РБК представитель центра. Система, по его словам, «легко масштабируется» и позволяет быстро подключать к ней новые товарные группы, она «унифицирована и удобна для бизнеса». ​

Какую выгоду от системы получит бизнес

На совещании у Медведева, как отмечает представитель Минсельхоза, глава министерства Дмитрий Патрушев также обратил внимание на то, что «важным элементом информационной системы является работа с ее результатами». «Именно анализ этих данных должен становиться основой для принятия надзорными органами управленческих решений, прежде всего по вопросам контрольно-надзорных мероприятий», — приводит озвученную министром позицию представитель ведомства.

Также присутствовавший на совещании руководитель Роскачества Максим Протасов отметил, что существующие информационные системы контрольно-надзорных органов решают задачи прослеживаемости в своих сегментах, но из-за несогласованности и отсутствия единого формата данных не могут быть интегрированы друг в друга. «Поэтому сегодня мы видим несколько работающих в своей сфере государственных информационных систем, которые имеют серые зоны, что не позволяет комплексно выстроить цепочку движения товара, — отмечает Протасов. — Такая «несогласованность» в том числе становится одной из причин невозможности полного решения вопроса фальсификации». «Продуктовая ЕГАИС», по его словам, позволит оперативно проследить источник небезопасной или несоответствующей продукции и предотвратить причинение ущерба для потребителей на любом этапе обращения, подчеркивает он. «Более того, единая система должна создать единые подходы реагирования контрольно-надзорных органов — независимо от того, в какой именно зоне выявлены нарушения, будь это сырье или готовая продукция», — добавил собеседник РБК.

При создании единой системы прослеживаемости на базе ВетИС дополнительных затрат для уже зарегистрированных пользователей не возникнет, поскольку все компоненты системы будут синхронизироваться в автоматическом режиме, уверяет представитель Минсельхоза. Вопрос в настоящее время дополнительно прорабатывается, но технически такая возможность имеется, уточнил он.