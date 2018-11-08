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К бутылкам ищут индивидуальный подход
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Газета
К бутылкам ищут индивидуальный подход
Газета № 195 (2919) (0811) Бизнес, 07:31
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К бутылкам ищут индивидуальный подход
Четыре вопроса о готовности производителей алкоголя и ретейла к обновлению ЕГАИС
До конца года в рознице появится алкоголь с новыми марками — учет такой продукции будет поштучным. «Помарочный учет» должен еще больше повысить прозрачность рынка. Но пока его участники насторожены в оценках готовности к ЕГАИС 3.0
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Один из крупнейших российских производителей вин «Массандра» начал внедрять на своем производстве систему так называемого помарочного учета алкоголя, сообщила гендиректор предприятия Янина Павленко в среду, 7 ноября, на своей странице в Facebook. Новые требования, которые стали вводиться с июля 2018-го, обязывают производителей вести учет каждой марки, которой промаркирован алкоголь, при производстве и импорте, осуществлять отгрузку продукции с указанием каждой марки, формировать группы товаров под одним определенным штрихкодом, отметила она. Покупатель благодаря новой системе сможет отслеживать движение каждой бутылки «от конкретного производителя к полке магазина, считав информацию при помощи мобильного телефона».

Но переход к «помарочному учету» несет дополнительные затраты для производителей и ставит вопросы, связанные с ее внедрением, уточнила Павленко РБК. Но эти трудности не столь существенны по сравнению с тем положительным эффектом, который получит и государство, и производители, и потребители от системы, надеется она.

В том, готовы ли другие производители и магазины к новой системе учета алкоголя, разбирался РБК.

Что произойдет 1 января 2019 года

Переход к новой системе учета начался с 1 июля 2018 года. «Помарочный учет» позволяет отследить каждую бутылку алкоголя от момента производства до ее продажи конечному потребителю через содержащийся на акцизных марках (ими маркируется импортный алкоголь) и федеральных специальных марках (используется для алкоголя, произведенного в России) двухмерный штрихкод с идентификатором ЕГАИС. «Помарочный учет» в обязательном порядке распространяется на алкоголь, который маркируется федеральными специальными марками нового образца — их выдача должна была начаться с 1 октября, но пока их еще нет в обороте. Оборот продукции, промаркированной марками старого образца, не ограничен, но выдавать такие марки производителям будут только до 1 января 2019 года.

Готовы ли продавцы

РБК опросил производителей, импортеров и торговые сети на предмет их готовности к переходу на новую систему. В 2017 году представители некоторых сетей сообщали, что не все распределительные центры имеют возможность работать с единицей товара и такое нововведение может замедлить или даже остановить движение товара, потребует дополнительных затрат на персонал.

На данный момент нормативная база еще не финализирована, и «мы не можем говорить о 100-процентной готовности компании к новому учету», сообщили в пресс-службе одного из крупнейших импортеров алкоголя MBG Wine, однако компания «уже закупила и внедрила новое оборудование». По словам представителя компании, затраты на новые марки будут незначительно выше, чем на старые, логистические процессы усложнятся, но «на ценах для потребителей это не отразится».

Опрошенные РБК ретейлеры хотя и не ожидают значительных сложностей при переходе, все же допускают их возникновение. Гипермаркеты «Ашан» готовы к «помарочному учету» алкогольной продукции, распределительные центры оборудованы всем необходимым, персонал обучен, рассказала директор по корпоративным коммуникациям «Ашан Ритейл Россия» Мария Курносова. Но, по ее словам, на данный момент сложно давать какие-то прогнозы, тем не менее Курносова отмечает, что если какое-то звено в общей цепочке не готово, то произойдет сбой во всей системе.

Розничная сеть «Магнит» начала тестирование приемки и передачи продукции с новой маркировкой в июле текущего года, в настоящее время компания готова к обороту таких товаров, сообщили РБК в компании. Представитель сети «Азбука вкуса» сообщил, что с 10 ноября компания начнет тестирование системы, по его словам, для этого потребовалась модификация внутренней ИТ-инфраструктуры и, соответственно, выросли операционные издержки (их размер представитель компании не называл).

В настоящее время вводимый с 1 января процесс «помарочного учета» не протестирован полностью ввиду отсутствия акцизных марок нового образца, рассказал представитель пресс-службы X5 Retail Group. Как только они появятся, «мы приступим к тестированию на одном распределительном центре (РЦ)», который уже готов технологически и программно к работе, и если не будет ошибок, то данная технология будет быстро распространена на другие РЦ компании.

Какие могут возникнуть проблемы

Основная трудность — необходимость сканирования каждой единицы алкогольной продукции при любых ее перемещениях, отмечает представитель X5 Retail Group. «Только это позволит избежать ситуаций, когда из-за человеческих ошибок при упаковке продукции в торговые точки поступит алкоголь, который физически будет невозможно реализовать на кассе, — описывает возможные трудности собеседник РБК. — Так как сканирование каждой единицы практически парализовало бы торговлю алкоголем, были изменены существующие бизнес-процессы приемки и отгрузки, сделаны значительные инвестиции в инфраструктуру и специализированную ИT-платформу». ​

Пока опасения есть — кто-то успел приготовиться, кто-то не успел, говорит президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. Компании смирились с нововведением «как со стихийным бедствием» и приспосабливаются как могут, заключил он.

Сколько стоило внедрение и как это скажется на ценах

В зависимости от комплектации оборудование под новые требования на одну линию розлива обошлось от €100 тыс. до €200 тыс., утверждает источник РБК в алкогольной отрасли. По его словам, в среднем на заводе 3–5 линий розлива. По данным Леонида Поповича, оборудование на одну линию стоит порядка $300 тыс. Есть предприятия, у которых и пять, и даже шесть линий розлива, говорит он, и для них это — «выброшенные деньги». В конечном итоге за все заплатит покупатель, как всегда, другого пути нет, отметил Попович, «вся алкогольная продукция может подорожать».

По оценкам Янины Павленко, закупка оборудования для нанесения марки, а также автоматика и программное обеспечение по считыванию информации с марки приведет с дополнительным затратам, но, пересчитывая на годовой оборот «Массандры», стоимость составит около 70 коп. на бутылку, что включает саму наклейку и амортизацию оборудования. Сегодня акцизная марка имеет номер и по ней можно отследить путь только самой марки, а с новой — появится возможность проследить путь именно самой бутылки, что исключит оборот бутылок с идентичными акцизными марками, одна из которых нелегальная — такая проблема, по ее словам, еще существует в России. Также марки нового образца, Data Matrix, могут хранить до двух килобайт данных, что позволит потребителю, считавшему штрихкод, получить информацию о товаре — в частности, о его подлинности и о том, где и когда он произведен.

Авторы: Ольга Дубравицкая, Елена Сухорукова.
Теги: «Массандра» , алкоголь , акцизные марки , ЕГАИС
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