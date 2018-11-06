Пенсионные накопления сократились на решение суда

НПФ «Будущее» не смог вернуть 12,6 млрд руб., вложенных в «ФК Открытие»

Суд отказал НПФ «Будущее» в иске о компенсации 12,6 млрд руб., вложенных в акции санируемого «ФК Открытие» и обесцененных из-за его санации. Основной удар от проигрыша в суде придется не на владельцев фонда, а на его клиентов

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска негосударственному пенсионному фонду (НПФ) «Будущее», который требовал от банка «Траст» 12,55 млрд руб., передал корреспондент РБК из зала суда.

По мнению НПФ, эти средства были потеряны из-за того, что «Траст» не сделал ему обязательной оферты о выкупе доли фонда в «ФК Открытие», чьи акции после санации и переоценки капитала банка обесценились. Позиция ЦБ, который был представлен на заседании в качестве третьей стороны, совпала с решением суда.

НПФ «Будущее» владел 4,1% акций «ФК Открытие», в которые были вложены средства пенсионных накоплений граждан — клиентов фонда. Накануне ввода в этот банк временной администрации «Траст» и аффилированные с ним лица приобрели 13,07% бумаг «ФК Открытие», консолидировав таким образом более 75% акций банка. Истец указывает, что, согласно закону «Об акционерных обществах», «Траст» должен был направить оферту миноритариям «Открытия», однако не сделал этого. «Если бы сделали, мы бы тоже продали», — говорил член совета директоров НПФ «Будущее» Дмитрий Минц в октябре прошлого года.

В итоге после решения ЦБ санировать «ФК Открытие» и переоценки капитала вложения НПФ «Будущее» в акции банка обесценились и фонд подал иск к «Трасту», оценив свои потери в 12,55 млрд руб.

Иск был подан уже больше года назад, и за это время у НПФ «Будущее» успел поменяться владелец. На смену O1 Group Бориса Минца в сентябре пришла кипрская Riverstretch Trading & Investments, получившая ФГ «Будущее» (объединяла пенсионные фонды Минца) в счет переуступленного долга O1 Group перед Московским кредитным банком. У «Траста» же с тех пор появилась новая роль: на его базе создается фонд плохих и непрофильных активов, где разместятся активы попавших под санацию ЦБ банков.

Одна секстиллионная

В ходе судебного заседания представитель НПФ «Будущее» указывал, что акции «ФК Открытие» были приобретены на пенсионные накопления, а значит, их обесценение приведет к уменьшению пенсионных накоплений клиентов НПФ на 12,55 млрд руб. «Главным пострадавшим в деле являются клиенты фонда. Это не противостояние нескольких юридических лиц, а прежде всего дело о нарушении прав миллионов пенсионеров», — подчеркнул представитель фонда.

В свою очередь, представитель «Траста» отмечал, что в сделке, в результате которой «Траст» и аффилированные с ним лица стали владеть более 75% акций «ФК Открытие», сам «Траст» не участвовал — банк «ФК Открытие» купил НПФ РГС, который владел пакетом акций банка. «Траст» отмечает, что после обесценения пакета бывших акционеров в «ФК Открытие» из-за санации теперь владеет одной секстиллионной долей акций «ФК Открытие», а следовательно, его обязанность в направлении оферты, даже если и была, прекратилась.

Позицию ответчика поддержал Центробанк. «Единственным следствием ненаправления оферты миноритариям, согласно закону «Об акционерных обществах», является ограничение права голоса мажоритарного акционера», — сказал представитель регулятора. На самом деле убыток связан не с ненаправлением оферты, а с инвестиционным риском НПФ «Будущее», отметил представитель ЦБ.

В НПФ «Будущее» отметили, что им «жаль, что было принято такое решение суда». «Еще в 2017 году мы подавали жалобу о неполучении оферты от «Траста» на выкуп акций. Банк России рассмотрел нашу жалобу, признал, что законодательство было нарушено, и направил предписание устранить нарушение», — сказал представитель фонда. В НПФ рассчитывали, что решение суда будет принято в пользу клиентов, которых почти 5 млн человек.

В начале августа НПФ «Будущее» сделал «Трасту» предложение об урегулировании спора, однако мировое соглашение в итоге не было заключено.

Закон «Об акционерных обществах» действительно вводит только ограничение права голоса в качестве последствий ненаправления обязательного предложения, однако судебная практика исходит из того, что это не отменяет возможности для пострадавшей стороны требовать компенсации убытков (речь при этом не идет о требовании выкупить долю), говорит партнер адвокатского бюро TA Legal Consulting Иван Тертычный. В законе есть понятие прямой причинной связи между действиями того или иного лица и возникшими убытками. В случае с «Трастом» и НПФ «Будущее» есть промежуточные стадии, сыграл роль внешний фактор — акции «ФК Открытие» обесценились после переоценки капитала ЦБ. Однозначно доказать то, что именно банк «Траст» был причиной того, что акции «ФК Открытие» обесценились, нельзя, вмешивается «третий фактор», говорит эксперт.

Тяжба с «Трастом» — не единственный судебный спор НПФ «Будущее», где речь идет о потерянных пенсионных накоплениях клиентов фонда. С помощью другого иска НПФ «Будущее» пытается вернуть с депозитов Промсвязьбанка 13,3 млрд руб. (общая сумма требований к банку составляет 14,5 млрд руб.). Юристы Промсвязьбанка утверждают, что депозиты были размещены в банке за день до санации банка. В этот же день НПФ «Будущее» продал свою долю (10%) в ПСБ. Промсвязьбанк считает, что компания «Конкорд управление активами» (управляющая компания накоплениями НПФ «Будущее») разместила депозит в Промсвязьбанке для того, чтобы банк смог заплатить за миноритарный пакет. В противном случае, указывают юристы банка, стоимость акций упала бы «с 8 млрд руб. до 8 коп.». Сделка по размещению депозитов, по их мнению, является «притворной». Стороны сейчас обсуждают возможность заключения мирового соглашения по спору.

Риски для пенсионной системы

Число клиентов НПФ «Будущее» по итогам первого полугодия 2018 года составляло 4,6 млн человек, они держат в фонде 295,1 млрд руб. пенсионных накоплений. За первые шесть месяцев года НПФ показал отрицательную доходность по пенсионным накоплениям — минус 6,01% годовых, а доходность по пенсионным резервам — минус 19,22% годовых, завершив период с убытками в 6,9 млрд руб. Основная причина — переоценка активов, в которые были вложены пенсионные средства, по справедливой стоимости. Стоимость 4,1% акций «ФК Открытие» в размере 12,5 млрд руб. НПФ «Будущее» списал в своей отчетности еще по итогам 2017 года, но рассчитывал на возмещение убытков по итогам решения суда.

Для НПФ «Будущее» 12,55 млрд руб. — это достаточно существенные финансовые потери, говорит директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Юрий Ногин. Очевидно, что капитала «Будущего» вряд ли хватит, чтобы покрывать все подобные отрицательные величины, считает аналитик. Однако исходы судебных споров, которые ведет «Будущее», могут нести риски для всей пенсионной системы, ведь вне зависимости от того, насколько правильными были те или иные инвестиционные решения пенсионного фонда, речь идет о средствах застрахованных в нем лиц, а не бенефициаров, указывает Ногин. А основной удар от судебного проигрыша приходится не на собственника, а на людей, доверивших фонду свои пенсионные накопления.

Прямого обязательства компенсировать клиентам убытки по инвестиционной деятельности у фондов нет, говорит управляющий директор по корпоративным рынкам «Эксперт РА» Павел Митрофанов: они могут распределить убытки по счетам, уменьшив свои обязательства перед клиентами. Как поступят новые акционеры фонда, пока сказать сложно. Введенная в этом году фидуциарная ответственность НПФ перед клиентами (ответственность за убытки или недополучение прибыли) здесь вряд ли применима — акции «ФК Открытие» НПФ купил давно, а закон обратной силы не имеет, отмечает Митрофанов.