Как прочтут в Киеве санкционные списки Москвы

Российские санкции вряд ли станут важным фактором начинающейся кампании по выборам президента Украины

Слово «санкции» прочно вошло в повседневный обиход россиян. На пятом году санкционного противостояния с ведущими странами Запада и их союзниками такие меры перестали пугать — ведь от них почти ничего не меняется. Однако спираль взаимных ограничений и недружественных мер продолжает раскручиваться.

Пятилетка санкций

У подписанного российским премьером Дмитрием Медведевым постановления о санкциях в отношении 68 юридических и 322 физических лиц Украины длинная предыстория. Около полусотни украинских производителей столкнулись с ограничениями на поставки своих товаров в Россию еще летом 2013 года, за несколько месяцев до начала массовых протестов на Майдане. Тогда среди «пострадавших» оказались и столпы крупного бизнеса: «Интерпайп», Индустриальный союз Донбасса, «Метинвест», «Рошен», «Укрнефть» и «Турбоатом». Формальные претензии были предъявлены таможенными органами, но российская сторона не скрывала, что ее действия — своего рода репетиция на случай подписания Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Хотя президент Янукович впоследствии отказался от подписания соглашения, до смены власти на Украине поставки так и не были полностью налажены.

В дальнейшем, после присоединения Крыма к России и начала боевых действий в Донбассе, Киев регулярно дублировал все антироссийские санкции, вводимые Евросоюзом, добавляя кое-что и «от себя». Россия, в свою очередь, включила Украину в список адресатов так называемых контрсанкций и продолжала все жестче ограничивать поставки украинской продукции, даже той, которая официально ни под какие санкции не попадала.

В результате сегодня найти украинские товары на полках российских магазинов практически невозможно. На Украине же неформальные ограничения практически не применяются, поэтому до сих пор широко представлена в продаже бытовая техника российской сборки, стройматериалы, продукты питания. В какой-то момент крупные торговые сети под давлением общественности (и при невмешательстве органов власти) стали сопровождать соответствующие товары «отпугивающими» этикетками, например «продукция Российской Федерации», но постепенно эта практика сходит на нет.

Лишенная эмоций статистика утверждает, что с 2011 по 2017 год доля России в товарном экспорте с Украины уменьшилась с 29 до 9%, в импорте — с 32,4 до 14,5%. Хотя последние полтора года торговля между двумя странами вновь растет, ей еще далеко до «довоенных» показателей.

«Достойные люди»

Введенные 1 ноября санкции сводятся к блокированию безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества на территории России. Достаточно сурово для тех, кто этими средствами или имуществом располагает. Впрочем, украинские политики и бизнесмены из санкционного списка наперебой начали заявлять, что никакого имущества в соседней стране не имеют, а персональное внимание Кремля рассматривают как подтверждение своей патриотической позиции. «За небольшим исключением это список очень достойных людей», — резюмировал президент Петр Порошенко, который включения в санкционный реестр не удостоился (зато там оказался его сын — депутат Алексей Порошенко).

Выглядит перечень «достойных людей» достаточно странно. Видимо, в него предполагалось включить тех, кто допускал негативные высказывания или действия в адрес России и при этом обладает определенным статусом. В списке 126 (из четырех с лишним сотен) депутатов Верховной рады. Фракция Радикальной партии включена туда почти в полном составе, кроме Александра Гулака, лишь недавно получившего мандат вместо выбывшей коллеги. Также под санкциями оказались все судьи Конституционного суда, кроме двоих, назначенных туда 20 сентября. Подобные исключения заставляют думать, что список лиц, попавших под санкции, готовился еще с начала осени, хотя указ президента Путина, во исполнение которого и принято постановление правительства, был подписан только 22 октября.

Члены правительства попали под санкции выборочно, олигархи — тоже. Даже Игорь Коломойский, против которого в России в 2014-м возбуждали уголовные дела, санкций почему-то избежал. Не попала в список и депутат Надежда Савченко, осужденная в России, а ныне ожидающая суда на Украине. Есть в списке, судя по всему, и откровенные ошибки. Например, некий Степан Михайлович Черновецкий, возможно, ошибочно занял место Степана Леонидовича Черновецкого — сына бывшего мэра Киева.

Никто из известных пророссийских политиков в список, естественно, не попал. Впрочем, косвенно, через юридические лица и руководителей предприятий, санкции затронули даже самого богатого человека Украины Рината Ахметова и депутата Вадима Новинского — одного из наиболее статусных «друзей России».

Неэффективная мера

Экономический эффект от введенных ограничительных мер прогнозируется незначительный — те предприятия, которые действительно поставляют заметные объемы продукции в Россию, санкциями не затронуты. Однако многие наблюдатели связывают появление санкционного списка с начавшейся президентской кампанией на Украине. Мол, Москва сделала этот ход для влияния на общественные настроения. Руководитель парламентской фракции «Блока Петра Порошенко» Артур Герасимов назвал введение санкций «операцией прикрытия пророссийских кандидатов перед выборами», имея в виду вошедшую в список Юлию Тимошенко, которую в президентском лагере принято подозревать в связях с Кремлем. Ряд аналитиков полагают, что отказ от распространения санкций на некоторых бизнесменов и политиков (в частности, на того же Коломойского, который, по предположениям журналистов и по его собственным намекам, финансирует кампанию Тимошенко) призван усугубить разногласия и взаимные подозрения в украинской элите.

Впрочем, «непопадание» под санкции вряд ли создаст дополнительные проблемы в своей стране олигархам Ринату Ахметову, Игорю Коломойскому, Дмитрию Фирташу, Сергею Таруте и другим. Их влияние на политику Киева, экономические интересы и тактические союзы выстроены настолько противоречиво и сложно, что повлиять на них постановлением российского правительства практически нереально. Да и противники Тимошенко не проникнутся к ней доверием из-за включения в российский санкционный список.