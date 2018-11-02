С металлом в санкциях

Какие украинские предприятия попали под ограничения Москвы

В санкционный список вошли украинские компании — от коксохимического завода до производителя искусственных зубов. Под ограничения попали поставщики сырья для российской титановой и ферросплавной промышленности

Фото: Павел Пахоменко / Zuma / ТАСС

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о введении ответных санкций против 68 юридических и 322 физических лиц Украины. Документ опубликован на сайте правительства России.

Постановление подразумевает заморозку счетов украинских компаний, чиновников и бизнесменов, а также запрет на вывод капитала за пределы России. В документе подчеркивается, что правительство оставляет за собой право снять ответные санкции против Украины в случае отмены Киевом антироссийских ограничений.

Министерству промышленности и торговли и Министерству экономического развития поручено обеспечить сбалансированность товарных рынков и предотвратить негативное влияние этих санкций на деятельность российских компаний.

Среди бенефициаров попавших под санкции компаний — структуры украинских олигархов Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Виктора Пинчука. Ограничения также коснулись киевского банка «Кредит Днипро». Кроме того, в черный список попал глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев. РБК направил запрос в пресс-службу ПАО «Нафтогаз».

Металлурги и химики

В санкционный список попали химические холдинги Украины, включая предприятия Дмитрия Фирташа («Азот», «Ривнеазот», «Украгро НПК») и Игоря Коломойского («Днипроазот»). Под санкциями оказались производители ильменита: Объединенная горно-химическая компания и входящие в нее Вольногорский ​и Иршанский горно-обогатительный комбинаты и два предприятия Фирташа — Междуреченский горно-обогатительный комбинат и «Валки-Ильменит». Вольногорский ​и Иршанский ГОКи обеспечивали российского титанового монополиста «ВСМПО-Ависма» (принадлежит «Ростеху» и менеджменту), который потребляет свыше 100 тыс. т ильменита в год. Представитель «ВСМПО-Ависма» пока не ответил на запрос РБК. Но источник, близкий к компании, сообщил, что на складах компании достаточно ильменита как минимум на полгода бесперебойной работы.

«ВСМПО-Ависма» принадлежит на Украине Демуринский ГОК мощностью 15 тыс. т ильменита. Ранее компания отказалась от увеличения его мощности, но теперь может передумать, заметил директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов.

Под российскими санкциями оказались железорудные активы Константина Жеваго — холдинг Ferrexpo и связанная с ним же Toledo mining, Криворожский железорудный комбинат Коломойского, коксохимическое предприятие Ахметова «Запорожкокс», единственное на Украине предприятие по добыче и переработке урановой руды Восточный горно-обогатительный комбинат, а также марганцевые активы Коломойского: Покровский горно-обогатительный комбинат и Марганецкий горно-обогатительный комбинат. Основным потребителем марганцевого сырья в России является крупнейший производитель ферросплавов Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) челябинских бизнесменов Юрия Антипова и Александра Аристова.

В списке также холдинг EastOne Виктора Пинчука, основным активом которого является «Интерпайп», поставляющий в Россию железнодорожные колеса. Представитель Первой грузовой компании Владимира Лисина, работающий с «Интерпайпом» по контракту, пока не ответил на запрос РБК.

С точки зрения металлургической и химической промышленности для России из перечисленных в списке компаний были относительно важными поставщики ильменита и ферросплавов (поставки ферромарганца и других марганцевых сплавов составляют около 100–130 тыс. т из Украины в Россию). Однако это не самое редкое сырье, и можно найти альтернативных поставщиков, полагает директор управления рынков и акций Альфа-банка Борис Красноженов.

«Похоже, внесли основные экспортоориентированные предприятия Украины. Не секрет, что, несмотря на декларируемый разрыв экономических связей с Россией, украинский бизнес продолжает поставки своей продукции на территорию России. Характерно, что поставщиков дефицитных на российском рынке продуктов украинского производства в данном списке почти нет», — отмечает Худалов, пояснив, в списке нет, например, украинской «Мотор Сич», которая поставляет двигатели для российских самолетов и вертолетов.

Тракторы и спирт

Также под санкции попали производители продуктов: «Агропром-технологии», Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, «Зернопродукт МХП», «Комплекс Агромарс», Мироновский завод по изготовлению круп и комбикормов, «Мироновский хлебопродукт», мясная фабрика «Фаворит Плюс», сельскохозяйственное предприятие «Нибулон», «Ника-Агротрейд», «Синьков АГРО», Старинская птицефабрика, Торговый дом «Агроимпорт ЛТД», «Украгро НПК», «Украгробизнес», «Украинский бекон», «Укрспирт» и агрохолдинг Kernel.

В список включены фармацевтические компании, банки, Харьковский тракторный завод, «Укргаз энерго», производитель искусственных зубов «Стома» и другие.

Попала под российские санкции и Kernel Group, один из крупнейших агрохолдингов Украины, и ее основной акционер Андрей Веревский. У Kernel есть бизнес в России — группа на паритетных началах с Glencore владеет терминалом в Тамани, который способен перевалить в год 6,2 млн т зерна.

В финансовом году, который закончился 30 июня 2018 года, у группы были соглашения, гарантирующие перевалку зерна в Тамани и тем самым приемлемый уровень прибыльности бизнеса в России, указано в годовой отчетности Kernel. Группа экспортировала в Россию 0,1 млн т зерна, при этом в целом экспорт составил 3,8 млн т.

Зерновой бизнес в России в предыдущем финансовом году принес Kernel $13 млн убытков из-за списаний по итогам судебных разбирательств относительно выплаты НДС. В России у Kernel работают лишь 0,3% от общего числа сотрудников, следует из отчетности группы.​