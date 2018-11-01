ЦБ предложил ментальную защиту

Банк России назвал основные причины мошенничества на финансовом рынке

ЦБ разработал концепцию борьбы с мошенничеством на финансовом рынке. Среди основных причин недобросовестных действий — «специфическая ментальность» россиян, невозможность проверки контрагента и недостатки регулирования

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Банк России опубликовал концепцию борьбы с мошенничеством на финансовом рынке. В ней регулятор перечислил основные причины мошенничества, его типовые схемы, а также предложил меры по борьбе с недобросовестными действиями.

Подготовленная ЦБ концепция касается страхового рынка, рынков ценных бумаг, коллективных инвестиций и доверительного управления, а также рынка микрофинансирования. При этом мошенничество понимается регулятором максимально широко — как любое умышленное действие, связанное с обманом, злоупотреблением доверием или бездействием в целях получения выгоды.

Банк России сформировал шорт-лист основных причин мошенничества, в который включил пять пунктов:

недостатки нормативного правового регулирования и несбалансированные практики;

недостоверность информации, используемой для принятия решений (когда у участников рынка недостаточно сведений для проверки контрагентов);

сокрытие финансовыми организациями информации о реальном состоянии активов;

сложность выявления преступлений на финансовом рынке;

специфическая ментальность и низкий уровень финансовой грамотности потребителей.

Как отмечает ЦБ, получение финансовой услуги — не всегда понятный для среднего россиянина процесс, чем пользуются разнообразные посредники без необходимых лицензий. Кроме того, потребители демонстрируют толерантность к финансовым злоупотреблениям — это подтверждено различными исследованиями как российского, так и зарубежных финансовых рынков. В качестве примера регулятор приводит прошлогодний опрос, в котором лишь 5% россиян сказали, что завышать сумму требований к страховой компании недопустимо ни при каких обстоятельствах. В этом отношении Россия — не уникальная страна. Исследование американской ИT-компании NerdWallet в 2017 году показало, что 10% опрошенных признались в предоставлении ложной информации при страховании автомобиля. 62% граждан Германии также не считают страховое мошенничество преступлением, следует из опроса аналитической компании Emnid.

Как мошенничают

Общие виды мошенничества, которые встречаются во всех сегментах российского рынка, от микрофинансирования до рынка ценных бумаг, — кибермошенничество, работа без лицензии (например, только за первое полугодие 2018 года ЦБ выявил 1890 так называемых черных кредиторов) и недобросовестные практики продаж финансовых услуг (навязывание клиенту тех или иных услуг, или мисселинг).

Пирамида без регулятора Лицензии Банка России не было у группы компаний «Кэшбери», которую директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях называл крупнейшей финансовой пирамидой за последние годы. Компания позиционировала себя как платформу, на которой физлица могут кредитовать друг друга или даже юрлиц с доходностью до 600% годовых. В информации о юридической модели группы отмечалось, что ООО «Кэшбери» не является микрозаймовой компанией, а с помощью инструмента «Площадка взаимного кредитования» «выстраивает процессы взаимодействия между инвесторами и заемщиками». Компания при этом подчеркивала, что и заемщики, и кредиторы «действуют на свое усмотрение». Ущерб клиентов «Кэшбери», по словам Ляха, может составить 1–3 млрд руб. При этом компании, которые занимаются такой же финансовой деятельностью, как «Кэшбери», не подпадают под регулирование ЦБ. Единственное, что регулятор может сделать, — обратиться в правоохранительные органы.

Еще одна разновидность недобросовестных действий на рынке — формирование фиктивных активов и фальсификация отчетности. В качестве примера последней схемы ЦБ вспоминает широко распространенный в 2014–2015 годах вид мошенничества — когда профессиональные участники рынка (депозитарии) сотрудничали со страховыми компаниями, подтверждая наличие у них тех ценных бумаг, которыми страховые компании в действительности не располагали (в результате в ЦБ поступала недостоверная информация об их активах и платежеспособности).

Фото: Никита Попов / РБК

КиберГОСТ против мошенников ЦБ давно принимает меры для борьбы с кибермошенничеством в финансовой сфере, а с 1 июля запустил новую систему по предотвращению киберугроз, в которой в обязательном порядке должны участвовать все банки и некредитные финансовые организации. По данным ЦБ, только в 2017 году ущерб банков от атак на инфраструктуру превысил 1 млрд руб. Кроме того, злоумышленники совершили более 317 тыс. несанкционированных операций с картами физлиц на 961,3 млн руб., а 841 случай кибермошенничества на 1,57 млрд руб. был зафиксирован против компаний — клиентов банков. Для банков разработан КиберГОСТ со списком инцидентов, о которых они должны уведомлять ЦБ, а тот, в свою очередь, другие банки. Это несанкционированные переводы, несанкционированные финансовые и банковские операции, а также нарушения бесперебойности оказания финансовых услуг, говорил РБК зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин. С конца сентября банки обязаны отчитываться и об экономическом ущербе, который нанесли им и их клиентам кибермошенники, в том числе через взлом личных устройств граждан и приемов социальной инженерии.

Есть и специфические для каждого сегмента рынка виды мошенничества. Например, на страховом рынке — это страхование несуществующих объектов, «двойное страхование», инсценировка страхового случая, завышение требований о страховой выплате.

Что с этим делать

ЦБ предлагает бороться с мошенничеством на финансовых рынках по нескольким направлениям. Например, чтобы обеспечить единство подходов к работе участников всех сегментов финансового рынка, ЦБ предлагает ввести их регулирование на основе базовых стандартов саморегулируемых организаций (стандарты утверждаются ЦБ и комитетом по стандартам саморегулируемых организаций). Банк России собирается усилить ответственность за работу без лицензии, а для пресечения мисселинга — проводить контрольные закупки.

Для борьбы с киберугрозами ЦБ хочет получить право на блокировку сайтов, рекламирующих мошенников, действующих под видом участников финансового рынка. Регулятор также обращает внимание на инициативу обязать специально маркировать финансовые организации в поисковой выдаче (сотрудничество с «Яндексом» по этому вопросу, как отмечает ЦБ, будет продолжаться). ЦБ будет инициировать введение ответственности для топ-менеджмента компаний, прекративших свою деятельность участников рынка ценных бумаг.

В целях противодействия мошенническим действиям на финансовом рынке с использованием упрощенной идентификации по мобильным телефонам клиентов Банк России намерен поддержать инициативу по созданию единой информационной системы проверки сведений об абоненте (разработанный депутатами законопроект о создании такой системы летом был внесен в Госдуму, но вызвал нарекания у экспертной группы при правительстве в связи с нарушением закона о хранении персональных данных, писал «Коммерсантъ»).

Регулятор также собирается «исследовать вопросы» о «расширении перспектив применения профессионального суждения… при подозрении на совершение субъектами финансового рынка преступлений или правонарушений». Кроме того, ЦБ будет думать над системой поощрения разоблачителей — стимулирования за предоставление достоверной информации о нарушениях в поднадзорных организациях. Помимо этого ЦБ может получить полномочия по сбору доказательной базы о противоправных действиях игроков финансового рынка. А некоторые финансовые операции и действия пользователей будут фиксироваться и протоколироваться.