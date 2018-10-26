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Чем новое фискальное оборудование полезно покупателям
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Газета
Чем новое фискальное оборудование полезно покупателям
Газета № 187 (2911) (2610) Свое дело, 25 окт, 17:36
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Андрей Романенко Чем новое фискальное оборудование полезно покупателям
Технологиями, которые появились в результате кассовой реформы в торговле, могут пользоваться не только налоговые органы, но и все покупатели товаров и услуг

Недавно в магазине я стал свидетелем конца эпохи: сразу несколько покупателей передо мной не выбросили чеки. Одни, получив чек, принимаются его сканировать, другие просят выслать электронный. Может показаться, что это мелочь, но в действительности это признак глобальных изменений в поведении всех субъектов торговли.

Новые данные

Закон об онлайн-кассах привел в торговлю интернет, а вместе с ним и прозрачность. Сейчас в России установлено более 2 млн таких касс, они ежедневно пробивают огромное количество чеков. В середине 2019 года, когда на них перейдет практически весь бизнес в сфере торговли и услуг, их станет еще на миллион-полтора больше. Чек становится источником очень важной информации, обработка которой дает новые возможности и для фискальных органов, и для предпринимателей, и для конечных потребителей.

Теперь у регулятора есть данные с чеков, информацию о которых онлайн-кассы автоматически передают в ФНС, а значит, по сути, данные о жизни в стране, которые ранее никогда не были доступны. Теперь мы можем точнее определять индексы инфляции по конкретным товарам. Мы можем анализировать пищевые привычки россиян и их любимые развлечения не по данным соцопросов, а исходя из их реальных предпочтений. Анализ big data может даже предсказать эпидемию гриппа в отдельном регионе при повышении спроса на противовирусные лекарства.

Код доступа

Данными о покупках может пользоваться не только государство, но и малый бизнес, получающий новые инструменты, например для предоставления скидок. И все же главным бенефициаром реформы я считаю покупателя. Уже сейчас чек помогает ему экономить и анализировать свои расходы.

В чеке должно быть около 20 реквизитов, включая время и адрес покупки, форму расчета наличными или электронным платежом, имя кассира, пробившего чек. Это не такая бесполезная информация, как показала история дочери одной из наших сотрудниц. Девочка постеснялась познакомиться с симпатичным официантом в кафе. Когда она расплатилась, то увидела его имя на чеке. Что в этом случае делает обычный миллениал? Она за секунды нашла его в соцсетях, и ребята начали встречаться.

Конечно, не все мечтают познакомиться с продавцом или официантом. Поэтому кроме его фамилии новые кассы умеют печатать на чеке QR-код, который может сканировать каждый смартфон. Этот небольшой рисунок содержит в себе всю информацию о покупке. Благодаря ему покупатель может получить прямой доступ к скидкам от производителей — они как раз давно мечтали о такой возможности. Поставщики могут спонсировать покупки своих товаров персональными промокодами или кешбэками. Клиент платит за товар, сканирует QR-код с чека и получает возврат. Подобную модель уже запустил «Едадил» (10% компании принадлежит «Яндексу»), который собирает акции и скидки в ближайших к пользователю магазинах. Модель оценила и Mail.Ru: летом 2018 года интернет-компания приобрела приложение InShopper, через которое можно получить кешбэк в «Магните», «Пятерочке» и «Ашане».

С новыми чеками проще проверить продавца и отстоять свои права. Федеральная налоговая служба даже выпустила для этих целей специальное приложение. Покупатель сканирует QR-код на чеке и получает информацию о магазине или может просто напрямую пожаловаться, если есть нарушения. Приложение оказалось популярным: основные данные о несоблюдении закона со стороны продавцов в ФНС теперь поступают именно от покупателей. Их жалобы оказались эффективнее даже контрольных проверок.

Покупателю теперь легче обменять или вернуть покупку. Если он не уверен, подойдут ли эти кроссовки ребенку, он может отсканировать или попросить электронный чек. Такой документ не выпадает из кармана и не занимает место в кошельке.

Тот же QR-код на чеке позволяет вносить данные о своих расходах в приложения для учета финансов. Аналитика о тратах пользователя будет более детализированной, чем раньше. Если раньше покупатель знал только, что потратил тысячу рублей в продуктовом и две на АЗС, теперь у него есть точные расходы на хлеб и колбасу, дизельное топливо и кофе с собой. Подобные инструменты начали встраивать в свои приложения и банки. Пилотный проект по предоставлению клиентам такой аналитики уже внедрил Тинькофф Банк вместе с национальной системой платежных карт: контрольно-кассовая техника автоматически привязывается к эквайринговому терминалу торговой точки.

Подписаться на кофе

Приложения со скидками и продукты для аналитики расходов — это только начало. В скором времени вокруг данных с чеков, которые появились благодаря онлайн-кассам, будет появляться все больше новых решений. Все они так или иначе пытаются облегчить жизнь покупателя. Сделка между Google и MasterCard, о которой СМИ узнали в августе, как раз подтверждает этот факт. Их сотрудничество позволяет связать данные карты покупателя с доступной Google информацией о нем самом. В России подобное сотрудничество может пойти еще дальше именно благодаря онлайн-фискализации чека. Для аналитики будут доступны не только расходы покупателя по карте, но и точные наименования, что именно он купил.

На подобные изменения рынка предприниматели и покупатели могут реагировать двумя способами. Первый, менее рациональный, — это паниковать и причитать о «Большом брате» (такие комментарии как раз звучали в связи с соглашением Google и MasterCard). Второй — максимально использовать прогресс: предпринимателям — следить за конкурентами и собственной эффективностью, покупателям — управлять расходами и пользоваться рекомендациями о покупках. Я уверен, что в ближайшее время благодаря данным о покупках бизнес будет предугадывать наши желания. Сейчас рынок переживает расцвет сервисов по подписке, который начался с запуска Dollar Shave Club. Небольшой стартап, который рассылал по подписке бритвы, был продан Unilever в 2016 году за $1 млрд. С тех пор по такой модели люди подписываются ​на все, что раньше покупали сами, вплоть до кофе и виниловых пластинок. В скором времени именно благодаря аналитике, основанной на наших чеках, у вашей двери в нужное время будет появляться корзина с любимыми продуктами, стиральным порошком и игрушкой для собаки взамен той, которую она сгрызла вчера.

Об авторах
Андрей Романенко ​генеральный директор и сооснователь «Эвотор», основатель группы QIWI
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение , онлайн-касса , big data , большой брат
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