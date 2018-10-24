Старый Свет правят одним движением

Бэннон и правые против Сороса
Учредительная встреча участников проекта «Движение» (The Movement), призванного объединить европейские правые силы, пройдет в Брюсселе в середине января. Об этом в интервью EUobserver, опубликованном 22 октября, заявил глава бельгийской «Народной партии» Микаэль Модрикамен. Во встрече примут участие до 30 правых движений и партий из Европы, а также представители администрации США и американского консервативного «Движения чаепития», рассказал он. Модрикамен допустил, что в дальнейшем к «Движению» могут присоединиться политические силы за пределами Европы и США.
Модрикамен — соратник экс-советника американского президента Дональда Трампа Стивена Бэннона. Именно Бэннон в июле этого года объявил о создании «Движения» — структуры со штаб-квартирой в Брюсселе, которая объединит европейских правых. Оно должно стать идейной альтернативой либеральному фонду «Открытое общество» миллиардера Джорджа Сороса, но скопирует его модель организации. «Сорос великолепен. Он — зло, но он великолепен», — говорил Бэннон в интервью интернет-изданию Daily Beast. С момента основания «Открытого общества» в 1984 году оно потратило на спонсирование либеральных проектов более $30 млрд.
В разговоре с Reuters Бэннон объяснял, что его популистский проект должен привести к «тектоническим сдвигам» в европейской политике. По словам его помощника, британца Рахима Кассама, «Движение» станет «координационным центром для популистских и националистических движений в Европе»: «Мы сосредоточим свое внимание на оказании помощи людям и организациям, которых волнуют такие вопросы, как суверенитет, пограничный контроль, рынок труда».
Кто такой Стивен Бэннон
64-летний Стивен Бэннон — политический деятель, возглавлявший штаб республиканца Дональда Трампа в преддверии выборов в 2016 году. Как утверждается в книге Боба Вудворда «Страх: Трамп в Белом доме», Бэннон выступал как главный сторонник ведения кампании в бескомпромиссном и вызывающем ключе, что обеспечило республиканцу победу.
После инаугурации Трампа в январе 2017 года Бэннон занял должность советника президента по стратегическим вопросам. Он покинул ее в августе 2017 года. Как отмечается в заявлении Белого дома, уход Бэннона состоялся по общему согласию сторон. C 2018 года экс-советник президента США занялся созданием «Движения».
Бэннон вырос в Вирджинии в рабочей семье католиков, голосовавших за демократов. В 1977 году, после окончания учебы в колледже, он поступил служить на флот. Во время службы у Бэннона появились симпатии к Республиканской партии Рональда Рейгана.
Покинув службу, Бэннон поступил в Гарвардский университет и окончил программу MBA (магистр делового администрирования). Затем он работал в банке Goldman Sachs, а потом продюсировал фильмы в Голливуде. В 2000-х годах Бэннон начал заниматься режиссерской деятельностью. В числе его работ — документальная лента о карьере бывшего кандидата в вице-президенты США Сары Пэйлин и фильм, разоблачающий левое движение Occupy. В 2012 году Бэннон стал исполнительным директором новостного агентства Breitbart после смерти его создателя Эндрю Брейтбарта. Бэннон слагал с себя полномочия директора Breitbart дважды: в 2016 году, когда возглавил штаб Трампа, и в январе 2018 года, когда он оставил эту должность после критических заявлений в адрес сына Дональда Трампа — Дональда Трампа-младшего.
Модрикамен в интервью EUobserver противопоставил «Движение» традиционным европейским организациям и площадкам — экономическому форуму в Давосе, Бильдербергскому клубу (ежегодная конференция политиков и бизнесменов) и самому Евросоюзу. По словам бельгийского политика, «Движение» будет существовать за счет частных пожертвований. В интервью Daily Beast Бэннон рассказал о намерениях нанять на проект не менее десяти постоянных работников, включая эксперта по социологическим опросам и специалиста по коммуникациям. Впоследствии штат «Движения» будет расширен до нескольких десятков человек, указывал экс-советник президента США. Кроме того, Бэннон предлагал свою помощь в деле создания блока правых партий, который, по расчетам американца, может получить до трети мест по итогам выборов в Европейский парламент в мае 2019 года.
Самые заметные правые партии в Европе
Франция: «Национальное объединение» Марин Ле Пен (восемь из 577 мест в Национальном собрании, 16 мест из 751 в Европарламенте).
Италия: партия «Лига» во главе с министром внутренних дел Маттео Сальвини (122 места из 620 в Национальном собрании, пять мест в Европарламенте).
Великобритания: Партия независимости Соединенного Королевства Найджела Фараджа (не представлена в палате общин, три места в палате лордов, 24 в Европарламенте).
ФРГ: «Альтернатива для Германии» (94 из 709 мест в бундестаге, два в Европарламенте).
Австрия: Австрийская партия свободы во главе с вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе (51 из 183 мест в парламенте, четыре в Европарламенте).
Венгрия: «Фидес» (Венгерский гражданский союз) во главе с премьер-министром Виктором Орбаном (133 из 199 в национальном парламенте, 12 в Европарламенте).
Швеция: «Шведские демократы» (62 из 349 в национальном парламенте, два в Европарламенте).
«Евроскептикам не нужна иностранная помощь»
Среди ультраправых партий нет консенсуса относительно «Движения». В пользу проекта выступают итальянские правые. После встречи с Бэнноном и Модрикаменом в Риме 7 сентября вице-премьер Италии и глава партии «Лига» Маттео Сальвини сказал, что поддерживает «Движение».
Однако ультраправые во Франции и Германии все еще относятся к замыслам «Движения» с недоверием. Проект Бэннона должен заниматься только аналитикой и социологическими исследованиями, тогда как европейцы будут реализовывать свою политику самостоятельно, прокомментировала инициативу лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен. Отвечая на комментарии французского политика, Модрикамен заверил, что «Движение» не намерено заниматься организацией европейских партий, а лишь предоставить консерваторам форум для диалога.
Несмотря на обилие новостей в СМИ о «Движении», подробные обстоятельства его работы пока неизвестны, сказал РБК председатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Йорг Мойтен. «Пока что у нас не появилось достоверной информации на этот счет, — пояснил лидер главной оппозиционной партии в парламенте. — Так или иначе, наверняка можно говорить о двух вещах: во-первых, господин Бэннон не будет играть важной роли в предстоящих выборах в Европарламент; во-вторых, партии, скептично относящиеся к Евросоюзу, не нуждаются в иностранной помощи». В то же время, добавил Мойтен, АдГ в любой момент готова поддержать создание международного аналитического центра, если такая идея будет представлена.
Проект Бэннона пользуется у европейских националистов неоднозначной репутацией, констатировал в разговоре с РБК доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули. Имидж США у правого электората, например во Франции, неидеальный, напомнил он. Не до конца понятно, чем именно Бэннон может помочь ультраправым партиям, учитывая то, что часть из них не готова объединяться с другими, и наличие у них платформы для дискуссий в виде Европарламента, сказал РБК глава брюссельского офиса аналитического центра Open Europe Питер Клеппе.
Не рассчитывают националисты и на получение от популистов из США доступа к электоральным инструментам или финансовым средствам, продолжил Тэвдой-Бурмули. «Что касается технологий сбора данных о гражданах, которые, как считают многие, помогли команде Трампа в ходе американских выборов, то в ЕС существует жесткое законодательство, запрещающее использование подобных инструментов», — пояснил эксперт. «Что же до финансового аспекта, то ультраправые хотят представить себя в роли прозрачных политических сил и не желают быть замешанными в получении иностранных средств, иначе у них могут начаться проблемы, как это случилось с партией Ле Пен», — уточнил Тэвдой-Бурмули, имея в виду разбирательства вокруг неправомерных трат средств Европарламента «Национальным объединением».
Единственное, чем Бэннон может помочь националистам в Европе, — придать им морально-политических сил, сказал Тэвдой-Бурмули. Кроме того, Бэннон может поделиться с ультраправыми своим опытом работы со СМИ, добавил Питер Клеппе.
Общее поле с Россией
В последние годы российские политики наладили связи с большинством потенциальных участников «Движения». На прошлой неделе в Москве побывал Маттео Сальвини, вновь говоривший о необходимости снять санкции с Москвы. Австрийская партия свободы подписала договор о сотрудничестве с «Единой Россией». Москву также неоднократно посещали делегации из АдГ и «Лиги». Марин Ле Пен не только получила четыре года назад кредит в российском банке, как сообщала газета The Financial Times, но и была принята Владимиром Путиным незадолго до президентских выборов во Франции.
Хотя структура Бэннона и надеется усилить влияние среди ультраправых, это вряд ли можно рассматривать как конкуренцию России, сказал РБК глава холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Националисты в Европе — как правило, изоляционисты и заинтересованы в обсуждении экономических вопросов, темы международных отношений, в том числе связей с Москвой, являются для них периферийными, пояснил Минченко. Вдобавок, напомнил он, инициатива Бэннона не первый случай взаимодействия американских консерваторов с националистами в Европе. В качестве примера Минченко назвал экспорт из США в Британию политических технологий, задействованных сторонниками выхода из Евросоюза. Кампания сторонников Brexit пользовалась услугами консалтинга Cambridge Analytica, который работал на кампанию Трампа и который связан с семьей Мерсер — доноров Республиканской партии в США, напомнил собеседник РБК.
Так или иначе, открытая поддержка Россией новой инициативы Бэннона оказала бы ультраправым медвежью услугу, отмечает Тэвдой-Бурмули: «Европейцы участие Москвы в подобных форумах воспримут как углубление ее влияния в дела Европы». «Если Россия будет как-то задействована в подобном проекте, то, полагаю, лишь в амплуа наблюдателя», — добавил эксперт, предположив, что российский истеблишмент может быть представлен в «Движении» разве что ЛДПР или оставшимися участниками партии «Родина».