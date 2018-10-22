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Исполнители не рассчитали силы
Газета № 183 (2907) (2210) Общество, 19 окт, 07:00
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Исполнители не рассчитали силы
Счетная палата провела ревизию работы службы судебных приставов
Приставы не успевают взыскивать налоги и долги из-за перегрузки, взаимодействие с налоговиками и ГИБДД осложняют бюрократия и отсутствие софта. Только треть документов налоговиков дошли до приставов, часть бумаг потеряна
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Работа с долгами

Счетная палата пришла к выводу, что взыскание налогов и долгов с физических лиц происходит недостаточно быстро. Аудиторы связывают это с высокой нагрузкой на приставов. Это следует из выводов по результатам проверки Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Счетной палатой, с которыми ознакомился РБК.

Проверка проводилась с мая по сентябрь, уточнили в департаменте пресс-службы и информации Счетной палаты. Предметом проверки стало исполнение судебных актов по взысканию налоговых и неналоговых доходов и дебиторской задолженности. Представления Счетной палаты по итогам проверки были направлены в правительство, Минюст, ФНС и ФСПП.

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На момент проверки в информационной системе государственных и муниципальных платежей не было данных о начислениях почти по половине (91,8 млн) исполнительных производств в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей на сумму около 8,2 трлн руб.

При этом аудиторы выявили, что на одного россиянина трудоспособного возраста в среднем приходится два исполнительных производства с суммой обременения около 19 тыс. руб.

Исполнительная арифметика

По информации Счетной палаты, в 2017 году было возбуждено 60,2 млн исполнительных производств (на 6 млн больше, чем в 2016 году). Всего на исполнении в 2017 году находилось 84,6 млн исполнительных производств, что на 5,6 млн превышает показатель 2016 года.

Проверкой установлено 130,1 млн случаев нарушения установленного пятидневного срока перечисления ФССП денег взыскателям на 381,4 млрд руб.

Потерянные документы

Также Счетная палата обратила внимание на плохое взаимодействие между налоговой службой и приставами, особенно в части «своевременности и полноты передачи материалов для принудительного взыскания задолженности по платежам физических лиц». По мнению проверяющих, это вызвано отсутствием единого программного продукта, позволяющего обмениваться информацией в процессе взыскания задолженности, формальностью сверок количества и суммы переданных и принятых к исполнению документов. Кроме того, среди причин плохого взаимодействия — отсутствие в судебных актах реквизитов, невозможность возбуждения исполнительного производства без судебного акта на бумаге, некорректное заполнение документов, а также их потеря.

Для проверки из отчетности ФНС была сделана выборка 154 исполнительных листов. Все они имели статус отправленных в службу приставов. В реальности отправили и получили 49 документов. Десять документов было утрачено специалистами службы судебных приставов, 83 исполнительных документа не направлялось по разным причинам, их местонахождение было установлено налоговой службой только после запроса Счетной палаты, а пять исполнительных документов на момент завершения проверки так и не нашлось.

Также аудиторы раскритиковали взаимодействие приставов с ГИБДД. К примеру, в декабре 2017 года из 1,5 млн исполнительных документов половина была направлена в ФССП с превышением установленного десятидневного срока, отмечают в Счетной палате.

18-кратная перегрузка

Аудиторы связывают недочеты в работе приставов с большой нагрузкой. «За шесть месяцев 2018 года средняя нагрузка на одного судебного пристава-исполнителя составила 2435 исполнительных производств. Это 406 исполнительных производств в месяц, что в 18,3 раза превышает установленную норму (22,2 исполнительных производства в месяц). При этом надо отметить, что норма не менялась с 2002 года, она не учитывает современного уровня автоматизации процессов деятельности судебных приставов», — отметил на коллегии аудитор Сергей Штогрин.

Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по общественному контролю Артем Кирьянов уверен, что нагрузку на приставов можно снизить с помощью увеличения штата. «Эта структура приносит определенный доход государству, и каждый вложенный рубль даст отдачу», — уверен он. Кирьянов предлагает также провести более глубокую цифровизацию ведомства. «Тот уровень программного обеспечения, который существует сегодня, равнозначен ручному управлению базами данных», — отметил Кирьянов.

В отделе по взаимодействию со СМИ ФССП не смогли оперативно прокомментировать доклад Счетной палаты.

Авторы: Дмитрий Серков, Антон Фейнберг.
Теги: Счетная палата , проверка , судебные приставы
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